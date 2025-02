Огромен гърбат кит погълна и изплю мъж край бреговете на Чили (ВИДЕО)

Огромен гърбат кит за кратко погълна каякар в морето край бреговете в южната част на Чили, преди да го изплюе невредим в драматичен инцидент, заснет с камера, предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Кадрите от инцидента бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Каякарят Адриан Симанкас излязъл заедно с баща си миналия уикенд в морето край град Пунта Аренас, близо до фара Сан Исидро в Магелановия проток, когато китът изплувал и го погълнал.

"Усетих повдигане, но беше прекалено силно, за да е вълна. Когато се обърнах, видях нещо синьо и бяло да минава близо до лицето ми. Не разбрах какво се случва. Тогава...Потънах под водата и си помислих, че съм погълнат", разказва Симанкас.

За щастие китът бързо е изплюл Адриан невредим. Баща му, който е бил в друг каяк, е заснел случката с камера, докато същевременно е насърчавал сина си да запази спокойствие.

"Включих камерата и чух как зад мен яростно се разбива вълна. Когато се обърнах, не видях нищо. Чувах се само как повтарям "остани спокоен", остани спокоен", разказва на свой ред баща му Дел Симанкас.

"Това беше моментът, когато изпитах истински страх, защото не видях Адриан за около три секунди. След това синът ми изведнъж се изстреля без каяка, секунда по-късно се появи и той, тогава видях и някаква перка", продължава бащата.

Адриан Симанкас е бил сигурен, че ще умре по време на изпитанието. "Мислех, че с мен е свършено, че съм мъртъв. Това бяха три странни секунди там долу", казва той.

Описвайки "ужаса" на тези няколко секунди, Адриан казва, че наистина се е уплашил едва когато е излязъл на повърхността и е помислил, че животното ще нарани баща му или че той ще загине в студените води.

След няколкото секунди във водата Адриан Симанкас е успял да стигне до каяка на баща си. Въпреки уплахата и двамата се върнали невредими на брега.

Разположен на около 3000 километрова южно от столицата на Чили Сантяго, Магелановият проток е основна туристическа атракция в чилийската част на Патагония, известна с приключенските си дейности. Студените му води са предизвикателство за моряци, плувци и изследователи, които се опитват да го прекосят по различни начини.

Нападенията на китове над хора са изключително редки в чилийските води. През последните години обаче случаите на едрите морски бозайници, загинали в сблъсъци с товарни кораби, са се увеличили. През последното десетилетие все по-често срещан е и проблемът с изхвърлени на брега китове.