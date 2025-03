Майкъл Фасбендър сам пропилял шанса си да бъде Джеймс Бонд, като предложил друг актьор

Майкъл Фасбендър несъзнателно е пропилял шансовете си да стане следващият Джеймс Бонд, когато сам предложил друг актьор за емблематичната роля – Даниел Крейг, пише CNN.

В интервю за подкаста “Happy Sad Confused”, излъчен в четвъртък, ирландският актьор разказа за срещата си с продуцентката на филмите за Бонд Барбара Броколи, по време на която е преминал прослушване за ролята. В разгара на разговора обаче, вместо да се саморекламира, Фасбендър спонтанно споменал Крейг като идеален избор за ролята.

„Не знам защо го промотирах, трябваше да рекламирам себе си“, пошегува се актьорът. Въпреки това, той призна, че никога не е вярвал, че има реален шанс да получи ролята.

Даниел Крейг направи своя дебют като МИ6 агент 007 в "Казино Роял" (2006) и се превърна в емблематичното лице на франчайза в продължение на пет филма.

„Очевидно Даниел свърши фантастична работа“, заяви Фасбендър, като добави, че според него Крейг е „най-успешният Бонд в историята“.

