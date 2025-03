Кръстиха улица на Уил Смит (ВИДЕО)

Уил Смит официално се превърна в емблема на родния си град. В Западна Филаделфия, където той е роден и израснал, сега има улица, наречена "Пътят на Уил Смит".

Холивудската легенда и носител на „Оскар“ беше тържествено удостоен с тази чест на 26 март (сряда), по време на специална церемония. От този ден нататък, част от 59-та улица вече ще носи името "Will Smith Way", съобщи Billboard.

По време на речта си Смит развълнувано сподели, че този жест има дълбоко лично значение за него:

„Когато си помисля за ‘Пътят на Уил Смит’, тя олицетворява уроците, които получих от баща си, майка си и баба си,“ каза той. „Виждам ги като триъгълник – основата на този път.“

In West Philadelphia where he was born and raised, now there’s a street called Will Smith Way.



Philadelphia Mayor Cherelle Parker and city leaders honored the Oscar and Grammy winner on Wednesday, renaming a street next to Smith’s old high school. pic.twitter.com/rapHt5GO2S