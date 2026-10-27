Енергийният преход като шанс за демографска стабилизация

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Автор Димитър Събев, "Климатека"

Енергийният преход на Европейския съюз ще доведе до обезлюдяване на българските въглищни райони – алармират защитниците на изкопаемата енергетика. Данните не подкрепят подобен извод. Нещо повече, при подходяща политика енергийният преход може да е възможност за ограничаване на демографския колапс в засегнатите от въглища общини.

Стряскащо висока смъртност

Въглищните райони на България са три: най-големият „Марица-изток“ край Стара Загора, най-старият – Пернишки и Кюстендилският – с Бобов дол. Засегнати са над десет общини, но само в три от тях въглищата са моноиндустрия: Раднево и Гълъбово в „Марица-изток“, както и Бобов дол на 45 км по права линия от София.

Географските и социално-икономическите условия в трите същински въглищни общини са различни, но те споделят обща характеристика: много висок, дори по български стандарти, коефициент на смъртност.

Коефициентите на смъртност официално се публикуват на ниво област, но те могат да се пресметнат и на ниво община като съотношение между броя на починалите лица в рамките на календарна година и средногодишния брой на населението. И двата показателя се публикуват от Националния статистически институт.

Изчислен по посочения начин, коефициентът на смъртност в община Бобов дол през 2024 г. е 27,4‰ , в община Гълъбово е 23,8‰, а в община Раднево е 20,9‰. През същата година за цяла България коефициентът на смъртност е 15‰ като трябва да се подчертае, че това е най-високият национален коефициент на смъртност в ЕС.

Данните може да се интерпретират така: средната норма в ЕС е на 100 души годишно да умира един човек. В България умират около 1.5 на 100 души за една година. Във въглищните общини на България за една календарна година умират около 2.5 на 100 души, а специално в община Бобов дол – дори повече. В българските въглищни райони смъртността е два до три пъти по-висока от средната за ЕС. Това е стряскаща констатация.

Статистическо потвърждение

Графиката по-горе ясно показва, че смъртността във въглищните общини трайно надвишава и без това високото национално ниво. Все пак, за да сме сигурни, че това различие не се дължи на случайни колебания, трябва да приложим специални статистически инструменти.

Авторът използва специално разработен от него подход и така на практика сравнява данните за трите общини с националното ниво за периода 2015–2024 г. Статистическият анализ потвърждава, че разликата не е резултат единствено от случайни годишни колебания. Средно във въглищните общини се регистрират с 6,8 повече смъртни случая на 1000 души годишно спрямо националното ниво. Предвид броя на населението на въглищните общини, свръх-смъртността в тях се равнява на 220 души годишно.



Резултатът остава статистически значим и когато годините на COVID-19 бъдат изключени. Методологията на автора за тези изчисления е описана по-долу.

Как е направен статистическият анализ?



За да провери дали по-високата смъртност във въглищните общини е трайна и статистически значима, а не резултат от случайни колебания, авторът съставя панел от данни за Бобов дол, Гълъбово и Раднево, както и за националното ниво, за периода 2015–2024 г.



Върху данните е приложена панелна регресия със случайни ефекти и робустни стандартни грешки, която позволява да се оцени разликата, свързана със статута на въглищна община. Тестът на Валд потвърждава, че разликата спрямо средните за страната стойности е статистически значима (χ² = 41,85; p < 0,0001).За да се провери дали резултатът не е повлиян основно от повишената смъртност по време на COVID-19, анализът е повторен и за периода преди пандемията. Разликата отново остава статистически значима (χ² = 76,64; p < 0,0001).При анализа на допитването до 40 експерти е използван точният тест на Фишър. Установена е силна статистическа връзка (Cramer’s V = 0,66) между подкрепата за запазване на въглищните мощности и оценката, че въглищната енергетика не представлява риск за здравето.

Тази връзка сама по себе си не показва кое от двете отношения е причина за другото.

Обясненията: сложни и не чак толкова

Наличието на статистически значима свръх-смъртност във въглищните общини е доказано, но за причините може да се спори. Без съмнение, влияние оказва специфичната демографска структура. Грубо казано, там по правило живеят хора, за които е свойствен по-висок коефициент на смъртност.

По-конкретно, във въглищните общини от дълги години се наблюдава активно изселване на младо население (механичният прираст в Гълъбово доближава -9‰ ), а раждаемостта е много ниска (под 6‰ в Бобов дол). В тези райони има и професионално обусловен превес на мъжкото население, което е с по-кратка продължителност на живота. Освен това, равнището на здравните услуги и на превенцията там не е добро.

Освен изредените фактори, които несъмнено допринасят за повишената смъртност, много съществена роля играе и добре документираното замърсяване на въздуха във въглищните райони.

Само през 2025 г. по официални данни, обобщени от “Грийнпийс” – България, в Голямо село до ТЕЦ „Бобов дол“ са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. В опит да установи действителната интензивност на замърсяването край Голямо село, международен екип на „Грийнпийс“ монтира собствени дифузионни тръби – и с тях измери средно 10 пъти по-високи от официално отчетените стойности. Замърсяванията на въздуха в Гълъбово от страна на „Брикел“ също са масивни и хронични.

Цялото това изсипване в атмосферата на серен диоксид, азотни оксиди и фини прахови частици не може да няма последици за човешкото здраве. Няколко международни научни изследвания дават оценки за свръх-смъртността в България, дължаща се на въглищната енергетика. Статистическият модел на Kushta et al. (2021) установява, че изгарянето на въглища в български ТЕЦ причинява 4.8% от националните случаи на преждевременна смърт от замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което съответства на 484 души.

Друго изследване (Кели, Татари, Миливитра, 2024) изчислява 333 преждевременни смъртни случая годишно заради дейността на българските ТЕЦ (доверителен интервал 202 – 552 – това е броят на смъртните случаи с отчитане на статистическата грешка. ). Цената на повишената смъртност и нарасналата заболеваемост според тези автори се равнява на 0.9% от БВП. Очакват се общо 132 хил. случая на симптоми на астма при деца до 2038 г., ако България запази пълния капацитет на въглищния сектор дотогава.

Адвокатите на въглищата не виждат риск

Два международни научни източника и собствени изчисления на базата на официални данни достигат до сходни резултати: всяка година стотици хора в България умират заради въглищно замърсяване. Но това не впечатлява застъпниците на въглищата.

В началото на 2026 г. проведох допитване до 40 експерти (подробности в Събев, 2026, стр. 121-168) относно проблемите на въглищните райони в България. Специалистите бяха подбрани така, че броят на застъпниците и на противниците на въглищната енергетика в извадката да е сравнително равен.

Изследването даде важни насоки за бъдещето на „Марица-изток“ след въглищата, по-специално за превръщането на комплекса в модерен индустриален център, но тук ще обърна внимание на друго. Съпоставих отговорите на въпроса „Представлява ли въглищната енергетика заплаха за живота и здравето на местните хора?“ с отговорите на въпроса „Съгласни ли сте с твърдението, че българската държава трябва да направи всичко по силите си, за да отложи закриването на въглищната енергетика?“

Статистическата оценка с точния тест на Фишър показа силна статистическа връзка (Cramer’s V = 0.66): експерт, който подкрепя запазването на въглищните мощности, почти със сигурност твърди също и че въглищната енергетика не е опасна за здравето. Основателен е въпросът дали твърдението, че здравното въздействие на въглищната енергетика е ограничено всъщност не се дължи на желание за максимално удължаване на живота на въглищните централи?

Енергиен преход за демографско възраждане?

Социално-икономическото развитие на въглищните общини в България доказва, че парите не са отговорът на всеки въпрос. През 2024 г. по среден размер на брутните заплати Раднево заема 5-то, а Гълъбово 9-то място от 265 общини на България. Въпреки това, средните резултати на учениците по математика на НВО след 7-ми клас ги поставят съответно на 193-то и 146-то място. Община Бобов дол е 30-та по средни заплати и 215-та по математически успехи на учениците.

Недостиг на образователни и здравни услуги, ускорена миграция, отрицателен естествен прираст… Въглищните общини са място за получаване на заплати, но не и за създаване на семейства и отглеждане на деца. С типична родителска саможертва, миньорите и енергетиците пренебрегват рисковете за здравето, за да могат да продължат да взимат заплатите, с които да изпратят децата си да живеят другаде. В личен план този светоглед може би е героичен, но в системен план той е рушителен и не трябва да се допуска.

В дискусиите около съдбата на въглищните райони поддръжниците на въглищата виждат в Зелената сделка „бедствие“, което ще доведе до „масова безработица и обезлюдяване“. Реалността е различна: обезлюдяването на въглищните райони е в ход много преди да се заговори за енергиен преход. Прогноза от 2023 г. на демографа проф. Надежда Илиева установи, че до 2050 г. населението на общини Раднево и Гълъбово ще се свие с над 40% – просто следвайки тогавашната траектория (от 2023 г.) без никакви допълнителни „зелени“ мерки.

От тази гледна точка, „обезлюдяването вследствие на енергийния преход“ е същинско набеждаване: прехвърляне на причинени от въглищата щети върху общоевропейски позитивен процес. По същия начин, причинена от Зелената сделка „масова безработица“ е съмнителна: модели за огромните въглищни райони на Полша показват, че истинската заплаха е недостиг на работна ръка, а не на работни места.

Всичко това, разбира се, не означава, че преходът не носи риск за демографията и заетостта, а че при прилагане на систематични мерки за изграждане на нова икономическа структура е възможно този риск да се превърне в шанс за развитие. Ако засегнатите райони своевременно скъсат с въглищата и възприемат нова икономическа и индустриална политика, ще бъдат премахнати ключови фактори, обременяващи регионалната демография.

Новата индустриална политика стъпва върху даденостите на мястото – за “Марица-изток” това са работна ръка с опит в индустрията, мощна енергийна инфраструктура и отлична географска локация – и залага на развитието на чисти и модерни индустрии, ориентирани към глобалните пазари. Световният опит показва, че трансформацията на сегашните тъжни въглищни общини в привлекателни места за заселване и живот е възможна. Основното изискване е бизнес, наука и държава работят в синхрон в името на националния интерес.