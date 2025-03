Телескоп направи най-ясните и ранни СНИМКИ на Вселената досега

Астрономи публикуваха най-ясните изображения на ранната Вселена, правени до момента, потвърждаващи точността на водещата теория за нейното възникване и развитие.

Изображенията показват космическа светлина, пътувала над 13 милиарда години, за да достигне телескопа Atacama Cosmology Telescope (ACT) в Чили. Те улавят момент от историята на Вселената, когато тя е била едва на около 380 000 години – период, който учените сравняват с „бебешки снимки“ на нашата вече зряла Вселена.

В този ранен етап Вселената е излъчила т.нар. космическо микровълново фоново лъчение – светлината, възникнала непосредствено след Големия взрив, когато Вселената се е охладила достатъчно, за да стане прозрачна. Именно този слаб светлинен отпечатък дава на учените първата възможност да надникнат към нейното „детство“.

Освен прехода от мрак към светлина, новите изображения разкриват с висока резолюция формирането и движението на газови облаци от първичен водород и хелий, които по-късно са образували звездите и галактиките, които познаваме днес.

The Universe's Oldest Light in Detail



The Atacama Cosmology Telescope (ACT) has created the most detailed map of the cosmic microwave background. This is the light that began to travel freely 380,000 years after the Big Bang. Before that, the hot, opaque Universe was filled with… pic.twitter.com/8xSNYVwmXS