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По повод случилото се снощи в Марсилия искам да напомня, че ежегодно френското, британското, холандското и прочее посолства организират в София кръгли маси и конференции на тема "върховенство на правото", "човешки права", "съдебна реформа", "ред и сигурност" и прочее. Всяка година покрай "Прайда" френският културен институт изтипосва едно грамадно знаме на дъгата на площад "Славейков". Немската посланичка направо ходеше на протести на ППДБ. Всички тия работи са винаги в поучителен тон: не обмен на знания и практики, а как нещата се случват там и трябва да почнат да се случват и тук. Как те са си подредили държавите и ние трябва да си подредим нашата по същия начин.

Междувременно, в техните държави цели градове като Марсилия са изпуснати, практически превзети от нашественици от Африка и Азия с квартали, в които полицията дори не влиза, за да наложи "върховенството на правото", на което ни учат. Не може да опази 200 чуждестранни привърженици на стадион от алжирските тумби. Във Великобритания откриват, че 250,000 бели момичета са изнасилвани в продължение на години от пакистански банди, при това с протекцията на местната полиция и власти. В момента няма коледен базар във всички изброени по-горе държави, около който да не са вдигнати циментови бариери като около военна база.

Струва ми се, че е време всички посолства на въпросните държави да замълчат с постоянното си поучаване на страни като България, Чехия, Унгария, Полша... Не защото сме цъфнали и вързали, а защото вие отдавна не сте тези, които ще учите някого как да си подрежда държавата. Вие сте пример за обратното - как да съсипеш в рамките на едно поколение великолепната държава, която предците ти са подредили. Единственият пример, който може да се взима от вас на този етап е този - как да не съсипеш по същия начин и със същите либерални политики и своята.