Съдят Лейди Гага заради логото на новия ѝ албум "Mayhem"

Kомпанията за дъски за сърф Lost Internationa съди Лейди Гага за нарушаване на авторски права. Фирмата обвинява поп звездата, че е използвала тяхно запазено лого в дизайна на обложката на новия си албум Mayhem, без разрешение.

Lost International, известна с продажбата на сърф дъски и мърчандайз с емблематичното лого Mayhem, твърди, че оформлението на надписа в проекта на Гага е „почти идентично“ с тяхното. Компанията подчертава, че притежава авторските права върху този дизайн още от 2015 г., като го използва последователно в последното десетилетие.

Според съдебните документи, представители на компанията са се свързали с Лейди Гага, за да изразят притесненията си относно визуалната прилика. Въпреки това, певицата е продължила да използва спорното лого, което е довело до официален иск за нарушение на търговска марка, съобщава TMZ.

Lady Gaga Sued Over 'Mayhem' Album, Surf Company Says She Jacked Their Logo | Click to read more 👇 https://t.co/kleZSSMPCt