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Георги Ангелов: Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата

Георги Ангелов: Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата

17 Октомври, 2026 16:01 741 15

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Централните банки и анализаторите следят инфлацията при услугите като индикатор за вътрешната и базовата инфлация

Георги Ангелов: Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
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Георги Ангелов Георги Ангелов икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата, което дава своя сериозен принос към инфлацията в България. И въпреки това вътрешните фактори за инфлацията преобладават - цените на услугите имат по-висок принос към инфлацията, отколкото цените на горивата и енергията. Като темп на растеж, услугите поскъпват три пъти по-бързо от цените на храните и 25 пъти по-бързо от индустриалните стоки.

Централните банки и анализаторите следят инфлацията при услугите като индикатор за вътрешната и базовата инфлация. Причината е, че инфлацията при услугите се влияе основно от вътрешните икономически условия, а не толкова от външни шокове като горивата, например. Затова инфлацията при услугите е и добър измерител за вътрешната макроикономическа политика.

Накратко, за момента вътрешната среда е проинфлационна и то повече отколкото петролната криза. Високият бюджетен дефицит и бумът на потребителските и домакинските кредити остават проблем.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой печели яко

    4 0 Отговор
    но после ще си плати с лихвите,а то се знае кои фамилии са

    16:03 17.10.2026

  • 2 Доротея

    2 3 Отговор
    Неотложно е България да задейства Член 13 от Договора за принадлежност към НАТО!

    16:05 17.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    8 5 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха и чумата и холерата в България с юрото

    Коментиран от #10

    16:06 17.10.2026

  • 4 То ако...

    6 0 Отговор
    Не го каже някакъв дрънкач ние няма как да знаем това.

    16:08 17.10.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    7 3 Отговор
    Е, нали Мунчо щеше да маха еврото и да връща лева, да ни вади от ЕС и НАТО и да ни вкара в БРИКС. Защо "прогресивните измамници" си повишиха заплатите до 10 000 евро, а сега за минималната заплата и пенсиите, подготвят минимални увеличения. Защо бе, безмозъчни русофилски прошляци и клошари, които гласувахте за тях? Ще ровите по кофите и ще обикаляте по сметищата, гламави русофили.

    16:12 17.10.2026

  • 6 Е ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ НЕВИЖДАНО

    3 2 Отговор
    ПРЕЗ 70-те , ПЕТРОЛЪТ СКОЧИ 4 ПЪТИ ОТ 3 НА 12 $ И ТОВА СЛОЖИ КРАЙ НА СВРЪХЗВУКОВАТА АВИАЦИЯ.НО КОЛИТЕ СТАНАХА ПО ИКОНОМИЧНИ , СЪЩО И САМОЛЕТИТЕ.АЛА ХОРАТА БЯХА ПО ИСТИНСКИ , А НЕ ЕЖЕДНЕВНИ МРЪНКАЧИ.ЩЕ ГО ПРЕЖИВЕЕМ И ТОВА

    16:19 17.10.2026

  • 7 Жоржета

    2 2 Отговор
    Интересно
    А бр.на колите се увеличава
    Правопропорционално на цените🤔

    16:23 17.10.2026

  • 8 Макробиолог

    5 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите,без заеми не може.

    16:26 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тези ли дигнаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    петрола, сега гледам Брента - $110. Мунчо да договори дизел от Русия на ниски цени.

    Коментиран от #15

    16:37 17.10.2026

  • 11 Не е вярно но иде криза от друг тип

    1 1 Отговор
    Реалната цена на горивата в България днес е по-ниска в сравнение с 2008 г., ако отчетем натрупаната инфлация за последните 18 години. Въпреки че номиналните цени по бензиностанциите през октомври 2026 г. изглеждат по-високи, покупателната способност на парите се е изменила значително. През 2008 г. петролът достигна исторически пик на международните пазари, което изстреля цените на дребно у нас до нива от около 2.25 лв. за бензин и 2.35 лв. за дизел.
    Според официалния Индекс на потребителските цени на НСИ, натрупаната обща инфлация в България за периода 2008 – 2026 г. възлиза на приблизително 75%. Това означава, че за да имат същата покупателна стойност, 2.25 лв. от 2008 г. са еквивалентни на около 3.94 лв. днешни пари.
    Директното сравнение между реалните и номиналните стойности показва следната картина:

    Тип гориво Номинална цена 2008 г. Цена от 2008 г., изразена в днешни пари (с инфлация) Актуална цена (октомври 2026 г.) Реално изменение в цената
    Бензин А95 2.25 лв. / л 3.94 лв. / л 3.23 лв. / л (€1.65) Спад с около 18%
    Дизел 2.35 лв. / л 4.11 лв. / л 3.72 лв. / л (€1.90

    16:39 17.10.2026

  • 12 Гост

    4 0 Отговор
    Спекулацията на ГанюБизнесмена е голям проблем,а държавата спии!

    16:42 17.10.2026

  • 13 пони, ама розАво

    3 1 Отговор
    Важното е, че санкциите работят и зеле наркомана къка в златно гърне.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    16:45 17.10.2026

  • 14 Точен

    3 0 Отговор
    Този Иксперт обещаваше да влезем в клуба на богатите, приемем ли еврото. Що за гьосуратлък да се изказва след тези "точни прогнози"?

    16:50 17.10.2026

  • 15 Баце,

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тези ли дигнаха":

    Тоя влак с ниските цени на руските енергоносители замина преди четири години. В момента уралс върви с надценка и гони $130 за барел. Подобна е ситуацията и с газта, 140% нагоре от февруари насам. мЪрсулка си призна преди няма две седмици, че ЕсеС се е бръкнал с над €100млрд в повече за същото количество от същия период на миналата година.

    16:53 17.10.2026