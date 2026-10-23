Калоян Методиев за Доцова: Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество!

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Едно българче след Освобождението отишло във Виена да учи медицина. Казало на професора, че иска да го обучи по най-бързия начин и да се връща в България. Професорът го погледнал и му казал: "Млади момко, мога да ви науча да вадите апандисит за 4 часа, но ще ми трябват 4 години да ви науча какво да правите, ако нещо се обърка". Много обичам тази история.

У нас в политиката се случва същото. Стават шефове на парламента, президенти, премиери, министри, управленци без никакъв политически опит и компетенции.

Доцова от снощи е последният от поредицата примери. Дребна чиновничка, която прогресисткият асансьор качи директно до покрива на държавата. В кризисна ситуация е нула - поведенчески, комуникационно, като адекватни реакции, без изградена психика, като носене на отговорност. Трагедия! НСО, олигархия, хитри чиновници на такива им завъртат главите за два-три дни. Защото са непригодни. Не са се борили, не са губели, не са израствали. Не са си извървели пътя.

Радев е същият. Даже и по-зле. Спомнете си как избяга като загинаха двама пилоти и не се върна да помогне. А правеха поредното авиошоу за него. Стана президент директно от поделението и никога не успя да натрупа управленски компетенции.

Между другото, от 131 прогресистки депутати не съм чул и видял поне 120. Случайници в политиката. С най-високите заплати в ЕС. Нула дейност за половин година освен арогантност и обиди - биоотпадък, отпаднала необходимост, няма да умрат, наведени глави....

Тези хора живеят от политиката и атрибутите ѝ. Да им се отваря врата, приеми, коли, охрани, привилегии. Поръчаха си в бюджета нови коли за НСО за три години напред. Снощи ги видяхме. С грижа.... за себе си.

Военният министър на Великобритания сър Майкъл Фалън подаде оставка, защото си беше сложил ръката на коляното на една журналистка. От снощи никой не е поел политическа отговорност за бруталщината на пернишкия пазвантин и позорното бягство на Доцова. Обясненията ѝ бяха потресаващи. Излъга, че не видяла ранената и лежаща на паважа Колтуклиева. Засякоха, че 20 секунди е била там. На 2 метра. Стресирала се. Не се занимаваш с политика като си страхлив. Носиш отговорност за цялото общество! Не можела да нарежда на НСО. Откога те управляват държавата, бият и зарязват ранени хора?

Бил съм в правителствени и императорски кортежи в Ню Йорк, Лондон, Токио, Виена, Йерусалим, Атина и т.н. Такава некомпетентност и селяния не съм виждал. И бягство от отговорност. Ако се окаже, че пернишкият охранител бияч е с криминална регистрация, тази служба трябва да се разпусне и преучреди.

Две думи и за реакциите в мрежите. Прогресистите се радваха, викаха браво в социалните мрежи, че НСО си свършило работата. Нямам съмнение, че имаме работа с лумпенизирани, злобни, тесногръди и прости хора. Цивилизационно се разминаваме.

Още снощи Доцова трябваше да е подала оставка. Плюс шефът на НСО. Плюс Йотова да направи изявление, а не да пуска димката: ще правим проверка до изясняване на всички обстоятелства. Замитане.

Радев единствен не реагира. Абсолютно всички партии, организации, публични лица излязохме с позиции още снощи. Премиерът не каза дума. Скри се като плъх. В криза се вижда кой какъв е. Властта за прогресистите е само привилегии и бухалки. Не е отговорност и грижа.

Оставки за това измамно, безотговорно, некадърно и аморално управление.