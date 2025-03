Певицата Джеси Джей съобщи неочаквана смяна на амплоато

Британската поп звезда Джеси Джей изненада почитателите си с неочаквана новина за рязка промяна в кариерата. Въпреки че подготвя дългоочакваното си завръщане с нов студиен албум след седемгодишна пауза, 36-годишната изпълнителка заяви, че възнамерява да започне да се занимава със стендъп комедия.

Певицата, която стана световно известна с хита си „Price Tag“, разсмя присъстващите с откровеното си признание по време на панелната дискусия „The Woman I Am“, организирана от Apple Music в Лондон по повод Международния месец на жените.

„Искрено и сериозно искам да се занимавам със стендъп комедия“, заяви тя пред аудиторията. „Обожавам да карам хората да се смеят и плачат. Обичам да усещам емоциите, така че да – комедията наистина ме привлича.“

Джеси Джей не пропусна да демонстрира комедиен талант, разказвайки един от най-странните моменти в кариерата си – участието с легендарната група Queen на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

„На сцената трябваше да пея с прикрепено към мен огромно жълто наметало. Най-странното беше, че в ухото ми остана включен микрофонът на хореографа и през цялото време чувах неговите възклицания: „Давай! Страхотно е! Владей сцената!“. За щастие успях да изпея песента си навреме, но след това се прибрах вкъщи, хапнах сандвич със сирене и гледах риалитито Come Dine With Me. Тогава си казах: „Какво се случва с живота ми?“, разказа певицата през смях.

Междувременно Джеси подготвя завръщането си и вече е създала серия от нови песни в сътрудничество с Райън Тедър, вокалистът на групата OneRepublic, който е известен с успешното си партньорство с Адел. Източници, близки до звездата, споделят, че Джеси е вдъхновена от промените в личния си живот, включително от това, че стана майка, което е провокирало творческото ѝ възраждане.

„Джеси прекара много време в студиото с Райън, създавайки наистина страхотни песни. Тя иска този албум да е истински и автентичен“, разкрива източник, цитиран от The Sun.

През последната година певицата е натрупала впечатляващите 7,6 милиона британски паунда въпреки липсата на нови хитове, благодарение на решението си да управлява сама кариерата си, прекратявайки отношенията си с музикалната компания Republic.

Освен професионалните успехи, Джеси се радва и на личното си щастие с 18-месечния си син Скай, когото отглежда заедно с партньора си, баскетболиста Чанан Сафир Колман. Звездата наскоро призна, че майчинството я е накарало да преоткрие себе си.

„Пътят към това да се почувстваш отново като себе си след раждането на бебе е бавен и аз все още го изминавам“, сподели тя наскоро в Instagram. „Но начинът, по който синът ми ме гледа и ме обича, ми връща блясъка.“