В ново интервю за априлския брой на френския Vogue за 2025 г., 26-годишният италиански модел Витория Черети за пръв път проговори за връзката си с Леонардо Ди Каприо. Въпреки че името на 50-годишния Ди Каприо не е споменато директно, списанието го нарича „много, много известен актьор“.

На въпроса къде са се запознали, Черети отговори лаконично: „В Милано. Но предпочитам да не навлизам в подробности.“ Моделът призна също така, че е гледала най-известния филм на своя приятел – легендарния „Титаник“, наричайки го „иконичен филм“.

Черети коментира откровено и риска кариерата ѝ да бъде засенчена от връзката ѝ с Ди Каприо:

„В момента, в който започнеш връзка с някого, който има по-голяма популярност от теб, ставаш просто „приятелката на“ – или „приятелят на“. Това може да е много дразнещо. Изведнъж започват да говорят за теб само като за приятелката на еди-кого си или бившата на еди-кой си. Не е приятно да мислиш, че не можеш да обичаш когото поискаш заради етикетите, които хората ти лепят“, каза тя пред Vogue.

Моделът добави още, че да излизаш с „един от най-желаните хора в света“, както списанието описва актьора, изисква време за адаптация:

„Това е нещо, което се учи. Ако чувствата ви са истински и знаете, че се обичате, тогава няма причина за притеснения. Защото любовта пази и дава увереност."

От началото на връзката си Ди Каприо и Черети се стремят да запазят отношенията си далеч от прожекторите, макар че няколко пъти бяха забелязани заедно. Последно двамата бяха засечени по време на романтична почивка на остров Сен Бартелеми през декември 2024 г.

Пътуванията изглеждат едно от любимите им занимания – през август същата година двойката бе заснета по време на яхтена почивка край бреговете на Сардиния. За първи път слухове за връзка се появиха, когато папараци ги заснеха заедно да си купуват студено кафе и сладолед в Санта Барбара, Калифорния.

