Певицата Сиа се развежда след 2 години брак, разкри, че тайно е станала майка

Австралийската поп звезда Сиа подаде документи за развод със съпруга си Дан Бърнард след едва две години брак. В подадената до съда петиция, с която изданието Page Six се сдоби в сряда, става ясно, че двойката има общо дете, кръстено Somersault Wonder (Съмърсолт Уондър).

Сиа и Дан сключиха официален брак през декември 2022 г., като певицата посочва „непреодолими различия“ като причина за раздялата им. Според документацията, двамата са се разделили на 18 март 2025 г., като за последно са били забелязани заедно на 27 февруари същата година.

Бебето им, Съмърсолт, е родено на 27 март 2024 г. и ще отпразнува своя първи рожден ден следващата седмица.

49-годишната певица, известна с хита си „Chandelier“, настоява да получи пълно юридическо и физическо попечителство върху детето, но изразява желание Бърнард да има право на посещения. Освен това Сиа е поискала от съда да прекрати възможността съпругът ѝ да получава издръжка.

Към момента не е известно дали двойката има сключен предбрачен договор. Представители на Сиа не са коментирали публично ситуацията.

Сиа и Бърнард направиха сватбеното си празненство през май 2023 г. с пищна церемония във Villa Olivetta в Портофино, Италия – резиденцията на модните дизайнери Стефано Долче и Доменико Габана, където година по-рано се състоя и известната сватба на Кортни Кардашиян и Травис Баркър.

