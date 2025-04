Бащата на Линдзи Лоън влиза в затвора

Майкъл Лоън – бащата на актрисата Линдзи Лоън и бивш брокер от Уолстрийт – беше осъден на девет месеца затвор в окръг Палм Бийч, Флорида, заради нарушаване на условията по пробацията си. Това стана ясно от съдебни документи, до които Page Six получи достъп.

64-годишният Лоън ще получи кредит за 38 дни, които вече е излежал, а по собствено желание се отказва от правото си да поиска допълнително съкратено излежаване на присъдата. Първоначално информацията беше разпространена от TMZ.

Майкъл Лоън беше поставен под пробация през 2022 г., след като беше признат за виновен по пет обвинения в т.нар. „търговия с пациенти“ (patient brokering) – нелегална практика, при която лица получават възнаграждения за насочване на пациенти към конкретни лечебни заведения.

„Тази практика подкопава здравната система, тъй като решенията се взимат не според нуждите на пациентите, а водени от алчност,“ заяви прокурорът на окръг Палм Бийч, Дейв Аронбърг, още през 2021 г.

Lindsay Lohan’s dad, Michael, ordered to spend 9 months in jail following domestic dispute https://t.co/tOzCEHf5Bx pic.twitter.com/mI1ExI60Fd