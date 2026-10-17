Георги Ангелов: Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата

Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата, което дава своя сериозен принос към инфлацията в България. И въпреки това вътрешните фактори за инфлацията преобладават - цените на услугите имат по-висок принос към инфлацията, отколкото цените на горивата и енергията. Като темп на растеж, услугите поскъпват три пъти по-бързо от цените на храните и 25 пъти по-бързо от индустриалните стоки.
Централните банки и анализаторите следят инфлацията при услугите като индикатор за вътрешната и базовата инфлация. Причината е, че инфлацията при услугите се влияе основно от вътрешните икономически условия, а не толкова от външни шокове като горивата, например. Затова инфлацията при услугите е и добър измерител за вътрешната макроикономическа политика.
Накратко, за момента вътрешната среда е проинфлационна и то повече отколкото петролната криза. Високият бюджетен дефицит и бумът на потребителските и домакинските кредити остават проблем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой печели яко
16:03 17.10.2026
2 Доротея
16:05 17.10.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #10
16:06 17.10.2026
4 То ако...
16:08 17.10.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
16:12 17.10.2026
6 Е ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ НЕВИЖДАНО
16:19 17.10.2026
7 Жоржета
А бр.на колите се увеличава
Правопропорционално на цените🤔
16:23 17.10.2026
8 Макробиолог
16:26 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тези ли дигнаха
До коментар #3 от "Тик-Ток":петрола, сега гледам Брента - $110. Мунчо да договори дизел от Русия на ниски цени.
Коментиран от #15
16:37 17.10.2026
11 Не е вярно но иде криза от друг тип
Според официалния Индекс на потребителските цени на НСИ, натрупаната обща инфлация в България за периода 2008 – 2026 г. възлиза на приблизително 75%. Това означава, че за да имат същата покупателна стойност, 2.25 лв. от 2008 г. са еквивалентни на около 3.94 лв. днешни пари.
Директното сравнение между реалните и номиналните стойности показва следната картина:
Тип гориво Номинална цена 2008 г. Цена от 2008 г., изразена в днешни пари (с инфлация) Актуална цена (октомври 2026 г.) Реално изменение в цената
Бензин А95 2.25 лв. / л 3.94 лв. / л 3.23 лв. / л (€1.65) Спад с около 18%
Дизел 2.35 лв. / л 4.11 лв. / л 3.72 лв. / л (€1.90
16:39 17.10.2026
12 Гост
16:42 17.10.2026
13 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
16:45 17.10.2026
14 Точен
16:50 17.10.2026
15 Баце,
До коментар #10 от "Тези ли дигнаха":Тоя влак с ниските цени на руските енергоносители замина преди четири години. В момента уралс върви с надценка и гони $130 за барел. Подобна е ситуацията и с газта, 140% нагоре от февруари насам. мЪрсулка си призна преди няма две седмици, че ЕсеС се е бръкнал с над €100млрд в повече за същото количество от същия период на миналата година.
16:53 17.10.2026