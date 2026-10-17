Георги Ангелов: Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата

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Преживяваме невиждан петролен шок и високи цени на горивата, което дава своя сериозен принос към инфлацията в България. И въпреки това вътрешните фактори за инфлацията преобладават - цените на услугите имат по-висок принос към инфлацията, отколкото цените на горивата и енергията. Като темп на растеж, услугите поскъпват три пъти по-бързо от цените на храните и 25 пъти по-бързо от индустриалните стоки.

Централните банки и анализаторите следят инфлацията при услугите като индикатор за вътрешната и базовата инфлация. Причината е, че инфлацията при услугите се влияе основно от вътрешните икономически условия, а не толкова от външни шокове като горивата, например. Затова инфлацията при услугите е и добър измерител за вътрешната макроикономическа политика.

Накратко, за момента вътрешната среда е проинфлационна и то повече отколкото петролната криза. Високият бюджетен дефицит и бумът на потребителските и домакинските кредити остават проблем.