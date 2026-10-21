Александър Стоянов: Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно

Тъжно е, че русофилите у нас така подценяват Русия. Даже е обидно.
Случващото се във Франция е част от общоевропейската кампания на Кремъл за подкопаване на про-украинската политика. Същото се прави в Испания, Словакия, Румъния, Германия и България.
За това предупреди във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
Междувременно, Русия разширява своето религиозно присъствие в Африка - над 200 енорийски църкви в разни части на континента са отмъкнати от юрисдикцията на Александрийската патриаршия. Успоредно с религиозната интифада върви и кампания за дезинформация през медиите.
Като цяло, Русия разходва десетки милиарди долара на година за пропаганда, фалшиви новини и насочване на социални движения в посока на агресия, саботаж и безредици.
Успоредно с това, Кремъл наема местни престъпни групировки като мускули за своята подривна дейност, използвайки връзките на руската мафия в съответните държави.
Схемата е сложна, многопластова и много ефективна. Подценяването на тази премерена и консистентна политика на Русия от страна на русофилите има две лица. От една страна, повечето лумпени не могат да разберат схемата. От друга страна онези, които я разбират, се стремят да я отричат, за да не се види с просто око мащабът на руската агресия.
Жалко е, че мнозина от опонентите на Русия отказват да приемат мащабите на руската политика и влияние, и да им противодействат адекватно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #11
16:04 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
16:07 21.10.2026
4 КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА
Коментиран от #20
16:09 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдааа
16:10 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 зИленски
ХОРАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРОСТО СТАНАХА БЕДНИ
МНОГО БЕДНИ
И СИ ПОКАЗВАТ РАЗОЧАРОВАНИЕТО
Коментиран от #19
16:10 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Колонизаторите са виновни
До коментар #1 от "Трол":Франция навремето е колонизирала и опоскала половината свят.
Сега същите тези страни се искат обратно всичко.
Това важи и за испанци,англичани и т.н
Коментиран от #21, #47
16:14 21.10.2026
12 52222
16:14 21.10.2026
13 Брежнев
16:16 21.10.2026
14 Родина
са заплаха за националната сигурност .
Сашо твоите хора разрушиха света от
алчност . И да не забравяме как едно време
показваха децата от Африка в клетки .
Колко милиона животи струваше вашите
Виенски балове в райската градина .
Пълен потрес !
16:17 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Така
16:19 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
До коментар #8 от "зИленски":Те и в Русия са бедни, ама мълчат като шарани,че Сибир е голям...има място за всички които не играя по свирката на Кремъл.
16:20 21.10.2026
20 Путин прогледна
До коментар #4 от "КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА":Пази Боже сляпо да прогледне. Алеко имал способности на Ванга.
16:21 21.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ужас
16:26 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Джукаран
16:27 21.10.2026
26 604
16:28 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Някой
Само да спомена, че живеем в свят, в който човек може да чуе и види различни гледни точки, и ако може да мисли, ще стигне поне частично до същината на нещата.
Не чакам никакви самоназовани анализатори да ми дават наклон.
16:28 21.10.2026
29 Дзак
16:28 21.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кой е този?
16:30 21.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Убово фото
16:31 21.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 НАСКО
16:38 21.10.2026
37 Ходил ли
16:41 21.10.2026
38 Трябва да се казва истината
Коментиран от #42, #51
16:43 21.10.2026
39 Новите Братушки
16:43 21.10.2026
40 Да, така е. Путин товари лодки
16:44 21.10.2026
41 Бащите
16:47 21.10.2026
42 !!!
До коментар #38 от "Трябва да се казва истината":Куевска хунта от 2014 убива мирно население на украйна!
16:48 21.10.2026
43 Хамсал
Коментиран от #54
16:49 21.10.2026
44 Хи хи
16:50 21.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 СССР
Не обръщайте внимание на митрофанова, нека си се мъчи с тоя Мерцедес S.
За всички ще има работа в ТКЗС по 0,59€ надница.
16:52 21.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сатана Z
С какво НАТО опази населението в България да се стопи от 9.5 милиона през 1989,до жалките 6 милиона днес?
Коментиран от #53
16:54 21.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анджо
16:57 21.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Анджо
До коментар #48 от "Сатана Z":Ти кажи защо българите избягаха от Европа.
17:01 21.10.2026
54 Хи хи
До коментар #43 от "Хамсал":Путин е навсякъде, даже оня ден бил забелязан при франсетата да плячкосва магазини, гол до кръста, и крещял : давайте друзя и таваришчи !!!
17:05 21.10.2026