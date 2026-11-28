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20 март 1991 г. Олимпик Марсилия приема Милан на четвъртфинал за КЕШ. В добавеното време изгасва част от осветлението, а на трибуните настава хаос. Милан отказва да доиграе мача, губи служебно и е изваден за една година от евротурнирите.

Това припомня във "Фейсбук" Борис Митов.

29 май 1993 г. Олимпик Марсилия приема ПСЖ, след като е спечелил Шампионската лига. Дербито прераства в истинска война с обстрелване със сигнални ракети между двете агитки, десетки са ранени и над 140 са арестувани.

15 юни 1998 г. Англия играе на "Велодром" срещу Тунис на световното. Тридневни улични безредици в Марсилия завършват с десетки ранени и задържани.

През новия век дербитата между Олимпик и ПСЖ по традиция са съпътствани от тежки безредици и инциденти. При едно от тях привърженик на марсилци е осакатен за цял живот. Всичко това довежда до забрани за гостуващи агитки на тези мачове.

20 септември 2015 г. Олимпик Марсилия приема Олимпик Лион. Мачът е прекъснат от масово хвърляне на бутилки и пиротехника, цели сектори на "Велодром" са затворени.

11 юни 2016 г. Англия играе на "Велодром" срещу Русия на европейското. Три дни руски ултраси системно нападат и пребиват агличани из Марсилия. В деня на мача руснаците пробиват буферната зона на "Велодром" и нахлуват в английския сектор, пребивайки случайни фенове. Ранените са десетки.

25 октомври 2021 г. Олимпик Марсилия приема ПСЖ. Парижани опитват да нахлуят на стадиона, следват сблъсъци с полицията, сълзотворен газ, ранени полицаи и десетки арестувани.

7 април 2022 г. Олимпик Марсилия приема ПАОК в Лигата на конференциите. Преди мача има сблъсъци между ултраси и размяна на фойерверки, последвани от опити за щурм на гостуващия сектор вътре на "Велодром".

13 септември 2022 г. Олимпик Марсилия приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига. Взаимно обстрелване със сигнални ракети и факли между феновете на трибуните води до 17 ранени полицаи, двама пострадали германски фенове и 17 задържани.

29 октомври 2023 г. Олимпик Марсилия приема Олимпик Лион. Автобусът на Лион е замерян с камъни на влизане към стадиона, треньорът Фабио Гросо е сериозно ранен в лицето, а мачът е отменен.

Олимпик Марсилия има няколко големи ултрас фракции (SW87, CU84, MTP), всичките - крайнолеви и антифа. По тази линия са побратимени с други известни крайнолеви и антифа агитки като тези на АЕК, Ливорно и Санкт Паули.

Най-влиятелната ултрас фракция на Левски (София Запад) е подчертано крайнодясна, а цялата агитка е известна с десните си и антикомунистически политически възгледи. София Запад са побратимени с Irriducibili на Лацио, чиито основен идеологически враг, наред с Рома, е и Ливорно.

През лятото Левски игра плейоф за влизане в Шампионската лига срещу АЕК и в Атина имаше сблъсъци с полицията и опити за атаки от гръцки антифа. Снощи на "Велодром" е имало организирано присъствие на ултраси на АЕК.

През 2022 г. Левски игра с ПАОК в Лигата на конференцията и двата клуба се разбраха да няма изобщо гостуващи фенове в двата мача заради рисковия характер на двете агитки.

В продължение на 10 дни преди мача на "Велодром" между Олимпик Марсилия и Левски домакините обясняваха колко рискова е срещата и как няма да се справят с опазването на реда, ако на гостуващата агитка бъдат отпуснати над 3000 билета. Толкова са 5% от над 60-хилядният "Велодром", каквото е правилото на УЕФА. Отпуснати бяха само 500.

И най-отгоре на цялата тая хронология ръководствата на Левски и Олимпик Марсилия по някаква напълно неразбираема причина са решили, че няма да има проблем няколко десетки туристи (НЕ КРАЙНОДЕСНИ УЛТРАСИ) от чартъра на Левски да бъдат разположени не просто извън клетката за гости, а на централна трибуна.

И на всичкото отгоре - всички те да бъдат целите във фен артикули на Левски, но без никаква адекватна охрана нито от стюарди, нито от полиция.

Не, "упадъкът" на Европа няма общо със случилото се на "Велодром" снощи. Тоталното малоумие на полиция и футболни администратори от Марсилия и София има.

И не, не са отговорни само домакините, защото гостуващият клуб доброволно се е съгласил собствените му пасажери от собствения му чартър да бъдат чучнати в средата на тоя котел, без абсолютно никаква адекватна гаранция за сигурност.

При положение, че на ВСИЧКИ би трябвало да им е ясно, че на "Велодром" НЕПРЕКЪСНАТО стават погроми. Много преди Меркел да стане канцлер на Германия.

ПП Ситуацията е толкова абсурдна по толкова много причини, че може да бъде сравнена с тази на Брус Уилис в ролята на Джон Макклейн в "Умирай трудно 3", когато "Саймън каза" да цъфне в Харлем с една специфична табела. Само че той поне имаше пистолет под табелата...