Александър Стоянов: Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно

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Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно.

Случващото се във Франция е част от общоевропейската кампания на Кремъл за подкопаване на про-украинската политика. Същото се прави в Испания, Словакия, Румъния, Германия и България.

За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Междувременно, Русия разширява своето религиозно присъствие в Африка - над 200 енорийски църкви в разни части на континента са отмъкнати от юрисдикцията на Александрийската патриаршия. Успоредно с религиозната интифада върви и кампания за дезинформация през медиите.

Като цяло, Русия разходва десетки милиарди долара на година за пропаганда, фалшиви новини и насочване на социални движения в посока на агресия, саботаж и безредици.

Успоредно с това, Кремъл наема местни престъпни групировки като мускули за своята подривна дейност, използвайки връзките на руската мафия в съответните държави.

Схемата е сложна, многопластова и много ефективна. Подценяването на тази премерена и консистентна политика на Русия от страна на русофилите има две лица. От една страна, повечето лумпени не могат да разберат схемата. От друга страна онези, които я разбират, се стремят да я отричат, за да не се види с просто око мащабът на руската агресия.

Жалко е, че мнозина от опонентите на Русия отказват да приемат мащабите на руската политика и влияние, и да им противодействат адекватно.