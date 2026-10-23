Калоян Методиев за Доцова: Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество!

Едно българче след Освобождението отишло във Виена да учи медицина. Казало на професора, че иска да го обучи по най-бързия начин и да се връща в България. Професорът го погледнал и му казал: "Млади момко, мога да ви науча да вадите апандисит за 4 часа, но ще ми трябват 4 години да ви науча какво да правите, ако нещо се обърка". Много обичам тази история.
У нас в политиката се случва същото. Стават шефове на парламента, президенти, премиери, министри, управленци без никакъв политически опит и компетенции.
Доцова от снощи е последният от поредицата примери. Дребна чиновничка, която прогресисткият асансьор качи директно до покрива на държавата. В кризисна ситуация е нула - поведенчески, комуникационно, като адекватни реакции, без изградена психика, като носене на отговорност. Трагедия! НСО, олигархия, хитри чиновници на такива им завъртат главите за два-три дни. Защото са непригодни. Не са се борили, не са губели, не са израствали. Не са си извървели пътя.
Радев е същият. Даже и по-зле. Спомнете си как избяга като загинаха двама пилоти и не се върна да помогне. А правеха поредното авиошоу за него. Стана президент директно от поделението и никога не успя да натрупа управленски компетенции.
Между другото, от 131 прогресистки депутати не съм чул и видял поне 120. Случайници в политиката. С най-високите заплати в ЕС. Нула дейност за половин година освен арогантност и обиди - биоотпадък, отпаднала необходимост, няма да умрат, наведени глави....
Тези хора живеят от политиката и атрибутите ѝ. Да им се отваря врата, приеми, коли, охрани, привилегии. Поръчаха си в бюджета нови коли за НСО за три години напред. Снощи ги видяхме. С грижа.... за себе си.
Военният министър на Великобритания сър Майкъл Фалън подаде оставка, защото си беше сложил ръката на коляното на една журналистка. От снощи никой не е поел политическа отговорност за бруталщината на пернишкия пазвантин и позорното бягство на Доцова. Обясненията ѝ бяха потресаващи. Излъга, че не видяла ранената и лежаща на паважа Колтуклиева. Засякоха, че 20 секунди е била там. На 2 метра. Стресирала се. Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество! Не можела да нарежда на НСО. Откога те управляват държавата, бият и зарязват ранени хора?
Бил съм в правителствени и императорски кортежи в Ню Йорк, Лондон, Токио, Виена, Йерусалим, Атина и т.н. Такава некомпетентност и селяния не съм виждал. И бягство от отговорност. Ако се окаже, че пернишкият охранител бияч е с криминална регистрация, тази служба трябва да се разпусне и преучреди.
Две думи и за реакциите в мрежите. Прогресистите се радваха, викаха браво в социалните мрежи, че НСО си свършило работата. Нямам съмнение, че имаме работа с лумпенизирани, злобни, тесногръди и прости хора. Цивилизационно се разминаваме.
Още снощи Доцова трябваше да е подала оставка. Плюс шефът на НСО. Плюс Йотова да направи изявление, а не да пуска димката: ще правим проверка до изясняване на всички обстоятелства. Замитане.
Радев единствен не реагира. Абсолютно всички партии, организации, публични лица излязохме с позиции още снощи. Премиерът не каза дума. Скри се като плъх. В криза се вижда кой какъв е. Властта за прогресистите е само привилегии и бухалки. Не е отговорност и грижа.
Оставки за това измамно, безотговорно, некадърно и аморално управление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 КАНАЛИЗАЦИЯТА ПАК ВРЪЩА
Коментиран от #36
13:05 23.10.2026
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7 Сила
13:06 23.10.2026
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16 Жорж
13:08 23.10.2026
17 Хан Ауспух
13:10 23.10.2026
18 Божо
Коментиран от #39
13:10 23.10.2026
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20 Питания
2. Доцова лъже, че не е видяла как падна Колтуклиева. Бодигардът я блъсна жестоко, Ами ако беше загинала? А автомобилът тръгна едва, когато жестокият отиде в другата кола.
3. Когато Доцова влезе в автомобила трябва автоматично да се заключи вратата.
4. Да си дават оставките Доцова и на НСО. А ние ще уволним в неделя президентката.
Коментиран от #23, #29
13:11 23.10.2026
21 Ивайлин Свинаров
13:12 23.10.2026
22 оня с коня
13:14 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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27 ганьо
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13:20 23.10.2026
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29 дкоас
До коментар #20 от "Питания":В друга държава по света поръчковата Сони вече щеше да е при Свети Петър. Това е сценка за да бъдат излъгани по глупавите и да подкрепят куция кон Гюро и Кондьо. Личи си селската постановка на педофилите и 2 те свини в храстите. Кого лъжете??? Себе си ли?
13:26 23.10.2026
30 По този начин...превратаджията и
Върлите комунисти след 1944 година ,въобще не са го пипнали!
Докато ...Българската интелигенция е изтрепана като "яребици" за 5 месеца!
13:33 23.10.2026
31 Тожи
13:35 23.10.2026
32 предизборна кампания на едни у бий ци
предизборна кампания на едни у бий ци, гласувайте за тях те и вас така ще проснат на земята
13:35 23.10.2026
33 Дека е мунчо?
13:38 23.10.2026
34 Сусу Манарата
13:41 23.10.2026
35 Ники Василковски
13:41 23.10.2026
36 Оня под Коня
До коментар #4 от "КАНАЛИЗАЦИЯТА ПАК ВРЪЩА":Да, в цялата му красота, прелест, аромат...
13:44 23.10.2026
37 1001
13:46 23.10.2026
38 Дзак
13:48 23.10.2026
39 Оня под Коня
До коментар #18 от "Божо":Де да можеше да се върне. Забранен е. Виж гърците си имат комунистическа партия. Голяма Надежда имам, че ПБ ще отменят закон забраняващ комунизма.
13:48 23.10.2026
40 коко
13:49 23.10.2026
41 Партизанин
13:52 23.10.2026
42 Мария
13:54 23.10.2026
43 НЯКОЙ
13:54 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.