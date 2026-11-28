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Джаред Къшнър заяви, че Доналд Тръмп е готов да разгледа гаранции за сигурността на Украйна, сходни с член 5 от договора за НАТО. Американският пратеник обаче постави условие: подобна гаранция би била приемлива за президента на САЩ само ако по-широкото споразумение за европейската сигурност направи нейното задействане малко вероятно.

„Тръмп би предприел такава стъпка само ако смята, че тя ясно отговаря на американските национални интереси и че по-широките договорености за сигурност правят много малко вероятно гаранцията да бъде използвана“, написа Къшнър на 22 ноември. Той уточни, че всяко подобно решение ще подлежи на конституционни и законодателни процедури в САЩ.

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Гаранция по модела на НАТО, но не и членство

Идеята се обсъжда на фона на американските посреднически усилия между Русия и Украйна, водени от Къшнър и Стив Уиткоф. На 19 ноември в Берлин Къшнър каза, че Москва е склонна да обсъжда гаранция, основана на член 5 от договора за НАТО.

Москва обаче изпрати различен публичен сигнал. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че дори „квазичленство“ на Украйна в НАТО е неприемливо. Това разминаване показва, че Вашингтон и Кремъл използват различен език за една и съща идея, а конкретните задължения все още не са договорени.

Член 5 не означава автоматично изпращане на войски. Той определя въоръженото нападение срещу един съюзник като нападение срещу всички, но оставя на всяка държава да реши какви действия смята за необходими. Именно тази разлика е в центъра на спора за бъдещите гаранции за Украйна.

Къшнър хвали Путин, Киев настоява за натиск

В интервю, цитирано от Асошиейтед прес, Къшнър заяви, че Владимир Путин е показал сдържаност, като се е съгласил да не използва ядрени оръжия. Той каза още, че руският президент иска мир и го определи като „велик майстор на политиката“.

На 27 ноември Володимир Зеленски призова САЩ да окажат по-силен натиск върху Москва. Украинският президент определи Путин като агресор и убиец и заяви, че руският лидер не може да бъде наричан приятел. Според Зеленски продължаващите руски атаки показват, че Кремъл не се отказва от военния натиск.

Предишният кръг от преговори в Абу Даби не доведе до пробив по основните спорни въпроси. На разговорите са обсъждани хуманитарни теми, включително размяна на военнопленници и връщане на украински деца, но териториалните въпроси и гаранциите за сигурност остават нерешени.

Спорът се прехвърли и върху украинските удари

Различията между Вашингтон и европейските съюзници проличаха и на срещата на Контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел на 17 ноември. Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби заяви, че украинските дълбоки удари по руски цели не са ефективни за спирането на руското настъпление.

Германският министър на отбраната Борис Писториус определи тази критика като „доста глупаво нещо“, а британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че съюзниците не трябва да казват на Украйна как да води войната си.

В анализ за The Atlantic Елиът Коен поставя под съмнение гаранции, които не са подкрепени от конкретна военна способност и политическа воля. Според него възпирането не е самостоятелен инструмент, а резултат от готовността и способността да бъде даден отговор при нападение.

Следващите разговори трябва да изяснят какво точно ще означава американската гаранция, кой ще я задейства и каква помощ ще получи Украйна при нова руска атака. Дотогава формулировката „по модела на член 5“ остава политическо обещание, а не подписано международно задължение.

Източници: theatlantic.com, apnews.com