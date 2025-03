Доли Партън посвети нова балада на покойния си съпруг дни след смъртта му (ВИДЕО)

Легендата на кънтри музиката Доли Партън отдаде трогателна почит на своя съпруг Карл Дийн, който почина на 82 години. Само три дни след тъжната вест, 79-годишната певица пусна новото си парче If You Hadn’t Been There, създадено като обяснение в любов към човека, с когото споделя близо 60 години от живота си.

В социалните мрежи Доли представи и обложката към сингъла: стара снимка, на която тя прегръща Карл отзад, греейки с широка усмивка. „Карл и аз се влюбихме, когато бях на 18, а той на 23. Както при всички велики любовни истории, нашата няма край – тя продължава да живее в паметта и в песните. Посвещавам тази на него“, написа тя към кадъра.

В началото на седмицата Доли Партън обяви в социалните мрежи кончината на съпруга си, а по-късно благодари за топлите думи и съболезнования, които е получила от почитатели и приятели. „Карл вече е в Божиите ръце и съм спокойна с това. Ще пазя спомена за него в сърцето си“, сподели тя.

Песента If You Hadn’t Been There започва с нежни ноти на пиано, акустична китара и педал стийл, докато се включва и гласът на певицата: „If you hadn’t been there / Where would I be?“. Постепенно песента набира сила, а барабаните изпълват звученето с повече енергия. Доли рее гласа си над инструментала, припомняйки стълбовете на дългогодишната им връзка – „доверие“, „любов“ и „вяра“. Песента завършва с почти шепотен финал, докато музиката затихва.

Баладата, изглежда, е записана още преди смъртта на Дийн, тъй като Доли по-рано сподели, че подготвя парче със същото заглавие. Кънтри звездата винаги е говорила с топлина и дълбока признателност към Карл, когото тя определя като „своя скала“ и „свои криле“.

Доли и Карл се срещат през 1964 г. на най-обикновено място – пералня в Нашвил. От пръв поглед осъзнават, че са предопределени един за друг. Две години по-късно, през 1966 г., се женят в уединена церемония в Рингголд, Джорджия, пред присъствието само на майката на Доли и съпругата на пастора.

В интервюта Партън неведнъж е обяснявала, че причината Карл да не обича светлината на прожекторите е неговият спокоен нрав, далеч от шумния шоубизнес. „Той просто не искаше да бъде в центъра на вниманието,“ сподели тя в един от подкастите си.

Доли често е обяснявала защо не са имали деца – и двамата били обсебени от музиката и пътуванията, а певицата не искала да жертва детството на децата си заради натоварения си график. Въпреки това, тя признава, че винаги е усещала близост с всяко дете, което срещне, и че всички „деца по света“ са като нейни собствени.

Доли Партън обяви смъртта на Карл само няколко седмици преди да честват 59-ата си годишнина от сватбата. Неочакваната вест шокира феновете, но певицата увери почитателите си, че намира сили да продължи напред, благодарение на спомените за общия им живот и музиката, която създава от цялото си сърце.