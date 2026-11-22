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Изборът на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет няма да сложи край на политическите страсти. Това заяви политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.

Народното събрание избра 11 членове на ВСС от парламентарната квота след процедура, в която бяха номинирани 21 кандидати. За избора на всеки член беше необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Новият състав на съвета ще има ключова роля и при избора на главен прокурор.

„Би трябвало този избор да го приемем като начало на реформата в съдебната система, но тъй като нямаме никаква яснота каква точно реформа си представят управляващите, тепърва трябва да наблюдаваме доколко стабилно е това разбирателство“, каза Буруджиева.

Главният прокурор ще бъде следващият тест

Според политолога по-категорична оценка за отношенията между политическите сили ще може да се направи едва след като стане ясно кой ще бъде избран за главен прокурор. По думите ѝ засега има ограничено успокояване единствено по линия на активността на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които се очаква да бъдат активни при обсъждането на Бюджет 2027 и вече са отправяли предупреждения за протести.

Буруджиева не очаква изборът на ВСС да доведе до трайна нова политическа конфигурация. Тя смята, че дори при договорености с ясни параметри сътрудничеството между партиите може бързо да се разпадне и да бъде последвано от публични спорове.

„Видяхме през последните години, че дори когато има яснота относно параметрите, заради които си сътрудничат партиите, това сътрудничество много лесно се разпада. След първоначално сътрудничество следват публични разпри между партньорите“, заяви политологът.

Бюджетът ще очертае новите разделителни линии

По думите на Буруджиева Бюджет 2027 ще има отражение не само върху икономическите решения, но и върху политическото позициониране преди местните избори. Тя смята, че дебатът ще бъде насочен повече към разпределението на политическо влияние, отколкото към решаването на конкретни финансови проблеми.

„Този документ не съдържа политики и затова не можем да очакваме решения на конкретни проблеми“, каза тя. Според политолога в бюджета не се виждат достатъчно ясно нито решенията, които трябва да бъдат приложени, нито ефектът от предвидените средства за отбраната.

Буруджиева смята, че за вот на недоверие ще се изчака, тъй като опозицията не показва достатъчно енергия да предложи собствено политическо решение. Според нея „Възраждане“ има заявени позиции, но трудно би събрала необходимата подкрепа за внасянето на вот.

София ще бъде сред основните арени през 2027 г.

В прогнозата си за местните избори Буруджиева очаква участие на много кандидати, издигнати от инициативни комитети, които според нея няма да бъдат само граждански. Тя определи разделението между десните формации като сериозен проблем и заяви, че вотът ще покаже кадровия потенциал на партиите.

По думите ѝ битката за мнозинство и влияние в общинските съвети ще бъде особено силна в София. Тя очаква партиите да започнат да насочват непублична подкрепа към отделни кандидати, докато се изясняват бъдещите кандидатури и отношенията между политическите сили и бизнеса.

Източници: focus-news.net, nova.bg, bntnews.bg