Евелина Милтенова, председател на УС на БАДДПО, пред ФАКТИ: Към момента преобладава интерес към динамичните подфондове за втората пенсия

Промяната във втория пенсионен стълб поставя хората пред избор – в кой подфонд да бъдат управлявани натрупаните им средства. Към момента интересът е насочен най-вече към динамичните подфондове, но активността остава умерена. Причината е, че изборът не е задължителен – ако човек не предприеме действие, ще бъде разпределен според възрастта си. Какво трябва да знаят осигурените преди 30 ноември, има ли риск динамичният подфонд да превърне пенсионните спестявания в „залог“ и как трябва да се реагира при спадове на финансовите пазари? Защо възрастта трябва да определя инвестиционния риск и какъв е международният опит с мултифондовете? Пред ФАКТИ говори Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
- Г-жо Милтенова, каква е активността до този момент – колко хора вече са предприели действие по прехвърляне на партидата си по втората пенсия към подфонд и има ли изобщо интерес?
- Интерес има, но бих казала, че на този етап активността е по-скоро умерена – и това не ме изненадва. Причината е много проста: човекът не е поставен пред ситуация „или избираш нещо, или губиш нещо“. Ако човек не направи активен избор, законът има разумно решение и го насочва към подфонд според възрастта му.
Затова част от хората очевидно казват: „Това, което законът предвижда за моята възраст, ми е подходящо и няма нужда да правя допълнителна стъпка“. Именно така коментирахме и първите наблюдения от кампанията.
Към момента не бих цитирала конкретна обща цифра, докато нямаме окончателно консолидирани данни от всички дружества – преобладава интерес към динамичните подфондове.
Интерес има, активността засега е умерена и това е напълно логично. Изборът е право, а не задължение – човекът, който не подаде заявление, не губи нищо и ще бъде разпределен според възрастта си. За мен по-важният показател не е колко заявления ще бъдат подадени на всяка цена, а хората да разберат къде са парите им, колко са натрупали и как ще бъдат управлявани от 1 януари. И тук бих обърнала разговора: за първи път говорим толкова широко за личната пенсионна партида. Само в универсалните фондове става дума за над 4 милиона души. Това само по себе си е много важна възможност за повишаване на финансовата култура.
Най-важното е хората да знаят три неща. Парите във втория стълб са по лична партида, инвестират се и се наследяват. Изборът на подфонд е право, а не задължение. И смисълът на мултифондовете е много прост – когато си млад, времето да работи за теб, а когато пенсията наближи, да пазим това, което вече си натрупал. Избор, време и защита – това е същността на промяната.
- Какво точно трябва да направи човек до 30 ноември?
- Първо бих успокоила хората: 30 ноември е срок за първоначалния активен избор, който иска по-различно разпределение от предвиденото по възраст, не е срок, след който губите пари или права. Ако човек иска сам да избере подфонд, различен от този, в който ще попадне според възрастта си, трябва да се обърне към пенсионното дружество, в което вече се осигурява, и да подаде заявление по образец.
Съветът ми е в три стъпки:
-- проверете къде се осигурявате;
-- вижте какво сте натрупали;
-- поговорете с пенсионното си дружество
Едва след това решете дали искате различен вариант от този, който законът така или иначе предвижда за вашата възраст. Различните дружества предлагат и различни канали – офис, посредник, а при някои и електронен клиентски портал. Например някои позволяват избор и онлайн или чрез собствени апликации/портали.
Първо информация, после избор – не обратното.
Не губите нито парите, нито правата си, ако пропуснете. Ще бъдете разпределен според възрастта, но след 12 месеца ще имате отново възможност за избор и на подфонд, и на пенсионна компания.
- Колко хора реално разбират какво е динамичен, балансиран и консервативен подфонд?
- Не е необходимо всеки да стане финансов експерт. Ако започнем да обясняваме с акции, облигации, волатилност и проценти, ще загубим хората. Хората не се налага да избират къде да се инвестира - дружествата го правят вместо тях, с добре диверсифицирани инвестиции. Осигурените избират подфонд.
- Кое е по-опасно – да избереш погрешно или да не избереш?
- Тук бих казала нещо, което на пръв поглед може да звучи странно: по-опасно е да направиш прибързан избор, който не разбираш, отколкото да не направиш активен избор.
Защото ако не направите нищо, системата не ви оставя без решение. Законът прилага т.нар. инвестиране съобразно жизнения цикъл:
-- до 50 години – динамичен подфонд;
-- след 50 до три години преди пенсионната възраст – балансиран;
-- последните три години до пенсия – консервативен
Тоест липсата на заявление не е „грешка“. Това е избор да се следва автоматичният възрастов модел. Истинската грешка би била например човек с няколко години до пенсия да преследва последната добра доходност на пазарите само защото я е видял в реклама или в новините. Пенсионното спестяване не е състезание кой ще познае какво ще направи борсата следващия месец.
Важно е вашите читатели да знаят, че изборът е право, не задължение и при липса на избор човек не губи нито средства, нито права.
Съветваме хората първо да се информират и после да решат дали възрастовият модел им е подходящ.
- Какво показва опитът на Хърватия, Балтийските държави и Чили?
- Най-важният международен урок при тези държави и особено в близката до нас Хърватия е, че при пенсионното инвестиране възрастта има значение. Подобни са и изричните препоръки на ОИСР. Хърватия също работи с категории пенсионни фондове A, B и C от 2015 г, с различен инвестиционен риск. Хърватският регулатор поддържа трите категории и този модел работи от години и съвсем успешно. Имахме шанса да почерпим добър опит от тях и дори да настроим нашите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за мултифондовете така, че да не допуснем техни отчетени слабости.
Различните страни възприемат собствени подходи. Някои намаляват риска много по-рано, други отчетоха грешка от либерализация на тегленията от втория стълб, защото част от средствата на осигурените отидоха основно за текущо потребление и погасяване на потребителски дългове, освен това вдигнаха и инфлационните нива. Това не трябва да се допуска и поради риска от драстично намаляване на бъдещите пенсионни спестявания и ефекта върху бъдещите разходи на бюджета. Примерите показват защо на пенсионните спестявания трябва да се гледа с хоризонт от десетилетия и да се инвестира систематично, а не като обикновена спестовна сметка.
Важно е, че държавите са различни, но урокът е един – младият човек има време да носи повече инвестиционен риск, а с наближаване на пенсията този риск трябва да намалява. Мултифондовата система не е български експеримент – българското решение стъпва върху международно утвърдена логика на следване на инвестирането съобразно възрастта.
- Какво реално може да промени мултифондът в бъдещата пенсия?
- Това според мен е сърцето на реформата. Досега 25-годишният и 60-годишният човек на практика бяха в един инвестиционен модел. Но те имат напълно различен ресурс – времето. 25-годишният има 40 години, през които могат да се случат няколко кризи и няколко възстановявания. За него прекалено предпазливото инвестиране също носи риск – парите му да не растат достатъчно и инфлацията постепенно да изяжда покупателната им стойност. 60-годишният човек няма този хоризонт. При него една голяма криза непосредствено преди пенсия може да бъде много по-болезнена. Затова стратегията постепенно става по-защитна.
Това не означава, че можем днес да обещаем на някого пенсия от определена сума. Можем да кажем друго: ако дългият хоризонт се използва по-ефективно, има по-добра възможност да се натрупа по-голям капитал. А по-големият натрупан ресурс по партидите при равни други условия означава по-висока бъдеща пенсия.
Промяната с подфондове с различен инвестиционен риск не може да обещае голяма пенсия. Той дава по-добра възможност времето да работи за младия човек и натрупаното да бъде защитавано, когато пенсията наближи.
- Динамичен фонд – не превръщаме ли пенсията в залог?
- Категорично не. Зная, че има подобни твърдения, но те само подвеждат хората и излишно събуждат у тях страхове, които в крайна сметка ще ги ощетят финансово. Популизъм е пенсионното инвестиране да се представя като игра на „черно тото“. В пенсионните фондове работят квалифицирани специалисти, които знаят какво правят - не се залага на една акция, една компания или една държава. Портфейлът е диверсифициран и работи при сериозни законови ограничения и надзор. Самите пенсионни дружества имат интерес да работят така, че да докарат най-висока доходност за клиентите си - затова хората могат да са спокойни за спестяванията си.
- Достатъчно сериозна ли е информационната кампания?
- Това е огромна комуникационна задача, защото говорим за над четири милиона души само в универсалните фондове. Пенсионните дружества вече информират своите клиенти чрез сайтове, офиси, електронни канали, посредници и собствени кампании. Членовете на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) сме активни и тук е мястото да благодаря на медиите, които осъзнават своята важна обществена роля и ни предоставят трибуна, за да информираме техните зрители, слушатели, читатели.
- Преди година говорихте за 5 млрд. лева доходност – каква е реалната картина сега?
- Тук бих актуализирала въпроса, защото 5 млрд. лв. е вече по-старо число. През август БАДДПО публикува, че за последните три години и половина общата доходност е 3,4 млрд. евро, като само за първото полугодие на 2026 г. тя е 584 млн. евро. Много е важно да отбележа, че това не е печалба за дружествата, а доходност, разпределена по личните партиди на всички осигурени.
- Няма ли хората да започнат да местят парите си според пазара?
- Това е много важен риск и тук ролята ни е да сме абсолютно ясни: пенсионният подфонд не трябва да се сменя според новините от последната седмица. Това, че човек има право да променя избора си, не означава, че е разумно непрекъснато да го прави. Ако пазарите паднат и човек от страх премине от динамичен в консервативен фонд, той може просто да превърне временния спад в реално реализирана загуба. Когато пазарите се възстановят, може отново да влезе твърде късно. Това е класическата грешка „продавам ниско, купувам високо“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От 1989г. до сега.
Коментиран от #3
13:25 07.10.2026
2 💸💸💸💸💸💸
" ВТОРА ПЕНцИЯ"❗
13:26 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А на тая заплатата е
13:30 07.10.2026
5 Свободен
Всяка трета дума казваше неграмотно.
"Тва", "Кво"..."Теа".
И тези ни управляват парите?!
13:31 07.10.2026
6 поредна
13:31 07.10.2026
7 Таколко
Да му мислят работещите у нас!
13:32 07.10.2026
8 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
( Вчера пак я бяхте пуснали )
13:34 07.10.2026
9 АБВ
Всички, на които предстои пенсиониране да:
1. Вземат ПИК от НОИ и да проверяват прогнозния размер на пенсията си;
2. Се поитересуват от фонда си за ДЗПО, какъв ще бъде прогнозният размер на пенсията им предвид натрупаната там сума;
3. Направят елементарен анализ кое ще им е по-изгодно - две или една пенсия.
От личен опит мога да кажа, че две пенсии/НОИ + ДЗПО/ са повече от една пенсия /НОИ/ само когато очакваната пенсия Е ПОД МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР, ИЛИ НАД МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР, определени от държавата.
ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЛУЧАИ ЕДНА ПЕНСИЯ /САМО НОИ/ Е ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ПЕНСИИ /НОИ + ДЗПО/.
Коментиран от #17
13:36 07.10.2026
10 Божеее,
13:40 07.10.2026
11 Титак
13:45 07.10.2026
12 Човек !
Цял Живот !
13:50 07.10.2026
13 Факт
13:54 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Там
14:00 07.10.2026
16 Стеф
ПАРИТЕ В ЛИЧНАТА ВИ ПАРТИДА НЕ СЕ НАСЛЕДЯВАТ!!!
Наследява се само малка част, по определена схема! Ще ограбят трудът ви, ще ограбят старините ви, ако не се ориентирате към НОИ, или сивия сектор!
14:16 07.10.2026
17 бъдещ пренсионер
До коментар #9 от "АБВ":След 30 ноември можем ли да минем към НОИ, ако се пенсионираме 2029?
Коментиран от #21
14:16 07.10.2026
18 Фют
14:17 07.10.2026
19 Счетоводител
14:17 07.10.2026
20 Роки
14:20 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вервайте ми!
14:52 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.