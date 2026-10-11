Боян Рашев: Кой ще кара на руски дизел?

Цялото анализаторско войнство коментира сделката между САЩ и Русия за износ на руски дизел. Малко било, лошо било, нямало да помогне на Тръмп за изборите и всякакви други странни работи чета. И никой не казва очевидното...
САЩ са най-големият износител на дизел в света. Рафинериите им бачкат и принтират пачки на мах, изнасяйки за цял свят. В това време Европа е най-големият вносител на дизел. Ако на глобалния пазар има недостиг, най-много ще ни заболи тук - то се случва вече няколко месеца. Освен това таксите на продуктовите танкери са на рекордни нива. Никой в този момент не може да си позволи да разнася дизел из целия свят, тоест за Европа изобщо не е добра идея за купува от рафинериите в Сингапур и Южна Корея (които спокойно преработват и руски нефт, ама това е друга тема).
Кой си мислите, че ще зарежда тоя дизел в края на краищата, а?
Жокер: Няма да е в България, щото си имаме рафинерия, която покрива нашия пазар и даже изнася. Франция, Германия и Великобритания обаче си нямат достатъчно рафинерии. Освен това са приятно близо до Ленинград...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
13:00 11.10.2026
2 Гост
Коментиран от #9, #17
13:03 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Цялата Европа ще кара на руски дизел, защото САЩ точно това ще им продадат!!!
Относно качеството - руските горива не се смесват с биобоклиците на ЕС!!!
Коментиран от #27
13:04 11.10.2026
5 КОЙТО ЗАРЕДИ ТОЙ ЩЕ КАРА
13:08 11.10.2026
6 Кой, кой ? ....
Сред разпространяващите подобни обвинения са водещата на Fox News Рейчъл Кампос-Дъфи, блогърът Джак Пособец и сенаторът от Юта Майк Лий. „Неблагодарният Зеленски продължава да бомбардира рафинерии и да усложнява ситуацията за президента преди междинните избори за Конгрес“, каза Кампос-Дъфи.
Коментиран от #21
13:08 11.10.2026
7 Без майтап
13:11 11.10.2026
8 Нямат умора
13:12 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕФА
13:20 11.10.2026
13 Песимиращ реалист
13:21 11.10.2026
14 Верваме ви...
13:27 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 !!!?
13:32 11.10.2026
17 по-леко с майтапите..
До коментар #2 от "Гост":цяла България и половин Европа кара на руски дизел...
13:33 11.10.2026
18 Е то защото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е. Комисия ни забраниха да купуваме всичко руско. Да не би да обслужим Путин .
Въпреки ,че и газта която потребяваме сега е пак руска , само дето ни я продават американците.
Обърнете внимание на скандала в Гърция с американската посланичка която скро посети и София.
Без никой да я кани.
13:36 11.10.2026
19 Бае Тодар
13:39 11.10.2026
20 Цензура
13:40 11.10.2026
21 Той, той Тръмп
До коментар #6 от "Кой, кой ? ....":направи америка най корумпирана страна в света..
Разпостраняват и друго, че Путин е изтъргувал 200 млд.-та активите на Русия, като лична комисионна за тръмп за Украйна.
Обаче американския избирател не мож го излъга, явява ли се съучастник тръмп на убиствата всека ден на деца и цивилни в Украйна.
И още-на кой не му е ясно защо тръмп остави хутите да бомбят петрол на суадитие , който европа обработва.
И е нагла лъжа, че ЕС нямало рафинерии, дизел и петрол.
Коментиран от #23
13:43 11.10.2026
22 Пламен
Сърбия не участва в санкциите,не е в ЕС,няма Евро...
Тоз може ли да ми обясни този парадокс?
13:45 11.10.2026
23 Той и Зеленски
До коментар #21 от "Той, той Тръмп":участва в убийствата на невинни украинци и украински деца, даже много повече от Тръмп, който всъщност много лесно да я приключи.
13:57 11.10.2026
24 Що се хабиш хабиби
13:57 11.10.2026
25 Охайо
13:58 11.10.2026
26 То Беше Ясно
СИ ПРАВИ ПР .
НО ЗА ИЗБОРИТЕ ТОВА
НЯМА ДА ПОМОГНЕ .
ИМПИЙЧМЪНТ ТОВА ГО ЧАКА
АГЕНТ КРАСНОВ
13:59 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ко искате карайте
14:05 11.10.2026
29 пълна глупост
14:11 11.10.2026
30 Начо
14:12 11.10.2026