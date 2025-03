Нова холивудска двойка? Дженифър Анистън и Педро Паскал бяха забелязани на романтична вечеря

Изглежда, че Дженифър Анистън е готова да даде шанс на любовта отново, след като бе забелязана на интимна вечеря с актьора Педро Паскал. 56-годишната звезда от „Приятели“ и 49-годишният актьор от „Гладиатор 2“ прекараха близо три часа заедно, дълбоко потънали в разговор.

Двамата актьори бяха забелязани в събота вечер да напускат популярния ресторант Tower Bar в хотел Sunset Tower, Западен Холивуд, след като прекараха няколко часа заедно. Дженифър, бивша съпруга на Брад Пит, заложи на небрежна визия – сини дънки, бяла тениска и черен елек, а русата ѝ коса бе в традиционния ѝ стил. Паскал, познат от хитовия сериал „Наркос“, избра за вечерта кожено яке и велурени ботуши.

Снимките, публикувани от „Daily Mail“, показват как двамата разговарят оживено пред ресторанта, преди да се разделят около 23:30 ч. Дженифър и Педро пристигнали поотделно малко след 20:00 ч. и си тръгнали по същия начин.

Вечерята между Дженифър и Педро допълнително подхрани спекулациите, че актьорът може да се присъедини към сериала на Анистън „Сутрешното шоу“ („The Morning Show“). На церемонията за наградите „Изборът на критиците“ Дженифър и колежката ѝ Рийз Уидърспун поканиха Паскал да се присъедини към хитовата поредица на Apple TV+.

