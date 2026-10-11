Боян Рашев: Кой ще кара на руски дизел?

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Цялото анализаторско войнство коментира сделката между САЩ и Русия за износ на руски дизел. Малко било, лошо било, нямало да помогне на Тръмп за изборите и всякакви други странни работи чета. И никой не казва очевидното...

САЩ са най-големият износител на дизел в света. Рафинериите им бачкат и принтират пачки на мах, изнасяйки за цял свят. В това време Европа е най-големият вносител на дизел. Ако на глобалния пазар има недостиг, най-много ще ни заболи тук - то се случва вече няколко месеца. Освен това таксите на продуктовите танкери са на рекордни нива. Никой в този момент не може да си позволи да разнася дизел из целия свят, тоест за Европа изобщо не е добра идея за купува от рафинериите в Сингапур и Южна Корея (които спокойно преработват и руски нефт, ама това е друга тема).

Кой си мислите, че ще зарежда тоя дизел в края на краищата, а?

Жокер: Няма да е в България, щото си имаме рафинерия, която покрива нашия пазар и даже изнася. Франция, Германия и Великобритания обаче си нямат достатъчно рафинерии. Освен това са приятно близо до Ленинград...