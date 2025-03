Мъск успя да балансира вилица и две лъжици на върха на малкия си пръст на вечеря с Тръмп ВИДЕО

Илън Мъск успя да балансира вилица и две лъжици на върха на малкия си пръст на бизнес вечеря с президента на САЩ Доналд Тръмп в имението Мар-а-Лаго във Флорида на 15 март.

За постижението си в Х съобщи самият милиардер и ръководител на Отдела за правителствената ефективност (DOGE).

„Вилица и две лъжици балансираха на върха на пръста ми“, пише той.

На появило се в интернет видео Мъск показва трик. На масата с него седят американският президент и изпълнителният директор на невротехнологичната компания Neuralink, Шиобхан Зилис. Според американски медии участието в подобна вечеря е струвало 1 милион долара. Събитието не беше включено в работния график на държавния глава, публикуван от Белия дом, за разлика от подобна среща на 1 март.

Elon Musk effortlessly balances a fork and spoon on one finger while dining with Trump. Peak genius and dinner entertainment 😂🍴 pic.twitter.com/1kypBcCVQT