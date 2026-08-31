Богдан Милчев пред ФАКТИ: След Нова година очаквам протести и между 30%-50% вдигане на „Гражданската отговорност“

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Защо системата „Бонус-малус“ се обявява именно сега и какво може да последва след изтичането на дадения на застрахователите срок за изграждането ѝ? Има ли връзка между новия модел, финансовото състояние на гаранционния фонд и предстоящото поскъпване на „Гражданската отговорност“? Пред ФАКТИ говори Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

- Г-н Милчев, системата „бонус-малус“ вече е официално обявена. Вие я определяте като псевдо такава. Какво не ви харесва?

- Първо, това не е система, която ни се предлага. Предлага ни се принципно едно по-добро прецизиране на риска, но на финансовия риск към застрахователите. Реално ще се получи бонус за застрахователите и малус за гражданите. Това е така, защото това, което предлагат, няма да работи централизирано. Тоест ние нямаме ясна система „бонус-малус“, която да работи по точни правила за всички, а дава възможност всяка компания сама да си изгради такива. И в момента на никоя компания не ѝ пречи нещо да си изгражда такива правила за своите клиенти.



И ви давам пример веднага за най-рисковия сегмент от застраховката „Гражданска отговорност“. Това са таксиметровите шофьори.



Знаете, че те дълги години бяха в една компания със специални промоционални условия. Но там стана едно убийство и после никой не искаше да ги вземе. Имаше дори протести, защото всички застрахователи бяха вдигнали ръце от „Гражданската отговорност“ към такситата. Тогава пък се намеси друга компания, която скоро обяви фалит. Тогава тази компания, която скоро фалира, взе застраховките на такситата. Но в момента какво се случва? На втората компания ѝ отнеха лиценза преди няколко месеца.

И аз се чудя защо точно август месец, когато всички са в отпуска, когато няма новини, изведнъж Комисията за финансов надзор излиза с една такава революционна на пръв поглед система за управление на системата „бонус-малус“. И в същото време няма никакви протести и реакции от страна на обществото.

- Но преди години имаше пак предложена такава система. Тогава бе разработена от чужда фирма?

- Веднага припомням - през 2018 година имаше предложена реална система за „бонус-малус“, която бе разработена от гръцка фирма. Тогава бяха дадени няколко милиона. Всичко се спускаше пак от Комисията за финансов надзор, защото и парите минаваха през нея и имаше страхотни протести, страхотни събития. Хората се организираха, не искаха да бъдат оценявани през нарушенията си.

Сега никой не се вълнува и това е така, защото от тази система на пръв поглед няма да проистече абсолютно нищо. Ето ви малко числа и цифри.

- Според вас системата ще засегне под 3% от собствениците на автомобили?

- Точно така. И ето числа. Реално честотата на щетите към 2025 година е 3,6%. Преди 10 години честотата на щетите е била 4,5%. Ние имаме спад от 1% на честотата на щетите за период от 10 години. Но една щета не означава равен брой пътно-транспортни произшествия, защото много често се заявяват множество щети при едно пътно-транспортно произшествие.

Това означава, грубо казано, че под 100 хиляди собственици на автомобили биха попаднали в малус. Но понеже няма ясни правила, веднага ще се намерят застрахователни компании, които ще дадат един формален малус и един формален бонус. А знаете, че българинът отива там, където му е най-евтино.

Българина не го интересува поведението му на пътя, въпреки че това точно би трябвало да го интересува застрахователя, защото колкото по-малко катастрофи има, толкова по-малко щети би изплащал.

Но исторически погледнато в България застрахователите не са участвали нито активно, нито пасивно в пътната безопасност и никога не са инвестирали в нея. Те нямат интерес, защото техният портфейл и техният интерес се защитава много успешно от регулаторния орган, в случая Комисията за финансов надзор. И сега искам да обясня нещо, което е много важно.

- Защо, според вас, Комисията за финансов надзор точно в този момент коментира въвеждането на системата „бонус-малус“?

- И аз това питам - защо трябва да го обявят сега? Хората са в отпуска, няма новини, просто нещо се отбелязва. И на мен ми е много странно. Също така се оказа, че застрахователите нямат готовност да въведат системата. След това от комисията излязоха и допълниха, че до 6 месеца ще има готовност системата да започне да работи.

- Но Комисията дава отсрочка от 18 месеца, в която системата трябва да бъде изградена при всички застрахователи?

- Точно така. Хайде да помислим какво се случва след 6 месеца. Получава се перфектната буря. След Нова година хоп и се вдигнат значително застраховките „Гражданска отговорност“. Ето ви малко числа и факти. Преди два месеца беше отнет лицензът на една компания. В момента се оказва, казвам официални данни, че над 200 милиона евро липсват от касата на фирмата, които тя трябва да държи като обезщетение за застраховките, които са направени.

В същото време в гаранционния фонд за „Гражданска отговорност“, където всички компании внасят пари спрямо портфейлите си, за точно такива случаи, и целта на този фонд е да обезпечи клиенти при фалирали компании, но там има по-малко от 80 милиона евро.



И така излиза, че от тези 200 млн. евро, които ги няма, гаранционният фонд може да обезпечи само 80 млн. евро.



Разликата – какво става с нея? Тя трябва да бъде допълнена от застрахователите в България. Процентно спрямо техния портфейл от застраховка „Гражданска отговорност“. Фирмите няма да дадат от печалбата си. Това трябва всеки да го разбере със сигурност. А просто ще вдигнат застраховката „Гражданска отговорност“. Но не за да предоставят по-добра услуга, а за да попълнят този фонд. Просто лошото управление от Комисията за финансов надзор през годините води до това ние - българите, да заплатим едни около 120 милиона евро от джоба си, тоест в много кратък период, още през 2027 година. Това означава по груби сметки между 30 и 50 процента вдигане на застраховката „Гражданска отговорност“. Това веднага ще предизвика протести и вълнения, негодувание. Но тези протести и това негодувание няма да са срещу Комисията за финансов надзор, защото обикновените хора даже и не знаят имената на хората, а ще са срещу правителството. Ние избрахме преди няколко месеца правителство, което трябва да решава всичките ни проблеми и в момента правителството седи като един безучастен наблюдател отстрани. И аз искам да използвам това интервю да бия камбаната към тях, че в началото на следващата година предстоят много тежки проблеми за решаване както с пътната безопасност, така и с „Гражданската отговорност“ и с парите на хората. Защото каквото и да си говорим, всичко опира до пари.

- А как трябва да бъде третиран, според вас, водач, който години наред няма нарушения?

- Първо да коригирам. Това, което се предлага от Комисията за финансов надзор, не третира водача. Искам дебело да го подчертая това. Те коментират собственика на превозното средство. Когато един собственик на превозно средство е и водач на същото и направи нарушение, причини щети, той ще отиде в малус. Но още критериите не са ясни как точно ще стане това. Но същият този собственик може за следващата година да прехвърли автомобила на майка си, на дъщеря си, на брат си, на който се сетите, и да се появи на пазара изцяло нов и чист обект, който няма да има никакъв малус. Знаем, че българите обичат да заобикаляме законите. Още когато това е заложено по същество в самите закони.

България е една от малкото страни в Европейския съюз, в която застрахователят не се интересува кой управлява автомобила. Почти навсякъде, когато сключваш застраховка „Гражданска отговорност“, ти посочваш лицата, които ще управляват този автомобил, и на базата на тяхното поведение, възраст, стаж и т.н. се определя рискът, респективно цената на застраховката „Гражданска отговорност“.

Целта на системата „бонус-малус“ не е, както Комисията за финансов надзор иска, да прецизира финансовия риск на застрахователя, а целта е и да се промени поведението на водача.

- Тоест, така предложена, системата се обезсмисля като инструмент, който предполага, че целта е да има по-малко щети. Идеята е: правиш щети – плащаш по-скъпа „Гражданска отговорност“, не правиш щети – по-евтино, нали така?

- Никой не прави умишлено щети. Щетите възникват, когато има опасно поведение на пътя и, разбирайте, не се спазват законът и правилата поради някаква причина. Целта е да се въздейства на водача още преди да причини щетата. Тук е малко като след дъжд качулка. И друго има. Когато катастрофираш, никога „Гражданската отговорност“ не те обезпечава на 100% за щети. А когато си виновен, тя не ти плаща абсолютно нищо. Никой не иска да участва в ПТП, защото така или иначе човекът ще го боли главата и ще си създава неприятности и дискомфорт. „Гражданската отговорност“ е един квази данък, който ни задължават да плащаме, но в същото време ние не получаваме реално обезщетение. Доказателство за тези мои думи е това, че няма шофьор, който да има по-скъп автомобил, примерно да кажем за 10 хиляди евро, който да не си е направил автокаско, втора застраховка.

Ако „Гражданската отговорност“ ни покриваше реално щетите, нямаше да плащаме по две застраховки в България. Автокаското е много силно развито основно в България, а в другите страни такова допълнително застраховане много малко хора си правят и по изключение.

Всичко в България е една имитация на „бонус-малус“ система, която няма да допринесе по никакъв начин за основния показател – по-малко нарушения на пътя. Това мога да го гарантирам на 100%. Катастрофите у нас реално намаляват за 10-годишен период. Давам пример: преди 10 години е имало 127 хиляди щети на пътя, обявени пред застрахователите. След 10 години са пак 127 хиляди, само че за тези 10 години имаме нарастване на автомобилния парк с 1 милион нови автомобила. Преди 10 години колите са били 2,5 милиона, сега са 3,5 милиона. Така че виждате, че катастрофите са на едно и също ниво, след като имаме повече автомобили на пътя.