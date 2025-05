Чували с пари изпаднаха от брониран камион край Чикаго, десетки души се възползваха

Между 50 и 100 души са грабнали общо около 300 000 долара, след като торби с пари изпаднаха от брониран камион в Чикаго. Инцидентът предизвика вълна от интерес и напомни за подобни случаи в последните години.

Инцидент е станал на 22 април, вторник, в района на Оук Парк, Илинойс. По информация от полицията, около 17:07 ч. местно време, представител на охранителната компания Brinks Home Security съобщава, че камион на компанията е пътувал по южното платно на булевард South Austin, когато „задната врата се е отворила по неизвестни причини“.

300k In Cash Fell Off A Brinks Truck In Chicago And Around 100 People Rushed To Grab It.💸😳 pic.twitter.com/AzWAKWnlau

— Raphousetv (RHTV) (@raphousetv2) April 27, 2025

В резултат от това на пътното платно падат три чувала, пълни с пари. Когато служителят се връща на мястото, той заварва десетки хора, които събират банкноти от земята и бързо напускат района – както пеша, така и с автомобили.

Според подадения сигнал, приблизителната загуба е оценена на около $300 000.

Подобни инциденти изглежда не са чак такава рядкост в САЩ. През ноември 2021 г., врата на брониран камион в Калифорния се отвари внезапно на магистралата край Сан Диего. Шофьори спряха автомобилите си, за да събират парите, разпилени по пътя. Част от торбите се разкъсват, разпилявайки основно еднодоларови и 20-доларови банкноти.

Друг подобен случай датира от май 2018 г., когато в Индиана, отново камион на Brinks губи пакети с пари в близост до Sam Jones Expressway. Полицията съобщава за „значително сума пари".