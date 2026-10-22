Акции в Белица и крепости на ДПС: кой ще контролира финансовите потоци

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Автор: Емилия Милчева

Четири дни преди президентските избори премиерът Румен Радев обяви, че Борисов и Пеевски губят контрол върху финансовите потоци в държавата. Докато лидерите на ГЕРБ и ДПС се надяват да имат думата на балотажа, премиерът атакува влиянието им там, където то има най-голяма цена - в местната власт и обществените поръчки.

Изявлението му идва на фона на проваленото за втори път от управляващото мнозинство изслушване в парламента по казуса с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов (“Петрички Ескобар”). Дали това е опит да се напомпат гласове за кандидката за президент Илияна Йотова, подкрепена от “Прогресивна България”, или започна и кампанията за местните избори, които предстоят след година? Двете се преплитат. Несъмнено е политическо послание към избирателите, към партийните централи и към хората в местната власт, независимо какъв ще бъде резултатът от отделните разследвания.

Обвинения срещу опозицията

Радев се опитва да пакетира опозицията срещу себе си, като изважда и обвинението за поредна „сглобка“ - израз, останал от управлението на ПП-ДБ и ГЕРБ, подкрепено и от ДПС. Още преди протеста на 20 октомври в “триъгълника на властта”, организиран срещу външната политика на кабинета, премиерът обвини политическите си противници, че искат да върнат Борисов и Пеевски във властта и да въвлекат България във войната.

На следващия ден повтори внушението, че двамата търсят нови партньори за договорки. Така Радев пробва да представи като опит за пренареждане на властта протеста срещу снишаването на кабинета пред Русия и липсата на надеждна защита за сигурността в Черно море. В изявлението на премиера обаче има и друг интересен момент. Той казва, че досега усилията на МВР и ДАНС са се проваляли в прокуратурата, но след акцията в Сунгурларе това започва да се променя благодарение на прокурори на окръжно ниво. С тези думи Радев не просто признава къде са потъвали разследванията. В действителност заявява, че вече разчита на прокурори, готови да ги придвижат. А това повдига и въпроса дали става дума за възстановяване на законността, или само за промяна в баланса на влияние върху обвинението.

Акциите

Радев атакува едновременно Борисов и Пеевски, но засега действията на МВР засягат предимно свързани с ДПС местни управници. “Техните (на Борисов и Пеевски, б.а.) лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното”, каза премиерът.

ГДБОП и ДАНС влязоха в община Белица, управлявана трети мандат от Радослав Ревански - заместник-председател на ДПС и един от най-близките хора на Пеевски. Претърсвания и изземвания на документи имаше както в общината, така и в дома на кмета. По информация на NOVA разследването е свързано с обществени поръчки, проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и европейско финансиране. Парламентарната група на ДПС се мобилизира в подкрепа на Ревански, а депутати се отправиха към Белица.

Защитата на Ревански се превърна в партийна мобилизация още преди разследването да е стигнало до съд. За ДПС атаката срещу един от най-влиятелните му кметове не е само юридически въпрос - тя засяга и способността на Пеевски да удържа местната власт.

Подобна демонстрация на партийна солидарност имаше и на 28 май, когато кметът на Кърджали и също заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен на разпит по разследване за обществена поръчка за над 5 млн. лева. Тогава в Кърджали пристигна лично Пеевски, придружен от депутати. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи за данни за влияние при избора на изпълнител и за платени, но неизвършени дейности. Пеевски определи действията на полицията като произвол и опит за сплашване на кметовете и избирателите на ДПС.

Между тези две акции напрежението не стихна. На 15 октомври полицията в Кърджалийско се задейства заради търговия с гласове предвид вота, който предстои. Проверени бяха 352 души, трима бяха задържани. Ерол Мюмюн обвини полицията в насилие над граждани, а ДПС поиска оставката на областния директор на МВР.

Ден преди акцията в Белица ГДБОП и ДАНС влязоха и в община Сунгурларе, управлявана от Димитър Гавазов, също свързан с ДПС. Иззети бяха документи по разследване за предполагаеми нарушения при обществени поръчки и отклоняване на средства от общинския бюджет. По информация на bTV кметът е бил задържан. Към тази поредица се прибавя и оставката на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, който през май 2025 г. публично се присъедини към инициативата на Пеевски „Ново начало за развитие на регионите“. Неговата оставка идва след производство за конфликт на интереси, а не полицейска операция.

Пеевски изпраща депутати да бранят кметовете му, Радев праща службите да проверяват обществените им поръчки. Но истинският въпрос не е кой ще надделее в този сблъсък, а кога най-сетне общинските бюджети ще спрат да подхранват партийни каси.

Залог, по-голям от балотажа

Лидерът на ДПС обвини Радев, че лично разпорежда полицейските операции в Белица и Сунгурларе, и посочи премиера и шефа на кабинета му Николай Копринков като „върха на олигархията“. Борисов предпочете да се разграничи от Пеевски, като заяви, че не е разговарял с него от месеци. Отрече и ГЕРБ да стои зад протеста срещу кабинета, но обяви, че партията повече няма да участва в „сглобки“, в които не е водеща политическа сила.

Нито ГЕРБ, нито ДПС издигнаха свои кандидатпрезидентски двойки. Пеевски обяви, че няма да подкрепи никого на първия тур и ще решава за балотажа впоследствие, докато Борисов определи Йотова като свой идеологически противник, но отказа да даде непоискана подкрепа на Гюров. Но и двамата ще бъдат принудени да вземат отношение към балотажа. Защото гласовете на избирателите на ГЕРБ и ДПС могат да решат кой ще бъде седмият президент на България. А това превръща следващата седмица в изпитание не само за способността на Борисов и Пеевски да договарят политическа подкрепа, но и за влиянието върху собствените им избиратели.

След полицейските акции срещу кметовете на ДПС и заявката на Радев за пробив в прокуратурата, Пеевски ще трябва да покаже дали могъществото му стига, за да защити местните структури - на тях се опира партията. Полицейските акции могат да разколебаят електората му, но също и да мобилизират. За Гюров публична подкрепа от Пеевски може да се окаже политически по-скъпа от гласовете, които би му донесла - ако отблъсне избиратели, за които противопоставянето на влиянието на лидера на ДПС е принципен въпрос.

За Бойко Борисов рискът е друг - да се опитва да търгува с влияние, което може да се окаже по-малко, отколкото предполага, защото избирателите на ГЕРБ не са склонни да следват указанията му за кого да гласуват. Социологически сондажи показват, че дори и никой да не моли Борисов, поне една трета от електората на ГЕРБ са готови да подкрепят двойката Гюров-Кандев.

Въпросът за политическата цена

Радев представя Борисов и Пеевски като общ политически противник, но двамата не действат като единен лагер. Пеевски отвръща с открита конфронтация, а Борисов се опитва да остане извън нея. Лидерът на ГЕРБ вече отказа да издига кандидати за Висшия съдебен съвет (ВСС), но това не изключва участие в договарянето на мнозинство за избора му. А от състава на новия ВСС зависи и изборът на следващия главен прокурор.

Затова залогът на президентските избори не се изчерпва с това кой ще влезе на „Дондуков“ 2 - отговорът ще е известен на 1 ноември. Преди балотажа Борисов и Пеевски ще трябва да покажат дали все още могат да насочват гласовете на избирателите си. А след него ще се разбере каква политическа цена могат да поискат за това - и кой е готов да я плати.