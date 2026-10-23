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Калоян Методиев за Доцова: Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество!

Калоян Методиев за Доцова: Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество!

23 Октомври, 2026 12:58 1 547 44

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Военният министър на Великобритания сър Майкъл Фалън подаде оставка, защото си беше сложил ръката на коляното на една журналистка

Калоян Методиев за Доцова: Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество! - 1
Снимка: бТВ
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Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Едно българче след Освобождението отишло във Виена да учи медицина. Казало на професора, че иска да го обучи по най-бързия начин и да се връща в България. Професорът го погледнал и му казал: "Млади момко, мога да ви науча да вадите апандисит за 4 часа, но ще ми трябват 4 години да ви науча какво да правите, ако нещо се обърка". Много обичам тази история.

У нас в политиката се случва същото. Стават шефове на парламента, президенти, премиери, министри, управленци без никакъв политически опит и компетенции.

Доцова от снощи е последният от поредицата примери. Дребна чиновничка, която прогресисткият асансьор качи директно до покрива на държавата. В кризисна ситуация е нула - поведенчески, комуникационно, като адекватни реакции, без изградена психика, като носене на отговорност. Трагедия! НСО, олигархия, хитри чиновници на такива им завъртат главите за два-три дни. Защото са непригодни. Не са се борили, не са губели, не са израствали. Не са си извървели пътя.

Радев е същият. Даже и по-зле. Спомнете си как избяга като загинаха двама пилоти и не се върна да помогне. А правеха поредното авиошоу за него. Стана президент директно от поделението и никога не успя да натрупа управленски компетенции.

Между другото, от 131 прогресистки депутати не съм чул и видял поне 120. Случайници в политиката. С най-високите заплати в ЕС. Нула дейност за половин година освен арогантност и обиди - биоотпадък, отпаднала необходимост, няма да умрат, наведени глави....

Тези хора живеят от политиката и атрибутите ѝ. Да им се отваря врата, приеми, коли, охрани, привилегии. Поръчаха си в бюджета нови коли за НСО за три години напред. Снощи ги видяхме. С грижа.... за себе си.

Военният министър на Великобритания сър Майкъл Фалън подаде оставка, защото си беше сложил ръката на коляното на една журналистка. От снощи никой не е поел политическа отговорност за бруталщината на пернишкия пазвантин и позорното бягство на Доцова. Обясненията ѝ бяха потресаващи. Излъга, че не видяла ранената и лежаща на паважа Колтуклиева. Засякоха, че 20 секунди е била там. На 2 метра. Стресирала се. Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество! Не можела да нарежда на НСО. Откога те управляват държавата, бият и зарязват ранени хора?

Бил съм в правителствени и императорски кортежи в Ню Йорк, Лондон, Токио, Виена, Йерусалим, Атина и т.н. Такава некомпетентност и селяния не съм виждал. И бягство от отговорност. Ако се окаже, че пернишкият охранител бияч е с криминална регистрация, тази служба трябва да се разпусне и преучреди.

Две думи и за реакциите в мрежите. Прогресистите се радваха, викаха браво в социалните мрежи, че НСО си свършило работата. Нямам съмнение, че имаме работа с лумпенизирани, злобни, тесногръди и прости хора. Цивилизационно се разминаваме.

Още снощи Доцова трябваше да е подала оставка. Плюс шефът на НСО. Плюс Йотова да направи изявление, а не да пуска димката: ще правим проверка до изясняване на всички обстоятелства. Замитане.

Радев единствен не реагира. Абсолютно всички партии, организации, публични лица излязохме с позиции още снощи. Премиерът не каза дума. Скри се като плъх. В криза се вижда кой какъв е. Властта за прогресистите е само привилегии и бухалки. Не е отговорност и грижа.

Оставки за това измамно, безотговорно, некадърно и аморално управление.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КАНАЛИЗАЦИЯТА ПАК ВРЪЩА

    24 5 Отговор
    ВСИЧКО КОЕТО СЕ БЕШЕ ИЗТЕКЛО

    Коментиран от #36

    13:05 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    26 18 Отговор
    Мислех , че по големо шубе от Тиквата нема , обаче Мунчо го надмина окончателно ....скъса два минискуса наведнъж !!!

    13:06 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Жорж

    29 23 Отговор
    Този Методиев след като го изгониха от работа в Президентството злобее като изоставена плеймейтка,лишена от издръжка.

    13:08 23.10.2026

  • 17 Хан Ауспух

    27 17 Отговор
    тази противнa, грознaa пa4a си го заслужи, малко и е!

    13:10 23.10.2026

  • 18 Божо

    20 18 Отговор
    Прогресивни, питам кое от казаното по-горе НЕ е вярно?! Върнахте комунизЪма, но не за дълго! Ще страдате ...

    Коментиран от #39

    13:10 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Питания

    24 16 Отговор
    1.Защо ходят на партийна сбирка с НСО и бодигардове?
    2. Доцова лъже, че не е видяла как падна Колтуклиева. Бодигардът я блъсна жестоко, Ами ако беше загинала? А автомобилът тръгна едва, когато жестокият отиде в другата кола.
    3. Когато Доцова влезе в автомобила трябва автоматично да се заключи вратата.
    4. Да си дават оставките Доцова и на НСО. А ние ще уволним в неделя президентката.

    Коментиран от #23, #29

    13:11 23.10.2026

  • 21 Ивайлин Свинаров

    20 3 Отговор
    Че то цялото управление на България от 9 септември. 1944г е Мафиотско. Зелените не са престанали нито ден.Тиквоний возеше футболистчитя от зоните с правителствения самолет и даде синя лампа за колата на Ристу Кюрда

    13:12 23.10.2026

  • 22 оня с коня

    21 7 Отговор
    "Охранителя " е пернишка мутра с криминално досие за побоища и рекет ....какво прави в НСО на Държавна службица и заплатка е истинска загадка .....?!?

    13:14 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ганьо

    12 5 Отговор
    ........Шапка свалям на нашето здравеопазване, за под 30 мин лекува мозъчно сътресение, фрактура ( без гипс) и намества рамото на тая клета женица, И всичко е описано в медицинското 20 мин след излежаването на тротоара. Браво на нашите медици за медал са.....
    Присъединявам се към този коментар

    13:20 23.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дкоас

    14 9 Отговор

    До коментар #20 от "Питания":

    В друга държава по света поръчковата Сони вече щеше да е при Свети Петър. Това е сценка за да бъдат излъгани по глупавите и да подкрепят куция кон Гюро и Кондьо. Личи си селската постановка на педофилите и 2 те свини в храстите. Кого лъжете??? Себе си ли?

    13:26 23.10.2026

  • 30 По този начин...превратаджията и

    8 2 Отговор
    тайния руски ,шпионин Кимон Георгиев е оцелял до 1962 година !
    Върлите комунисти след 1944 година ,въобще не са го пипнали!
    Докато ...Българската интелигенция е изтрепана като "яребици" за 5 месеца!

    13:33 23.10.2026

  • 31 Тожи

    2 0 Отговор
    Сой е тоя дребен писач?

    13:35 23.10.2026

  • 32 предизборна кампания на едни у бий ци

    8 4 Отговор
    искаха да убият възрастнаата жена,

    предизборна кампания на едни у бий ци, гласувайте за тях те и вас така ще проснат на земята

    13:35 23.10.2026

  • 33 Дека е мунчо?

    9 6 Отговор
    Боташа къде се крие като мишка? Да си поздрави възпитаната, интелигентна селска кобила колко е добра в излагацията.

    13:38 23.10.2026

  • 34 Сусу Манарата

    6 3 Отговор
    Преди малко по "Хоризонт" този изговори един куп глупости.

    13:41 23.10.2026

  • 35 Ники Василковски

    8 6 Отговор
    Калояне, пак общи приказки и много злоба от теб. Кака Корни на нищо хубаво няма да те научи!

    13:41 23.10.2026

  • 36 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАНАЛИЗАЦИЯТА ПАК ВРЪЩА":

    Да, в цялата му красота, прелест, аромат...

    13:44 23.10.2026

  • 37 1001

    3 0 Отговор
    Помним мумията Борис Джонсън какво правише по времето на ковид. Не давай такива сръвнения!

    13:46 23.10.2026

  • 38 Дзак

    5 0 Отговор
    Двете с Кутюклиева се бориха достойно от двете страни на вратата.

    13:48 23.10.2026

  • 39 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Божо":

    Де да можеше да се върне. Забранен е. Виж гърците си имат комунистическа партия. Голяма Надежда имам, че ПБ ще отменят закон забраняващ комунизма.

    13:48 23.10.2026

  • 40 коко

    11 1 Отговор
    НСО действа много правилно,тази нагла кресла се държа като терористка заплашваща неприкосновеността на държавен служител под охрана. А ако беше наистина такава или беше една от многото луди които свободно се разхождат в България? И шофьорът направи правилното действие да се махне от мястото на произшествието, в такъв случай е длъжен да го направи. Когато е имало атентат срещу руския цар той е останал непокътнат от взрива на бомбата. Но излиза от каретата да помогне и става жертва на терорист. Затова не трябва да обвиняваме НСО,те действаха правилно.Ще е добре да се разследва агитката на местопроизшествието,кой е организирал това издевателство над длъжностно лице.

    13:49 23.10.2026

  • 41 Партизанин

    10 2 Отговор
    Калоянчо дете некадърно и прегладняло,кажи колко ти платиха за този пасквил ?

    13:52 23.10.2026

  • 42 Мария

    8 2 Отговор
    Пробвайте да отворите вратата на автомобил на политик в най-демократичтата държава САЩ и тогава ще видите какво ще се случи . Сигурно няма да може и да отиде до болница журналистката.

    13:54 23.10.2026

  • 43 НЯКОЙ

    4 2 Отговор
    ГОЛЯМАТА ТИ КЪДЪРНОСТ ЛИ БЕШЕ ПРЕЧОНАТА ДА БЪДЕШ ОТСТРАНЕН ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО

    13:54 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.