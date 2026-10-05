Иван Ангелов: Няма да глобяват за подарена домашна ракия

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Няма да има глоба от 1000 евро за човек, в чийто дом бъде открита подарена бутилка домашна ракия. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов в предаването „120 минути“.

„Никой не трябва да се притеснява за казана с ракия“, подчерта Ангелов. По думите му хората няма да бъдат санкционирани за няколко бутилки, произведени за личната трапеза или подарени на близък, съсед или приятел.

Темата беше поставена след проектно намерение на управляващите, представено като мярка срещу спекулата. Ангелов заяви, че сериозни санкции ще се налагат при установени количества без необходимите документи и когато те са предназначени за нелегална търговия.

„Няма да бръкнат в джоба на българина“

„Получиха се различни внушения от същите тези опозиционни партии, които правят и внушенията за външната ни политика. Няма такова нещо“, каза Ангелов.

Той определи ролята на държавата като създаване на предвидимост и спокойствие за гражданите, бизнеса и различните социално-икономически дейности. „Ролята на държавата не е да създава шум в системата“, заяви зам.-председателят на парламента.

Ангелов поиска ясни данни за държавния резерв

В интервюто Ангелов коментира и призива на американския президент Доналд Тръмп европейските държави да освободят дизел от резервите си. Той заяви, че думите на Тръмп трябва да бъдат взети предвид, но отказа да прогнозира какви действия ще последват.

На въпрос дали България вече е освободила гориво от държавния резерв Ангелов посочи, че са необходими конкретни числа. „Дали сме освободили или не, е едно. Дали и кога ще се случи това и дали изобщо ще се случи, е съвсем друго“, каза той.

По думите му цените на горивата в България остават сред най-ниските в Европа, макар да са високи. Като фактори за стойността им Ангелов посочи не само борсовата цена, но и доставките, застраховките, логистиката, транспорта, санкциите, конфликта в Близкия изток и войната в Украйна.

Рафинерията в Бургас продължава да работи

Ангелов заяви, че за България е важно рафинерията в Бургас да продължи работа. „Ако рафинерията спре да работи, това би било пагубно както за България, така и за цяла Югоизточна Европа“, каза той.

Според него рафинерията е пригодена за определен вид петрол, а за оптималната ѝ работа се смесват различни видове суровина, доставяни по различни маршрути. Това води до допълнителни разходи, но Ангелов увери, че рафинерията работи и няма причина за притеснение.

По повод евентуална смяна на собствеността на „Лукойл“ и възможността компанията да бъде придобита от американски инвеститор той отказа да прави прогнози. „Приоритет в действията ѝ е националният интерес“, заяви Ангелов и допълни, че държавата ще го защити.

Източници: bTV