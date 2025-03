Селена Гомес възпя "горещия" си сексуален живот с Бени Бланко (ВИДЕО)

Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко разгорещяват страстите в първия си общ албум, озаглавен „I Said I Love You First“.

32-годишната звезда от сериала „Only Murders in the Building“ и 37-годишният хитмейкър разкриват интимни подробности от романтичната си връзка чрез 14 песни, изпълнени със страст, откровения и чувствени признания.

Албумът започва с провокативното парче „Cowboy“, където Селена съблазнително пее за бурния им любовен живот: „Искаш да се държа като лошите момичета, които те карат да коленичиш, целувай ме сякаш сме създадени един за друг“, след което прошепва: „Докосвай ме, язди ме като каубой.“

Секси енергията продължава и в „Bluest Flame“, където певицата намеква: „Искам само да продължа цяла нощ, искам само да полудея.“ В песента „Sunset Blvd“ Гомес отново закачливо флиртува с Бланко, като намеква, че иска да държи неговото „голямо, голямо, твърдо… сърце“.

Но албумът не е само интимни признания. В баладата „Ojos Tristes“, която частично е изпълнена на испански, Гомес се връща към болезнен спомен за стара любов, която е държала в прегръдките си за последен път.

Проектът включва и редица високопрофилни колаборации – Грейси Ейбрамс участва в „Call Me When You Break Up“, а латино звездите Tainy и Джей Балвин се присъединяват в „I Can’t Get Enough“. Мария Зардоя също допринася с вокалите си в „Ojos Tristes“, докато FINNEAS и Charli XCX участват като текстописци.

В социалните мрежи Селена Гомес сподели емоционално послание за албума: „Бени, благодаря ти, че беше моят личен дневник през целия този процес. Тези песни представят нашето минало, настояще и бъдеще... Нямам търпение да изживея всичко това с теб завинаги.“

В скорошно интервю пред списание Rolling Stone двойката призна, че записването на албума е било „най-интимното“ преживяване в кариерата им. Бени разказва: „Селена се събуждаше, казваше ми какво има на сърцето си, аз го записвах, после влизахме в студиото и го превръщахме в песен. Беше изключително освобождаващо и терапевтично.“

Двамата официално обявиха годежа си през декември 2024 г., но по време на гостуването си в „The Tonight Show“ при Джими Фалън признаха, че предложението едва не се е провалило, защото Селена искала да остане вкъщи.

„Беше най-страшната седмица в живота ми“, признава Бени, а Селена допълва през смях: „Бях много объркана и раздразнена, защото не разбирах защо отиваме толкова далече. Казах му, че след снимките ще отида да се видя с приятели, а той се паникьоса. Почти не отидох.“

Въпреки трудностите около предложението, двойката изглежда по-щастлива от всякога, а новият им албум „I Said I Love You First“ вече радва феновете и разкрива интимната страна на тяхната връзка.