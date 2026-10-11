Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Боян Рашев: Кой ще кара на руски дизел?

Боян Рашев: Кой ще кара на руски дизел?

11 Октомври, 2026 13:00 1 693 30

  • дизел-
  • руски дизел-
  • забрана-
  • тръмп-
  • мерки-
  • горива-
  • поскъпване

САЩ са най-големият износител на дизел в света. В това време Европа е най-големият вносител

Боян Рашев: Кой ще кара на руски дизел? - 1
Снимка: Profimedia.bg
Facebook Facebook социална мрежа
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цялото анализаторско войнство коментира сделката между САЩ и Русия за износ на руски дизел. Малко било, лошо било, нямало да помогне на Тръмп за изборите и всякакви други странни работи чета. И никой не казва очевидното...

САЩ са най-големият износител на дизел в света. Рафинериите им бачкат и принтират пачки на мах, изнасяйки за цял свят. В това време Европа е най-големият вносител на дизел. Ако на глобалния пазар има недостиг, най-много ще ни заболи тук - то се случва вече няколко месеца. Освен това таксите на продуктовите танкери са на рекордни нива. Никой в този момент не може да си позволи да разнася дизел из целия свят, тоест за Европа изобщо не е добра идея за купува от рафинериите в Сингапур и Южна Корея (които спокойно преработват и руски нефт, ама това е друга тема).

Кой си мислите, че ще зарежда тоя дизел в края на краищата, а?

Жокер: Няма да е в България, щото си имаме рафинерия, която покрива нашия пазар и даже изнася. Франция, Германия и Великобритания обаче си нямат достатъчно рафинерии. Освен това са приятно близо до Ленинград...


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 6 Отговор
    САЩ купуват руски дизел и го продават на ЕС.

    Коментиран от #18

    13:00 11.10.2026

  • 2 Гост

    11 39 Отговор
    От руския дизел ще ви дефектира горивната помпа и запушат дюзите и ЕГР клапана.

    Коментиран от #9, #17

    13:03 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    34 16 Отговор
    Бояне Биянеее, много ти е куха главата, Бояне!!!
    Цялата Европа ще кара на руски дизел, защото САЩ точно това ще им продадат!!!
    Относно качеството - руските горива не се смесват с биобоклиците на ЕС!!!

    Коментиран от #27

    13:04 11.10.2026

  • 5 КОЙТО ЗАРЕДИ ТОЙ ЩЕ КАРА

    17 5 Отговор
    Тъпак продажен.

    13:08 11.10.2026

  • 6 Кой, кой ? ....

    5 4 Отговор
    В Съединените щати поддръжници на движението MAGA разпространяват теорията, че украинският президент Володимир Зеленски уж продължава да атакува руски петролни рафинерии, за да навреди на Доналд Тръмп преди междинните избори за Конгрес и да помогне на демократите. Тези обвинения се чуват в социалните мрежи, телевизионните предавания и в изявления на американски политици. Това отбеляза журналистът Остап Яриш, бивш колумнист на „Гласът на Америка“.
    Сред разпространяващите подобни обвинения са водещата на Fox News Рейчъл Кампос-Дъфи, блогърът Джак Пособец и сенаторът от Юта Майк Лий. „Неблагодарният Зеленски продължава да бомбардира рафинерии и да усложнява ситуацията за президента преди междинните избори за Конгрес“, каза Кампос-Дъфи.

    Коментиран от #21

    13:08 11.10.2026

  • 7 Без майтап

    8 0 Отговор
    Чувам Тръмп, сещам се за пари.

    13:11 11.10.2026

  • 8 Нямат умора

    10 2 Отговор
    Специалистите по нищо... До къде се докарахме...???

    13:12 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕФА

    13 3 Отговор
    Божеее,добре че е Рашев да ни отвори очите,какво щяхме да правим без неговите световни икономически прозрения и анализи ?

    13:20 11.10.2026

  • 13 Песимиращ реалист

    1 1 Отговор
    Тая рафинерия е силно запалителна, Няма защита от дронове и е в обхвата и на двете заинтерсувани страни.

    13:21 11.10.2026

  • 14 Верваме ви...

    12 1 Отговор
    Аз ще карам с руски дизел ако е евтин,а вероятно и ти

    13:27 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    2 10 Отговор
    И тази Копейка се е загрижила за Франция, Германия, Англия...!!!

    13:32 11.10.2026

  • 17 по-леко с майтапите..

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    цяла България и половин Европа кара на руски дизел...

    13:33 11.10.2026

  • 18 Е то защото

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е. Комисия ни забраниха да купуваме всичко руско. Да не би да обслужим Путин .
    Въпреки ,че и газта която потребяваме сега е пак руска , само дето ни я продават американците.
    Обърнете внимание на скандала в Гърция с американската посланичка която скро посети и София.
    Без никой да я кани.

    13:36 11.10.2026

  • 19 Бае Тодар

    9 0 Отговор
    "Ще кара тоя, който има пари. Като немаш пари, какво ще караш ти, бе?! Ти немаш право да караш!"

    13:39 11.10.2026

  • 20 Цензура

    4 8 Отговор
    Хахаха, скъcaняци - господин Боян е страхотен топ-експерт - ама вие нямате ум да го осъзнаете. Много рядко греши този човек. Колкото и да ви боли, това са фактите.

    13:40 11.10.2026

  • 21 Той, той Тръмп

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кой, кой ? ....":

    направи америка най корумпирана страна в света..
    Разпостраняват и друго, че Путин е изтъргувал 200 млд.-та активите на Русия, като лична комисионна за тръмп за Украйна.
    Обаче американския избирател не мож го излъга, явява ли се съучастник тръмп на убиствата всека ден на деца и цивилни в Украйна.
    И още-на кой не му е ясно защо тръмп остави хутите да бомбят петрол на суадитие , който европа обработва.
    И е нагла лъжа, че ЕС нямало рафинерии, дизел и петрол.

    Коментиран от #23

    13:43 11.10.2026

  • 22 Пламен

    3 4 Отговор
    Сигурно сте ходили в Сърбия.Там дизела винаги е по-скъп от българския.
    Сърбия не участва в санкциите,не е в ЕС,няма Евро...

    Тоз може ли да ми обясни този парадокс?

    13:45 11.10.2026

  • 23 Той и Зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Той, той Тръмп":

    участва в убийствата на невинни украинци и украински деца, даже много повече от Тръмп, който всъщност много лесно да я приключи.

    13:57 11.10.2026

  • 24 Що се хабиш хабиби

    1 0 Отговор
    Направо пиши че руснаците слагат супер молекула ще прецака евро 7 двигателите

    13:57 11.10.2026

  • 25 Охайо

    1 2 Отговор
    Много точен, дори меко изречен анализ. Благодаря Ви.

    13:58 11.10.2026

  • 26 То Беше Ясно

    1 3 Отговор
    ЧЕ ОРАНЖЕВАТА ДЕМЕНЦИЯ ТРЪМП
    СИ ПРАВИ ПР .

    НО ЗА ИЗБОРИТЕ ТОВА
    НЯМА ДА ПОМОГНЕ .

    ИМПИЙЧМЪНТ ТОВА ГО ЧАКА
    АГЕНТ КРАСНОВ

    13:59 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ко искате карайте

    1 0 Отговор
    Вървете пеша

    14:05 11.10.2026

  • 29 пълна глупост

    1 0 Отговор
    Напънал се Бойян и родил рашка!

    14:11 11.10.2026

  • 30 Начо

    1 0 Отговор
    Проблем за рижия и педя човек е че не са поискали разрешение от Украинските безпилотни апарати

    14:12 11.10.2026