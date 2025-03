Прокурорите поискаха 18-месечна условна присъда за Жерар Депардийо

Прокурорите по делото срещу Жерар Депардийо за сексуално насилие препоръчаха условна присъда от 18 месеца затвор за френския актьор.

Главният прокурор заяви, че Депардийо трябва да бъде глобен с 20 000 евро и да плати обезщетение на ищците - две жени, които го обвиняват в сексуално посегателство по време на снимките през 2021 г. на филма „Les Volets Verts“ („Зелените щори“) на режисьора Жан Бекер, пише БГНЕС.

