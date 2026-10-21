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Александър Стоянов: Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно

Александър Стоянов: Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно

21 Октомври, 2026 16:00 1 348 54

  • александър стоянов-
  • русия-
  • русофили-
  • русофоби-
  • пропаганда-
  • руска империя

Случващото се във Франция е част от общоевропейската кампания на Кремъл за подкопаване на про-украинската политика. Същото се прави в Испания, Словакия, Румъния, Германия и България

Александър Стоянов: Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно - 1
Снимка: БГНЕС
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Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно.

Случващото се във Франция е част от общоевропейската кампания на Кремъл за подкопаване на про-украинската политика. Същото се прави в Испания, Словакия, Румъния, Германия и България.

За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Междувременно, Русия разширява своето религиозно присъствие в Африка - над 200 енорийски църкви в разни части на континента са отмъкнати от юрисдикцията на Александрийската патриаршия. Успоредно с религиозната интифада върви и кампания за дезинформация през медиите.

Като цяло, Русия разходва десетки милиарди долара на година за пропаганда, фалшиви новини и насочване на социални движения в посока на агресия, саботаж и безредици.

Успоредно с това, Кремъл наема местни престъпни групировки като мускули за своята подривна дейност, използвайки връзките на руската мафия в съответните държави.

Схемата е сложна, многопластова и много ефективна. Подценяването на тази премерена и консистентна политика на Русия от страна на русофилите има две лица. От една страна, повечето лумпени не могат да разберат схемата. От друга страна онези, които я разбират, се стремят да я отричат, за да не се види с просто око мащабът на руската агресия.

Жалко е, че мнозина от опонентите на Русия отказват да приемат мащабите на руската политика и влияние, и да им противодействат адекватно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    41 7 Отговор
    Русия раздаде навремето мечетата, с които местните европейци посрещаха мигрантите от Азия и Африка.

    Коментиран от #11

    16:04 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    50 9 Отговор
    Следващия голям протест другия месец ще поиска и ще върне комунизма...! Това е необратим процес , когато олигархичния тумор стане голям народа го изрязва..!

    16:07 21.10.2026

  • 4 КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА

    43 13 Отговор
    ДЯДО СЛАВЕЙКОВ Е ТОВА.ТЯ АКО МОЖЕШЕ ТАКА .А И НЯМА ДЪРЖАВА КОЯТО ДА ВЪРТИ СВЕТА НА ПРЪСТА СИ , ДАЖЕ САЩ И КИТАЙ.НО СЛУЖИ ЗА УНИВЕРСАЛНО ОПРАВДАНИЕ НА ВСИЧКИ ПРОВАЛИ

    Коментиран от #20

    16:09 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааа

    58 10 Отговор
    Потокът храчки придобива застрашителен дебит. И Сашко даде своя принос.

    16:10 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 зИленски

    58 11 Отговор
    МНОГО ПА ЗНАЕШ
    ХОРАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРОСТО СТАНАХА БЕДНИ
    МНОГО БЕДНИ
    И СИ ПОКАЗВАТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО

    Коментиран от #19

    16:10 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Колонизаторите са виновни

    54 10 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Франция навремето е колонизирала и опоскала половината свят.
    Сега същите тези страни се искат обратно всичко.
    Това важи и за испанци,англичани и т.н

    Коментиран от #21, #47

    16:14 21.10.2026

  • 12 52222

    55 10 Отговор
    Ееее, няколко дена минаха, как така по-рано не се сети, че Путин е виновен. Че кой друг?! Нещастник си ти. Проблемите във Франция идват с една дума от: миграцията.

    16:14 21.10.2026

  • 13 Брежнев

    11 29 Отговор
    Нещо се бъркаш, те не я подценяват защото за Тях,Русия е по ценна от България...а бе сбъркана работа..

    16:16 21.10.2026

  • 14 Родина

    48 8 Отговор
    Всички жълтопаветници и евроатлантици
    са заплаха за националната сигурност .
    Сашо твоите хора разрушиха света от
    алчност . И да не забравяме как едно време
    показваха децата от Африка в клетки .
    Колко милиона животи струваше вашите
    Виенски балове в райската градина .
    Пълен потрес !

    16:17 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така

    28 2 Отговор
    Радев си играе на бесеница с Бойко и Прасето,или те ще обесят Радев или Радев ще обеси и двамата.

    16:19 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гост

    12 37 Отговор

    До коментар #8 от "зИленски":

    Те и в Русия са бедни, ама мълчат като шарани,че Сибир е голям...има място за всички които не играя по свирката на Кремъл.

    16:20 21.10.2026

  • 20 Путин прогледна

    8 18 Отговор

    До коментар #4 от "КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА":

    Пази Боже сляпо да прогледне. Алеко имал способности на Ванга.

    16:21 21.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ужас

    36 8 Отговор
    Къде ги намирате такива заблудени нямам на идея?И сега ако го накарате същия да даде доказателства за думите си и ще издъхне в рецитиране на опорки .

    16:26 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Джукаран

    5 1 Отговор
    в Русия съм,в Русия съм....

    16:27 21.10.2026

  • 26 604

    14 1 Отговор
    който прави помен с чужда пита плаща, скоро ще си плащате!!!!!

    16:28 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    24 5 Отговор
    Глупости на търкалета. Руснаците да лоши и гадни, а европейците са добрички и наивни.
    Само да спомена, че живеем в свят, в който човек може да чуе и види различни гледни точки, и ако може да мисли, ще стигне поне частично до същината на нещата.
    Не чакам никакви самоназовани анализатори да ми дават наклон.

    16:28 21.10.2026

  • 29 Дзак

    18 4 Отговор
    Преувеличението е очевидно!

    16:28 21.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кой е този?

    23 5 Отговор
    Кога за последен път този селяндур е ходил в Русия? Или никога, само приказва измишльотини

    16:30 21.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Убово фото

    11 4 Отговор
    ще го запомним

    16:31 21.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 НАСКО

    19 4 Отговор
    Още един пес зави към луната! Чак храчки и гнус хвърчи от устата им!

    16:38 21.10.2026

  • 37 Ходил ли

    15 4 Отговор
    в казармата този дебел мазник? Знае ли изобщо как изглежда АК? Или АИ ли му пише статийки?

    16:41 21.10.2026

  • 38 Трябва да се казва истината

    3 14 Отговор
    Трябва да се казват тези истини, ама русоробието и фермите за ботове разчитат, че ще ги заглушат, та да може кремълския терористичен режим да продължава да убива деца...

    Коментиран от #42, #51

    16:43 21.10.2026

  • 39 Новите Братушки

    11 3 Отговор
    И ще ви кажат ей тея Каа.Путти -За всичко виновен е Путин !

    16:43 21.10.2026

  • 40 Да, така е. Путин товари лодки

    15 2 Отговор
    с африкански и арабски неврохирурзи, и ги пуска в европа

    16:44 21.10.2026

  • 41 Бащите

    9 2 Отговор
    ни подковаха в любов към руския народ......,а руския народ е закърмен с идеали и любов към РОДИНАТА ,но за съжаление чифтокопитния влезе ли някъде няма излизане.......И затова още много има всинца да страдаме....

    16:47 21.10.2026

  • 42 !!!

    12 1 Отговор

    До коментар #38 от "Трябва да се казва истината":

    Куевска хунта от 2014 убива мирно население на украйна!

    16:48 21.10.2026

  • 43 Хамсал

    12 1 Отговор
    И на този Путин му е под кревата, а Башаров и Петров в гардероба!

    Коментиран от #54

    16:49 21.10.2026

  • 44 Хи хи

    7 3 Отговор
    Русия разходва десетки милиарди долара на година за пропаганда........... ГЛУПОСТИ !! Русия е под санкции, откъде милиарди долари ??!! Копейката не струва нищо, и са с външни тоалетни !!!

    16:50 21.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 СССР

    2 6 Отговор
    Рано или късно СССР ще се завърне и отново ще си караме Москвичи.
    Не обръщайте внимание на митрофанова, нека си се мъчи с тоя Мерцедес S.
    За всички ще има работа в ТКЗС по 0,59€ надница.

    16:52 21.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сатана Z

    7 1 Отговор
    "Историкът" Стоянов съжалява горчиво,че Русия е освободила българите от турското присъствие в земите и домовете им.
    С какво НАТО опази населението в България да се стопи от 9.5 милиона през 1989,до жалките 6 милиона днес?

    Коментиран от #53

    16:54 21.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анджо

    1 5 Отговор
    Русофила е безмозъчно същество . Толкова му е промита черепната кухина, че черен няма какво да хапне ако влезне вътре.

    16:57 21.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Анджо

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Сатана Z":

    Ти кажи защо българите избягаха от Европа.

    17:01 21.10.2026

  • 54 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хамсал":

    Путин е навсякъде, даже оня ден бил забелязан при франсетата да плячкосва магазини, гол до кръста, и крещял : давайте друзя и таваришчи !!!

    17:05 21.10.2026