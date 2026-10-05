България: Не, мутренските времена не се завръщат. Друго е.

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Коментар на Емилия Милчева:

Мутренските времена оставиха на България над 150 поръчкови убийства до 2014 година, а олигархичните добавиха нови знакови разстрели. Но и при двата модела поръчителите остават неразкрити.

"Чадърът" при придобиването на собственост се трансформира в протекция за нейното запазване и умножаване - чрез обществени поръчки, концесии, административни решения и избирателно правосъдие. Връзките между власт, бизнес и престъпност, която се крие зад кулисите, не изчезнаха. До ден днешен политическото покровителство помага един бизнес да се разрасне, а прокурорското - да бъде превзет без последствия.

Черно тото - мотив за убийство?

След убийството с куршум между очите на 53-годишния Илиян Филипов, известен с мащабния си бизнес в автомобилния и жп транспорт, както и със строителните си фирми, прокуратурата издигна версията за черно тото - тоест, уреждане на мачове и свързани с това неуредени дългове от залози. А в предумишлено убийство е обвинен 51-годишният С.М., в чието криминално досие има присъди за убийство и грабеж. Слухове заплетоха и версия за любовен триъгълник - жена между двамата.

Филипов бе собственик на футболния клуб "Ботев"-Пловдив, чийто стадион бе построен от обединение от фирми, в което водещ партньор бе неговата ПИМК. В периода 2020-2024 държавата е отпуснала над 92 милиона лева (47 млн. евро) за строителството на стадиона, а към парите на данъкоплатците идват още над 10 милиона лева (5.11 млн. евро) от община Пловдив и клуба.

Подозренията за черно тото имат предистория. През октомври 2025 г. президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов обвини хора, близки до Филипов, в опит да подкупят футболисти за симулативна игра срещу "Ботев".

Филипов отрече и обяви, че ще го съди за клевета, а впоследствие двамата си размениха обвинения и покани за полиграф. Но през юни т.г. прокуратурата отказва да образува досъдебно производство по сигнала за мача заради недостатъчни данни за престъпление.

След убийството на предприемача ще се наложи прокуратурата да се върне и към тези обвинения, а най-вероятно и към изчезнала пратка наркотици.

През март 2025 разследване за международен наркотрафик, двама изчезнали мъже и липсващи 160 килограма кокаин отвежда СДВР до офисите на ПИМК и "Некст Лоджистик". Полицията проверява транспортни сделки и конкретни заявки. Филипов отрича отношение на компаниите си към престъплението и обяснява, че един от задържаните е техен бивш шофьор. Какво е установила проверката за тези сделки остава без публичен отговор.

Бизнес в прогрес при всички правителства

Почти четвърт век бизнес прогресът на групата на Филипов не спира при което и да е правителство. ПИМК се утвърждава в международните автомобилни превози още преди управлението на ГЕРБ и през 2008-2009 вече притежава 180 камиона. Но при управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов е особено печеливша. През 2015 навлиза в товарните железопътни превози, а през 2017 получава 27-годишна концесия на интермодалния терминал край Пловдив, през който се превозват товари от и към Турция - тя беше и единствен кандидат. Задълженията са да плаща фиксирана такса от 60 000 лева годишно (30.7 хиляди евро) плюс 10% от нетните приходи и ангажимент за инвестиции от 15.1 млн. лева (7.72 млн. евро).

Договорът за довършване на стадион "Христо Ботев" той взе през 2020 година. При кабинета "Денков" през 2023 "ПИМК Рейл Експрес" стана първата частна компания с лиценз за пътнически железопътни превози.

Версията за нелегални залози поставя въпроса дали зад публичния бизнес е съществувал и друг - и какво са знаели за него институциите.

Наред с това Илиян Филипов е бил в съдружие 50:50 с обвинения за негов физически убиец във фирма, строяла жилищен комплекс в столичния квартал Драгалевци. Но С.М. е излязъл от дружеството и неговият дял преминава в ръцете на друг акционер.

Пловдивският кръг

Политическият център на новата власт идва от Пловдив. Премиерът Румен Радев е свързан с Пловдивския регион още от военната си кариера. В периода 1999-2009 служи в авиобаза "Граф Игнатиево" - като заместник-командир, началник-щаб и командир, с прекъсване за обучение в САЩ.

Около Радев още в президентството се оформи кръг с ключови фигури от региона - Пламен Узунов, Николай Копринков, Иван Демерджиев, който беше министър на вътрешните работи в служебен кабинет. Днес Копринков е началник на кабинета на премиера и в Изпълнителния съвет на "Прогресивна България", а Демерджиев съчетава поста на вътрешен министър с председателството на партийния Контролен съвет.

Вътрешният министър призна, че познава Филипов, но отрече да е представлявал юридически него или ПИМК. Макар че може да му е давал правни съвети и без Филипов да му е подписал пълномощно за процесуално представителство. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че Филипов не е сред дарителите на "Прогресивна България". Но и никой не очаква имената на големи бизнесмени да фигурират в списъка, представян в Сметната палата.

Както близостта, така и враждата в пловдивския бизнес са публично известни. През пролетта на 2025 г. Филипов публично обвини бившия си съдружник Иван Петлешков в натиск върху бизнеса му и влияние върху местната полиция и общината, а Петлешков отхвърли обвиненията.

Междувременно на 4 октомври Юлиян Янков-Картофа внезапно се предаде на гръцките власти и чрез адвоката си повтори обвинението, че кандидатът за вицепрезидент и бивш главен секретар на МВР Георги Кандев му е поискал половината бизнес. Кандев отхвърли твърденията като измислени. А самото МВР обяви, че Картофа е задържан след сигнал до гръцките власти. Янков е привлечен като обвиняем заради присвояване на превозни средства и незаконни схеми със средства за пътна помощ. Новият скандал може да заглуши въпросите след разстрела на Филипов, без да даде отговор на нито един от тях.

Разкритите след смъртта на Илиян Филипов съдружия и политически контакти поставят въпроса за условията, при които е постигнат успехът на бизнеса му. Те не доказват политически мотив за убийството. Но заслужават проверка, която в никакъв случай не приключва със заключение кой е стрелял. Властта се похвали, че е задържала стрелеца за 24 часа, но тази бързина не отменя въпроси за бездействието преди това, свързани със съмнения за нелегален трафик и залози за уредени мачове.

Олигархичният модел оцелява и с разкрити убийства, ако зависимостите остават недосегаеми.