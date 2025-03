Първата кафява мечка, претърпяла мозъчна операция, се събуди от зимен сън

Кафявата мечка, която през октомври претърпя новаторска животоспасяваща мозъчна операция, излезе от полухибернация и "изглежда щастлива и здрава", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тригодишният Боки, обитател на зоопарка "Уайлд тръст" в Кент, Англия, страдаше от припадъци, за които се смяташе, че са причинени от хидроцефалия (течност в мозъка).

Мечката е била подложена на терапия с преднизолон, за да се справи с отока и натрупването на течност, но лечението не е можело да продължи, след като е изпаднала в полухибернация.

Решено е, че мозъчната операция е най-добрият вариант за Боки. Интервенцията е осъществена на 9 октомври м.г. и продължава пет часа. Това е първата регистрирана кафява мечка, на която е направена мозъчна операция, отбелязва ДПА.

Водещият световен ветеринарен хирург Ромен Пици, който се отказа от хонорара си за тази операция, постави стент между мозъка и корема на Боки, за да помогне за изхвърлянето на излишната течност, припомня ДПА.

От зоопарка в Кент казаха, че мечката се е възстановила "забележително" и че точно преди да изпадне в състояние на полухибернация, лекарствата са били спрени без неблагоприятни последици.

Ръководителят на отдел, който се грижи за мечките в зоопарка, Джон Форд каза, че излизането на Боки от полухибернация е важен етап от възстановяването му.

"Изглежда ... щастлив и здрав и не сме забелязали никакви негативни признаци от негова страна. Всички негови личностни характеристики са си налице - той е все същият стар Боки, когото обичаме", отбеляза Форд.

