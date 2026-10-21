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Има бъдеще

Има бъдеще

21 Октомври, 2026 13:04, обновена 21 Октомври, 2026 13:11 450 9

  • иван копривчин-
  • общество-
  • политика-
  • институции

Нужен е нов обществен договор, който да възстанови доверието между гражданите и институциите и да превърне държавата в проект за споделено бъдеще

Има бъдеще - 1
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Иван КОПРИВЧИН

Пътят към благоденствие на българското общество познава немалко отклонения, заблуди и драматични превратности. Ние, българските младежи, изживяваме и днес последиците от тези превратности, бидейки заложници на всеобщо артикулираната безалтернативност на бъдещето.

Тази нагледна безалтернативност се формира преди всичко под тежестта на близкото минало, изгубените надежди на нашите родители и нарастващата сложност и непредвидимост на новия свят. В момент, когато нишките между поколенията се късат, историческата памет изтънява, идентичността се размива, тогава се прекъсва и предаването на онзи дух, който свързва отделната човешка съдба със съдбата на България.

Светът, в който ще живеем, е белязан от геополитически предизвикателства, цифрови революции и търсене на нови духовни парадигми. Пред нас стоят и изключителни трудности, свързани с конкурентоспособността и личната реализация. Силата на българските младежи е призована, за да преодолее предизвикателствата на днешния и да осъзнае алтернативата на утрешния ден!

Чрез тази сила България ще има възможност да извоюва ролята си на мост между световете— между историческата традиция и ерата на модерността. Именно чрез форми на иновативно съзидателство, инициирано от младите, нашата страна ще възроди своя културно-исторически и духовен капитал. Това означава икономическият, общественият и технологичният напредък да задействат за своя движеща сила именно свободния, предприемчив и талантлив човек.

Една такава перспектива обаче трудно може да се осъществи в условията на задълбочаващи се разделения и разпадащо се доверие. Родната политика окончателно загърби първоначалното си предназначение да отстоява интересите на гражданите. Нуждаем се от осветляване на зависимостите на политическата и бизнес класата! Нуждаем се от отговорна държава, която съчетава личната свобода с обществената солидарност и осигурява опора за всяко поколение! Достъпното образование, модерните университети, достойните стипендии, възможностите за иновативно обучение и професионална реализация не са лукс, а основни условия за свободен живот и себереализация.

Постигането на тази цел изисква младите да се утвърдят като самостоятелно организиран обществен субект, способен да води равноправен диалог с държавата и бизнеса и да отстоява решенията, които определят собственото им бъдеще. Младите не бива да бъдат единствено и само адресати на несъгласувани политики или пък периодично мобилизирана енергия в чужди каузи.

Тази самоорганизация е от особено значение и за преодоляването на растящата криза на общността у нас и в световен план. Никога не сме били толкова виртуално свързани и едновременно с това душевно отчуждени с остро осезаема липса на принадлежност и ценностна насока. Належаща стъпка е изграждането и обособяването на пространства и форми за действие и общуване в университетите, науката, културата, предприемачеството и гражданския живот.

Единствено чрез тази съзидателна енергия България може да намери своето място в новата глобална действителност. Нужна ни е такава историческа съзидателност, която да свърже личностното и духовното развитие с националната перспектива и да възстанови прекъснатия диалог между поколенията, както и предаването и комуникирането на жизнен опит и познание. Най-вече ни е необходим нов обществен договор, който да възстанови доверието между гражданите и институциите и да превърне държавата в проект за споделено бъдеще!

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Авторът е лидер на младежки клуб "Има бъдеще" и инициатор на студентска инициатива "СТОП"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Както ви казва чичко ви Клаус Шваб от WEF за Agenda 2030-,няма да притежавате нищо ,но ще бъдете щастливи

    13:16 21.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Току що погледнах в кристалната топка,и виждам бъдещето в окопите на Одеса да громите руските

    13:18 21.10.2026

  • 3 Бъдеще има

    1 0 Отговор
    Ама няма да ви хареса...

    13:18 21.10.2026

  • 4 провинциалист

    0 0 Отговор
    "и инициатор на студентска инициатива СТОП" - историята доказва, че успех имат само иницаитивите с топ (дори и черешов), а не стоп.

    13:25 21.10.2026

  • 5 Емил

    1 0 Отговор
    Като гледам, че БЪДЕЩЕ е написано на англииски език, каквото и да пишете след това е гавра!!!

    13:25 21.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Бъдеще в България имат само мутри чалги и бандити ,всички останали ако искат бъдеще пътя е към Терминал 1 ,кадърните хора са преследвани като терористи в България и гонени от работа защото некадърниците които управляват не искат да изглеждат като негодници на фона на кадърните хора

    13:29 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    0 1 Отговор
    картинката що не е на руски или поне китайски (езиците с бьдеще) ?!?

    14:04 21.10.2026