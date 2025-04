Колин Фарел изгуби баща си след дълго боледуване

Скръбна вест сполетя актьора Колин Фарел – неговият баща, Еймън Фарел, почина на 83-годишна възраст след продължително боледуване. Новината бе потвърдена чрез официално съобщение, публикувано след кончината му в сряда.

В съобщението се казва, че бившият футболист на Shamrock Rovers е „починал спокойно, след дълго и смело понесено заболяване, в обичта на своето семейство и под грижите на изключителния екип на отделение Whitworth.“ Той е описан като „обичан съпруг на Айлийн, грижовен баща на Еймън, Катрин, Клодийн и Колин и любим брат на покойните Томи, Морийн и Шон.“

Семейството добавя: „Дълбоко скърбящи по него са Рита, заварените му деца Уилям, Кийт, Сандра, Ейдън, Дебора, Карл, Киаран и Гари, внуците Джеймс, Елън, Хенри, Стела и Оскар, зетьове и снахи, племенници, роднини, съседи и приятели.“

„Аз бях бебето“ – Колин Фарел за живота със своя баща

Колин Фарел, звездата от „Баншите от Инишерин“, неведнъж е споделял лични истории за отношенията си с баща си. „Аз бях бебето в семейството, така че ми се разминаваше повече. Родителите ми вече не бяха толкова строги с мен. Брат ми отнесе най-много, сестрите – по-малко, а аз си минавах между капките“, разказва с усмивка актьорът.

„Всички ще ви кажат, че съм имал най-лесното детство, но не защото съм бил любимецът – просто родителите ми бяха уморени!“

Colin Farrell's father Eamon, a former Shamrock Rovers player, has died after a long illness https://t.co/cplbtbf3JD — RTÉ News (@rtenews) April 9, 2025

Колин е разказвал и за спортната кариера на баща си през 60-те години, която постепенно се превръща в поредица от предприемачески начинания. „Татко игра футбол до около 26–27-годишна възраст. После отвори дюнерджийница до голф игрище – наричаше се The Little Chip Inn. Честно казано, никога не пропускаше да се похвали с това остроумие! После имаше ресторант, а след това и магазин за здравословни храни в Дъблин, наречен Down To Earth“, разказва актьорът.

По време на речта си при получаването на наградата за най-добър актьор на Screen Actors Guild Awards през февруари за ролята си в „Пингвинът“, Колин Фарел изрази своята признателност: „Благодаря на майка ми, Рита, на баща ми, Еймън, и на двамата души, които направиха живота ми по-специален, по-смислен и по-щастлив, отколкото съм си представял – моите синове Джеймс и Хенри.“

Футболна легенда

Shamrock Rovers – клубът, в който Еймън започва кариерата си през 1960 г. на 18-годишна възраст – също отдаде почит. В публикация в Instagram клубът сподели черно-бял кадър с думите: „Почина бившият играч на Rovers – Еймън Фарел. Той се присъедини към тима от известната младежка школа Home Farm. Беше полузащитник и национал на Ирландия при младежите. Игра рамо до рамо с брат си Томи, като двамата бяха част от отбора, който победи Shelbourne на финала за Купата на Ирландия през 1962 г. пред 32 000 зрители.“

Почитта към него завърши с традиционно ирландско благословение: „Да бъде душата му отдясно на Бога.“

Фенове и близки изказаха съболезнованията си в социалните мрежи, придружени с ирландски поговорки и зелени сърца – символ на любов и уважение към един човек, оставил дълбока следа както на терена, така и в живота на своето семейство.