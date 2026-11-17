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Въвеждането на еврото трябва да означава едни и същи правила за всички държавни институции. Но предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили поставят интересен въпрос: става ли дума за обикновено превалутиране, или за съзнателно увеличаване на финансовите прагове, от които зависят правомощията на министъра на отбраната, Министерския съвет и Народното събрание?

На 4 ноември 2026 г. Министерският съвет одобрява проект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Сред предвидените промени са актуализация на праговете за инвестиционните проекти за придобиване на отбранителна техника, както и промени в административно-наказателните разпоредби.

Особено внимание заслужават финансовите стойности, които определят кой държавен орган одобрява проектите за превъоръжаване.

Какво предвиждат действащите разпоредби?

Чл. 16 – Народното събрание:

7а. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) приема с решение програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите надвишава 100 млн. лв., по предложение на Министерския съвет;

Чл. 22 – Министерският съвет:

11а. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) приема с решение програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите е от 50 до 100 млн. лв.;

Чл. 26 – министърът на отбраната:

31а. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) утвърждава програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите не надвишава 50 млн. лв.;

Чл. 27 – правомощия на министъра на отбраната:

8а. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите надвишава 50 млн. лв.;

Превалутиране или актуализация на финансовите прагове?

Законът за въвеждане на еврото урежда автоматичното превалутиране на стойностите в действащите правни инструменти. Съгласно чл. 11 стойностите в левове се считат за стойности в евро след прилагане на официалния курс и правилата за закръгляване. Член 12 предвижда превалутиране чрез разделяне на сумата в левове на пълната стойност на фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро.

Това обаче не означава, че Народното събрание няма право да променя финансовите прагове с нов закон. Напротив – след въвеждането на еврото законодателят може да актуализира стойностите, когато има основания за това. Въпросът е промените да бъдат ясно мотивирани и да не се представят единствено като техническо превалутиране. При чисто математическо преизчисление 100 млн. лева се равняват на приблизително 51,13 млн. евро, а 50 млн. лева – на около 25,56 млн. евро. Ако праговете бъдат определени съответно на 100 и 50 млн. евро, това означава съществено увеличение на финансовите граници.

Но има и друго обяснение, което заслужава внимание.

Отбранителната техника се придобива чрез сложни и често дългосрочни договори. При тях има инфлационни индекси, промени в производствените разходи, доставки и оскъпяване на изделията в периода между договарянето и реалното им производство. Международният пазар на отбранителна продукция също е силно динамичен.

Затова актуализирането на праговете може да бъде обосновано с необходимостта от по-голяма гъвкавост при вземането на решения за превъоръжаване. На практика това би увеличило възможностите на Министерския съвет да одобрява инвестиционни проекти в по-висок финансов диапазон, без за всеки от тях да е необходимо решение на Народното събрание. Аналогично се променя и границата на правомощията на министъра на отбраната. Това не е непременно неправилно решение. Но то трябва да бъде обяснено.

Къде са аргументите?

При промяна на подобни финансови прагове са необходими солидни правни и икономически мотиви. Би било полезно да се посочат конкретните очаквани разходи за превъоръжаване, влиянието на инфлацията върху военните договори и практиката на други държави членки на Европейския съюз.

Необходимо е също да се оцени бюджетният ефект и да се потърси позицията на Министерството на финансите.

Тук не става дума само за смяна на валутата. Става дума за разпределението на правомощията между министъра на отбраната, Министерския съвет и парламента, както и за начина, по който се упражнява контролът върху милиардни инвестиции в отбраната.

Затова въпросът не е дали Министерството на отбраната има право да актуализира финансовите прагове. Такова право съществува при съответната законодателна процедура. Въпросът е дали предложените стойности са икономически обосновани, как ще се отразят върху контрола и защо точно тези граници са избрани.

Еврото не трябва да бъде нито формално оправдание за промяна на законови стойности, нито пречка пред разумната актуализация на правилата. Но когато се променят финансовите прагове за придобиване на отбранителна техника, обществото и парламентът трябва да знаят не само какво се променя, а и защо.

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Правителството одобри Споразумение между България и Италия за придобиване на военни транспортни средства за Българската армия (от 11 ноември)

Министерският съвет одобри Споразумение между министерствата на отбраната на България и Италия за придобиване на военни пътни превозни средства за Българската армия и упълномощи министъра на отбраната да го подпише.

Споразумението определя рамката за двустранно сътрудничество и е стъпка към сключването на последващо споразумение за придобиване. С него България заявява намерение да придобие до 1040 военни пътни превозни средства на обща стойност до 410 000 000 евро.

Правителството одобри и проект за инвестиционен разход „Развитие на способностите за транспортно осигуряване на въоръжените сили“, който ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Проектът предвижда придобиването на транспортните средства да се осъществи на два етапа.

Първият етап от 2027 г. до 2030 г. предвижда доставката на до 700 превозни средства, както и осигуряването на съпътстващо обучение, техническо обслужване и резервни части. Необходимият финансов ресурс е в размер на до 290 000 000 евро, осигурени чрез финансовия инструмент SAFE.

Вторият етап до края на 2032 г. предвижда придобиването на останалите до пълния обем от 1040 военни пътни превозни средства. За изпълнението му ще бъде необходимо осигуряване на финансиране в размер на до 120 000 000 евро.

Реализацията на проекта ще подобри транспортното осигуряване при изпълнението на задачите по трите мисии на въоръжените сили. Ще се повишат възможностите за транспортиране на въоръжение, техника и материални средства, както и оперативната готовност на Българската армия.

Проектът предвижда и възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество, включително асемблиране на част от техниката в България с участието на националната индустрия.

От БТА