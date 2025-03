Граймс разкри, че е диагностицирана с аутизъм и СДВХ

Популярната певица и бивша на Илон Мъск, Граймс сподели открито, че е получила диагноза аутизъм и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ). Канадската звезда, известна с хита „Genesis“, разкри новината в социалната мрежа X в петък, допълвайки, че вероятно страда и от дислексия, съобщава PageSix.

„Това вероятно е причината да не мога да пиша правилно без автоматична корекция“, призна 37-годишната изпълнителка и допълни, че ако диагнозата е била установена още в детството ѝ, е щяла да полага „значително по-малко усилия“ и да приема медикаменти.

Според Граймс нейните „странни обсесии и мотивации“ са щели да бъдат смятани за „патологични“, ако диагнозата ѝ е била ясна по-рано.

„Вероятно щях да се откажа от определени неща, които ми бяха много трудни. Радвам се, че все пак ги преодолях“, написа тя.

I have to say, there's this subculture of I guess "mental health" accounts that I actually think are like, extreme infohazards.



Got diagnosed w adhd/ autism this year and realized I'm prob dyslexic which is why I can't spell at all without spellcheck - I feel like, had we… https://t.co/2zzT91z0QJ