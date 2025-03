Кание Уест обвини Ким Кардашиян в секс трафик с деца (СНИМКА)

Кание Уест отново предизвика бурни реакции, след като в серия от публикации в социалните мрежи отправи скандални и необосновани обвинения срещу бившата си съпруга Ким Кардашиян. В постовете, публикувани през нощта, той я обвини в секс трафик на деца и отправи множество негативни коментари за семейството ѝ. Тези твърдения обаче не бяха подкрепени с никакви доказателства, пише Mirror.

Кание Уест, който се раздели с Ким Кардашиян през 2022 г., сподели, че е бил „тормозен всеки ден“ от семейството на бившата си съпруга. Той написа:

„Кардашиян са секс труженички и се занимават с трафик на всички чернокожи деца, които стратегически създават. Ким Кардашиян Е секс трафикант. Не ми харесва, че Туигс използва дъщеря ми в клипа си, облечена като възрастна.“

