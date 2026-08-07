Д-р Атанас Мангъров пред ФАКТИ: След шест години сметката за COVID тепърва се плаща

Шест години след началото на пандемията от COVID-19 спорът около решенията, взети в най-критичните месеци, отново се разгаря. Повод станаха отказите на американския инфекционист д-р Антъни Фаучи да отговори на стотици въпроси по време на изслушване в САЩ, позовавайки се на Петата поправка на Конституцията. Темата предизвика нова вълна от дебати за произхода на вируса, локдауните, ваксинацията и последиците от пандемичните политики. Пред ФАКТИ по темата говори инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров.
– Д-р Мангъров, темата за COVID отново стана много актуална, след като д-р Антъни Фаучи отказа да отговори на повече от 100 въпроса в Сената на САЩ, позовавайки се на Петата поправка. Как гледате на това?
– Това е просто отказ да признае всичко онова, за което говорихме по време на пандемията. Фаучи не иска да признае грешките, които бяха направени. Още повече, че в последния ден от президентството на Джо Байдън той получи амнистия.
Това, което съм виждал от тези разпити пред комисията на Сената, показва, че интересни са самите въпроси, защото на практика отговори няма. Той постоянно се позовава на така наречената Пета поправка на Конституцията на САЩ, според която никой не може да бъде принуден да дава показания, които могат да го уличат или да му навредят. Всъщност интересни са именно въпросите, които се задават, защото в голяма степен те сами по себе си говорят достатъчно.
– Как в научната и медицинската общност се приема фактът, че Фаучи отказва да отговаря?
– Хората, които и по време на COVID защитаваха мерките, локдауните, маските и ваксините, няма как да приемат това по друг начин, защото това би означавало да признаят всички грешки и глупости, които направиха тогава. Не знам дали са действали съзнателно или под натиск. Поне става ясно откъде произхождат глупостите, които нашенските папагали така самоотвержено повтаряха, включително и безотговорното твърдение, че ваксинирането на деца и бременни за COVID e препоръчително и безопасно, както и че колективен имунитет се постига само чрез ваксинация и прочие...
Останалите запазваме мнението си, че голяма част от тези мерки бяха безсмислени, нелепи и дори опасни и че начинът, по който се действаше, беше неправилен.
Всъщност това, което направиха страни като Швеция и Беларус, заклеймявани тогава, че си играят с живота на своите граждани, днес изглежда в съвсем различна светлина. За съжаление, в Швеция впоследствие добре се ваксинираха, поради което в момента са с по-лоши показатели от нашите.
– Кои ваши предупреждения по време на пандемията днес вече намират потвърждение?
– Още в края на февруари 2020 година вече имаше достатъчно информация от Ухан, град с над 20 млн. жители, за това как протича заболяването и кои групи от населението са най-застрашени.
Стана ясно, че децата и младите хора не са изложени на такава опасност, както възрастните и хората с придружаващи заболявания.
Това, което трябваше да се направи, беше да се изолират именно възрастните и уязвимите хора, докато децата трябваше да продължат да ходят на училище, да контактуват помежду си и инфекцията да премине през тях. По този начин естествено щеше да се изгради защита и за останалите. За съжаление, се направи точно обратното, с малки изключения като Швеция и Беларус. Резултатите са известни.
Имам усещането, че онези, които са изпуснали вируса, не са знаели какво точно чудовище са създали и по тази причина реагираха така панически.
Впоследствие се откриха възможности за много сериозен бизнес, които бяха добре реализирани от разполагащите с власт.
– Как оценявате ролята на ваксините срещу COVID шест години по-късно?
– Натрупаните данни все още не се съобщават в достатъчна степен, а голяма част от тях остават недостъпни. Най-показателни са данните за така наречената допълнителна смъртност. Това е разликата между броя на починалите преди пандемията – 2015-2020 години, и след нея. Вижда се, че от пролетта на 2022 година страните с най-високо ваксинално покритие имат значително по-висока допълнителна смъртност от страни като България и Румъния, където ваксинационното покритие беше много по-ниско. У нас покритието е около 30%, като поне 1/3 от записаните като направени имунизации всъщност не бяха.
В Германия, Финландия, Португалия, Дания, Малта и др., където ваксинацията надхвърляше 90%, след пандемията допълнителната смъртност достигна до над 50 процента в някои месеци, което е изключително много. Най-лесно това може да се види при сравнение между страни с високо ваксинално покритие и страни като България, Румъния и други, които са с ниско ваксинално покритие. Повтарям, в момента дори Швеция има по-висока допълнителна смъртност от нас.
– Смятате ли, че здравните институции вече са си извлекли необходимите поуки, или рискуваме при следваща пандемия да повторим същите грешки?
– Преди дни слушах изказване на бившия директор на Националния център по заразни и паразитни болести. От думите му останах с впечатлението, че възгледите му изобщо не са се променили. Продължава да твърди, че всичко, което беше направено тогава, е било правилно. Най-интересното е, че тези хора явно смятат останалите за глупави и с къса памет. Особено по отношение на маските. До 2020 година самите здравни власти твърдяха, че носенето на маски при епидемии от въздушно-капкови инфекции е безсмислено и не е необходимо. След това започнаха да твърдят точно обратното, че маските са били тези, които са ни предпазили и т.н. Доказателствата за двата вида твърдения на едни и същи хора още стоят в мрежата. Тези на ръководни позиции в здравеопазването, медиите и политиката са в голяма степен едни и същи. Но следите остават.
– Има ли промяна в научния консенсус за произхода на вируса?
– Все още никой не е излязъл и не е казал открито: „Тук сгрешихме.“ Това, което каза Тулси Габард, която в последните дни от мандата си като директор на националното разузнаване на САЩ разсекрети пакет от документи, свързани с произхода на COVID-19, американското финансиране на вирусологични изследвания и ролята на д-р Антъни Фаучи по време на пандемията, е, че има сериозни основания да се направи заключение, че вирусът е изпуснат от лабораторията в Ухан, където са се извършвали изследвания за модифициране на коронавируси с цел те да станат по-патогенни. Това са изключително рискови изследвания.
Тази лаборатория се е намирала в Ухан, именно защото подобни изследвания могат да се правят само на места, където човешкия живот е евтин.
Стана ясно, че е имало такива лаборатории и в Украйна. Ако това, което се случи в Ухан, беше станало в град като Ню Йорк или Лос Анжелис, последствията щяха да са съвсем различни. В научните среди по тази тема почти не се говори, защото няма достатъчно публикации. А публикации няма, защото научните списания отказват да публикуват сериозни изследвания по тези въпроси. Същото важи и за темата за допълнителната смъртност. Данните са публични и общодостъпни, но липсват сериозни научни анализи. При всякакви други обстоятелства подобни данни биха били предмет на задълбочени проучвания и анализи. Засега това не се прави. Просто още не му е дошло времето. Особено в нашата част на света, където нещата се случват бавно, често с години закъснение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 има и друг аспект на проблем с кромида
09:06 07.08.2026
2 Пукат ваксинираните
Коментиран от #157
09:07 07.08.2026
3 Нексус
Помним дори как твърдеше, ще нямало ковид, а после беше кандидат в листите на БСП.
Да се помни как комунистите твърдяха, че няма вирус, за да измрат повече хора и да може да се вземе властта с преврат.
Благодарение на кретенизмите на Мангъра за стадния имунитет, докато го придобием измряха над 34 000.
И сега журналята пак мундават трибуна.
А забравихте ли как катомсе разболяха от ковид депутатите на БКП, не се лекуваха при Мангъра, а при..... ген. МУТАФЧИЙСКИ?
Коментиран от #8, #45, #70, #109, #129, #130, #144, #155, #184, #197
09:07 07.08.2026
4 Пич
Набодоха се с гордост, докато обясняваха как са "най умни от всички"!!!
Коментиран от #136
09:08 07.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #202
09:09 07.08.2026
6 Човешкия Организъм !
За да може да се изложи Някакво Становеще !
По Този въпрос !
Елементарни Болести !
Все Още !
Остават Нелечими !
09:10 07.08.2026
7 Мюмю
09:11 07.08.2026
8 Напротив
До коментар #3 от "Нексус":Той беше единствената бяла лястовица който каза че ковида е измама и реално от ковид никой не умира и сега това се оказа факт. Измряха хората от това че бяха лишени реално от здравеопазване и здравни услуги ....
Коментиран от #13, #20, #47, #99, #124
09:11 07.08.2026
9 Дето ги чипирват колежките ахаха
Коментиран от #140, #149
09:11 07.08.2026
10 БГ лекарите - убийци
Коментиран от #14
09:11 07.08.2026
11 Айляк
Що тъй, уе?
Мангъра доста го храниха по време на пандемията, но за много неща се оказа прав.
Не седнал, а прав.
Коментиран от #33
09:12 07.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Съдия
До коментар #10 от "БГ лекарите - убийци":Казват че пр 0 ст
09:13 07.08.2026
15 Христо
09:14 07.08.2026
16 Естествен подбор
09:15 07.08.2026
17 Хората, които по време на COVID
09:16 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не само
До коментар #8 от "Напротив":Бяха подложени на експериментални лечения, там е трагедията. Дори и психическия натиск, оказва голямо значение.
09:18 07.08.2026
21 Човек
09:18 07.08.2026
22 както винаги
Има статистика, където всеки може да види данните за допълнителната смъртност. Не е така, както твърди Мангъров.
Благодарение на Мангъров и подобните му укряха милиони хора, които можеха да бъдат спасени. Умряха МЛАДИ хора, спортисти, които се подведоха по фалшивите кумири, като Мангъров, отказаха да се пазят и ваксинират.
Умряха деца.
Точно тях Мангъров искаше да използваза " преминаване " на вируса?!
Коментиран от #26
09:18 07.08.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Антикопейка":Външният министър Чамова е изобретила Ковид с 40 процента смъртност.През 2012 г в Саудитска Арабия умряха 1200 от 3000 заразени.
09:19 07.08.2026
24 Киев за 3 дня
Коментиран от #30
09:19 07.08.2026
25 Горкият откачалник!
Другото са ф.шкии.
09:19 07.08.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #22 от "както винаги":По 50 000 на година умират от инсулт.По време на Ковид нямаше нито един.
Коментиран от #38, #80
09:20 07.08.2026
27 Кочо
Коментиран от #34, #108
09:20 07.08.2026
28 Лъжите на Мангъров
Кво да говорим повече!
Мангъров е решил сам да се реабилитира за всички глупости, които надрънка по време на Ковид!
Коментиран от #35, #59, #134
09:22 07.08.2026
29 Изби хиляди тоя
09:23 07.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хмм
09:26 07.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кочо Специалиста
До коментар #27 от "Кочо":Трябваше хора с бял дроб като пчелна пита от Ковид да бъдат лекувани в ортопедии и физиотерапии от специалисти!
Кочо ги разбира тия работи, понеже той в колко Ковид отделения е влизал, еййй!
Коментиран от #62
09:27 07.08.2026
35 Механик
До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":Слагай маската и се крий в банята! Бързо, че иде Путин.
Аман от убитациЕЙЙЙЙЙЙ!
Коментиран от #39
09:28 07.08.2026
36 Чума
Коментиран от #158
09:28 07.08.2026
37 Имаше полза !
09:28 07.08.2026
38 Защото умираха от Ковид.
До коментар #26 от "Последния Софиянец":А ти защо се ваксинира?
😂😂😂😉😉😂😂
09:29 07.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 А къде е онзи "математик" от БАН
Къде е онзи генерал Годжи, който ни казваше да приготвим черните чували?
09:31 07.08.2026
42 Джибрю
Нека да припомним, че дори държави като Русия и Китай си ваксинираха масово населенията за ковид.
Коментиран от #123, #162
09:31 07.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 В Медицинска Академия
Коментиран от #51
09:32 07.08.2026
45 Ректум
До коментар #3 от "Нексус":Ковид нямаше, ама имаше будали ваксари като теб и повечето вече си отидоха😀
Коментиран от #131
09:33 07.08.2026
46 Аз си спомням,
Всъщност, при Мангъров никой не се лекуваше от Ковид!
За това сега Мутафчийски си живее и си гледа работата, а Мангъров тръгнал сам да се хвали!
Коментиран от #52
09:34 07.08.2026
47 Вили
До коментар #8 от "Напротив":Колкото си прав, толкова да си здрав.
09:34 07.08.2026
48 !!!
09:34 07.08.2026
49 ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ
ТОВА НИ Е МЕДИЦИНАТА!
Коментиран от #171
09:36 07.08.2026
50 Сега
09:36 07.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ми даааа
До коментар #46 от "Аз си спомням,":Тези дето си ги изредил все пръщят от мозък нали? От кухар, по голям кухар и после дойде и БангаРанга и си тъкова мам....у
09:37 07.08.2026
53 ццц
09:39 07.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мангъра не е с всичкия си
Коментиран от #58
09:39 07.08.2026
56 ко ми дреме
09:40 07.08.2026
57 Павел Пенев
09:41 07.08.2026
58 има човек има проблем
До коментар #55 от "Мангъра не е с всичкия си":А колко невъзрастни си заминаха. Ама те са били сухи пръчки в дървото на Еволюцията.
09:41 07.08.2026
59 Чупка бе ваксенираният
До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":"Лъжите на Мангъров" сега се оказа че са били на 100% ИСТИНА нали?
Коментиран от #65
09:42 07.08.2026
60 В.В П.
На Коледа дори попът в църквата , в която влизах САМ да запаля по една свещ, беше след ПСР тест и двуседмична карантина!
Но вие вервайте на др.Мангъров, той е наш человек, руский!
09:43 07.08.2026
61 Алекс
09:43 07.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Няма баце
09:47 07.08.2026
64 За Мангъров
09:47 07.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Кочо
09:49 07.08.2026
67 Лимонов пай
09:49 07.08.2026
68 На този човек
09:50 07.08.2026
69 Доротея
Коментиран от #76
09:53 07.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Аз запомних двамата големи спрециалисти
Мангъров- че епидемията ще стихне САМА до края на лятото на 2021 година!
Витанов- че до зимата на 2022 г всички ще имат стаден имунитет и епидемията ще стихне сама, а Украйна ще се предаде!
Друго си е специалист да ти каже, нали?!
09:54 07.08.2026
72 Чупка бе ваксари !
09:55 07.08.2026
73 РУСКА ВАКСИНА НАЙ ВАКСИНИРАЩАТА В СВЕТА
09:57 07.08.2026
74 Има два вида хора
Коментиран от #83
09:57 07.08.2026
75 Завърнал се
09:57 07.08.2026
76 Не знам дали си спомняш,
До коментар #69 от "Доротея":ще всеки руски войник на фронта го ваксинираха задължително за Ковид , преди да го пратят там!
И така през първите две години от войната.
Всичко това по заповед на петорноваксинираният Главнокомандващ!
Колкото и да си дементирала, все ще се сетиш за тия малки подробности!
Коментиран от #87
09:58 07.08.2026
77 АУУУУУ
09:58 07.08.2026
78 ВРЪЩАЙ
09:59 07.08.2026
79 ШАРЛАТАНИТЕ ВИТАНОВ И МАНГЪРОВ
09:59 07.08.2026
80 По време на кромида
До коментар #26 от "Последния Софиянец":даже умрелите в катастрофи се пишеха умрели от кромид
09:59 07.08.2026
81 стоян георгиев
09:59 07.08.2026
82 Чума
09:59 07.08.2026
83 Шоо
До коментар #74 от "Има два вида хора":Има и трети, които слушаха тоя пуяк и пукнаха от ковида, а можеше просто да го изкарат по-леко.
Коментиран от #94
10:00 07.08.2026
84 Янко
10:01 07.08.2026
85 ШЕФА
10:02 07.08.2026
86 С цялото ми уважение към баба Доротея:
Още през ноември 2020 г. руският министър на отбраната Сергей Шойгу обяви план за задължително ваксиниране на над 400 000 военнослужещи с руската ваксина "Спутник V".
Към края на 2021 г. Министерството на отбраната на Руската федерация докладва, че над 95% от активния военнослужещ състав (включително частите, които по-късно бяха струпани по границата с Украйна) е преминал през пълен курс на ваксинация и последваща реваксинация (бустер).
През декември 2021 г. Министерството на здравеопазването на Русия официално добави ваксината срещу COVID-19 в националния календар за ваксинации по епидемични показания. Съгласно руското законодателство, това автоматично прави ваксинацията задължителна за определени категории, включително за целия личен състав на Въоръжените сили.
В руската армия отказът от изпълнение на медицински разпоредби се третира като неизпълнение на заповед. Войниците и офицерите, които са отказвали ваксинация, са били заплашени от отстраняване от служба, недопускане до дежурства, лишаване от премии или дисциплинарни наказания.
Поради тази причина руските части, които навлязоха в Украйна в началото на 2022 г., вече бяха масово и централизирано имунизирани по силата на военните разпоредби.
10:03 07.08.2026
87 Доротея
До коментар #76 от "Не знам дали си спомняш,":А тука!? Тука защо спряха и къде убега пандемията...!? Ония са руснаци! Тях не ги броим! Или измислената пандемия бе заменена от войни, за по сигурен резултат, а!? Аз като не съм ваксинирана и съм три пъти по възрастна от тебе, какво ми е!?
10:03 07.08.2026
88 По Ковида са умирали само от Ковид
Коментиран от #92, #110
10:06 07.08.2026
89 Доротея
Коментиран от #96, #97
10:08 07.08.2026
90 вили портата трети
10:10 07.08.2026
91 всичко е точно
10:10 07.08.2026
92 Той бере душа от инсулт човека
До коментар #88 от "По Ковида са умирали само от Ковид":А онези садисти му сложили маската и му пускат хлор и после го пишат ковидясал
10:12 07.08.2026
93 Даа!
10:13 07.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 старшина Фуражков, о.з.
В този смисъл, другарят Мангъров, другарят Витанов, другарят Чорбанов и всички останали другари се явяват опасни сектанти и проводници на ревизионистки и троцкистки теории, саботиращи усилията на Партията и държавата по линия на масовата ваксинация срещу Ковид!
Тези, теории, другари, са империалистическа пропаганда! Лично др.Путин даде пример за поведение, като се ваксинира пет / 5 / пъти. Доброволно!
Взимайте пример от другаря Костадинов, а не от другарката Доротея по темата!
При неизпълнение ще се търси партийна отговорност!
10:15 07.08.2026
96 Руская ваксина- самая лучшая ваксина
До коментар #89 от "Доротея":в мире!
Так держать, тов. Доротея!
Наградим тебя почетньйм медалом Спутника 5!
10:18 07.08.2026
97 Бате Георги
До коментар #89 от "Доротея":Що не идеш до доктор Гълъбова, може да има някое свободно място. Там ще обясниш за сатанистките и истинските ваксини.
10:18 07.08.2026
98 хихи
Коментиран от #193
10:19 07.08.2026
99 Измряха хората от това че бяха лишени
До коментар #8 от "Напротив":реално от здравеопазване и здравни услуги но парите ни в Здравната каса изчезнаха яко дим а един куп ваксинатори и политици се оказа после че рязко са забогатяли от търговия с акции на фармацефтични фирми и внос на хладилници за по 210 000 лева
Коментиран от #117
10:22 07.08.2026
100 Костадинов
10:22 07.08.2026
101 Лопата Орешник
10:23 07.08.2026
102 Боко
10:24 07.08.2026
103 Набиха ви ваксинките
10:27 07.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Това интервю
Явно е готов на всякаква глупост за внимание.
10:30 07.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Браво бе
До коментар #27 от "Кочо":Значи ако сестрите бяха красавици със силиконови джуки, щяха да са живи хората.
Умен си да знаеш!
10:33 07.08.2026
109 Карабас
До коментар #3 от "Нексус":Мангъра и Радев бяха водачите на простащината и фалшивата лъжекампания и резултатйт е многократно повече умлели в България, отколкото в други по-засегнати страни.
И тоя наглец сега лъже, че в България имало по-ниска смъртност.
Но истинската вина е в простия народ.
10:35 07.08.2026
110 Най интетесното е
До коментар #88 от "По Ковида са умирали само от Ковид":Че всички тъпотии наговорени на времето от "щаба", МунчоТафчийски и дебелият Здравен мустак изчезнаха от нета още преди 4-5 години. Много подли хора ей. Заличиха си следите а Кошлуков изпразни архива на БНТ ...
10:36 07.08.2026
111 Бит русораст
10:42 07.08.2026
112 Сякаш някои не знае
10:43 07.08.2026
113 Джанго
10:46 07.08.2026
114 Алоооо ваксинираните
10:46 07.08.2026
115 кантар мустак
10:47 07.08.2026
116 Пришелец
"Поради изчерпване на дневния ред предлагам да се прекратят разискванията"
ПС. Минете в съседната стая,започна следващата дискусия,при която отново няма да има съгласие.
10:48 07.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Мефистофел
Ако маските не са ефективни защо хирурзите ги носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при операция...защото маската не пази носещия и, а човека с когото контактува от инфекция и зараза но д-р Мангъров се прави че не го знае!!!
Коментиран от #176
10:50 07.08.2026
119 Шиши уж дари линейки
10:51 07.08.2026
120 до 109 карабас
10:53 07.08.2026
121 Накупиха яко барокамери
10:55 07.08.2026
122 И думичка няма обаче
10:59 07.08.2026
123 Псулер многоходовия
До коментар #42 от "Джибрю":Аз закакво се крие 3 години в бункер със система за дезинфекция?!
Коментиран от #146, #147
11:04 07.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Нексус
Имахте достъп до здравни услуги, но не носехте маски, скачахте по площадите и нямаше достатъчно легла!
Затова измряхте!
От п.....ростотия!
11:06 07.08.2026
126 спора за вакс
11:06 07.08.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 файзерката и другите там
11:07 07.08.2026
129 Ами напротив. г-н Мангъров май беше
До коментар #3 от "Нексус":единствения компетентен по отношение на Ковид. Всичките други глупости, които се извършиха включително безразборното дивашко крадене от политиците на власт тогава излязоха прекалено скъпо и наистина сметката ще продължи да се плаща още дълго време напред.
Коментиран от #135
11:07 07.08.2026
130 Ваня
До коментар #3 от "Нексус":Ако беше слушали този "малоумник " щеше да ви бъде по-леко ...
Коментиран от #133
11:07 07.08.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Урсулът
11:08 07.08.2026
133 Нексус
До коментар #130 от "Ваня":Послушалите го измряха.
Образованите хора, вкл. и тези с медицинско образование, бяхме добре и преживяхме.
Коментиран от #139
11:09 07.08.2026
134 Бауууу
До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":Кофид маняк
11:10 07.08.2026
135 Нексус
До коментар #129 от "Ами напротив. г-н Мангъров май беше":Той беше единственият, приказвал глупости, че няма вирус.
Стадният имунитет се гради чрез преболедуване и жертви.
Кой ли е прав - един-единствен или световните учени?
Разни от Бсп и Израждане го ползваха, за да извлекат избиратели сред простите.
И успяха.
11:11 07.08.2026
136 Зъл пес
До коментар #4 от "Пич":И много оживяха след като се набодоха.А други по-"умни",вече изгниха в гроба.Може да слагате минуси колкото си искате.Ваксините спасяват от смърт,а не от заразяване.Болният преминава по-безопасно през заболяваниата.
11:12 07.08.2026
137 псиоп
Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики се оказват продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, избил врабчетата.
11:13 07.08.2026
138 От Джефри А. Такер
През това време трябваше да има масова цензура над хората, които разбираха какво става, изкуствено създадена паника, широко разпространена травма, затваряне на училища, премахване на други терапевтични възможности, милиони фалити на фирми, спиране на изкуствата и религиозните практики, както и различни технически манипулации по пътя, като предефиниране на контактите като случаи, провеждане на PCR тестове с висока честота на циклите и плащане за погрешн
Коментиран от #141
11:15 07.08.2026
139 Необразована
До коментар #133 от "Нексус":....е , ние необразованите го слушахме ,не слушахме статистиката на Мутафчийски / ако не се лъжа /сутрин ...и преживяхме .Като как в момента ,когато границите почти бяха затворени и се вихреше "Ковид " след избухване на войната в Украйна всичко спря !?!
Коментиран от #153
11:15 07.08.2026
140 Евроландия
До коментар #9 от "Дето ги чипирват колежките ахаха":Страната на йесмените, винаги изпълняваща условията и исканията!
11:16 07.08.2026
141 продължение
До коментар #138 от "От Джефри А. Такер":като предефиниране на контактите като случаи, провеждане на PCR тестове с висока честота на циклите и плащане за погрешни класификации на смъртните случаи. По същество това беше симулиране на степен на тежест, която не съществуваше – въпреки неизбежно нарастващата серопревалентност и естествения имунитет – с цел да се повиши търсенето на предстоящия фармацевтичен продукт.
Имаше и политически изгоден страничен ефект: паниката от заразните болести даде възможност за нов експеримент с гласуването по пощата, насърчен от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) още преди началото на карантините, като по този начин доведе до масови изборни измами, целящи да попречат на възхода на популизма във всички страни и да създадат условия за по-строг надзор над гражданите и системи за цифрова идентификация, изискващи мащабни центрове за данни. Схемата изискваше също така масивно печатане на пари и разхищаване на средства, за да се прикрият огромните икономически щети – политики, които щяха да отрежат една трета от стойността на долара, оставяйки след себе си огромно опустошение, но позволяващи провеждането на фармацевтичен експеримент върху цялото население, при който щетите и смъртните случаи нямаше да подлежат на съдебно обжалване. Когато ваксината най-накрая се появи, интересът към нея беше твърде нисък, за да донесе очакваната неочаквана печалба, а освен това правителството разполагаше с излишък, който трябваше да се изчерпи преди изтичане на срока на го
Коментиран от #145
11:17 07.08.2026
142 Я кажете сега
Коментиран от #154
11:17 07.08.2026
143 Полово предаваната болест Мангъров
Коментиран от #148, #168
11:18 07.08.2026
144 Ба бааааа
До коментар #3 от "Нексус":Я се лекувах с греена ракийка сутрин на обед двеста грама със салата вечер колкото мога с много мезе така една седмица и нищо ми нема па ти оди с маска и се ваксинирай секи си шета на акъла
Коментиран от #151
11:19 07.08.2026
145 края
До коментар #141 от "продължение":Когато ваксината най-накрая се появи, интересът към нея беше твърде нисък, за да донесе очакваната неочаквана печалба, а освен това правителството разполагаше с излишък, който трябваше да се изчерпи преди изтичане на срока на годност, което доведе до сегрегация в пет големи града в САЩ, както и до задължителни изисквания за милиони хора, наложени под заплахата от загуба на работата им.
През цялото това време по-голямата част от академичните среди, корпоративна Америка и големите медии се съгласиха да съдействат поради кариеризъм, а също и поради явни и скрити заплахи от страна на фигури от „Дълбоката държава“ да изпълнят своята роля, за да не удължат пандемията, която самите те създадоха. Никой не е бил наказан за нищо от това, а основните медии вече нямат интерес към темата.
11:19 07.08.2026
146 Чезни ве
До коментар #123 от "Псулер многоходовия":Пръдльо
11:19 07.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 На баба ти грипчето са преминали
До коментар #143 от "Полово предаваната болест Мангъров":точно след 2 седмици и следа нямаше. Аман от психари и страхливци. Аз даже и без аспирин го прекарах. Нито съм се ваксинирал, нито съм се чипирал. 3 дена си е тежък грип и до там
Коментиран от #166
11:22 07.08.2026
149 Смехоран
До коментар #9 от "Дето ги чипирват колежките ахаха":Вярно е,и аз читох статистика че сме били втори по смъртност по време на ковида.Много хора смятат че ваксините не помагат,а убиват което е грешно.Те не пазят от заразяване,а от тежки последствия.Примерно които страдат от сърце,неконтролиран диабет,белодробни заболявания.умират по-лесно,ако не се ваксинират ,говоря за редовните ежегодишни грипни вълни.
11:23 07.08.2026
150 Безобидното “грипче” на Мангъров
11:23 07.08.2026
151 Нексус
До коментар #144 от "Ба бааааа":Ще дойде момент, когато ракийката няма да ти помогне.
Коментиран от #160, #174
11:25 07.08.2026
152 Трима мои познати умряха от КОВИД
Коментиран от #175
11:25 07.08.2026
153 Нексус
До коментар #139 от "Необразована":А какво ще кажеш на роднините на тези 34 000, които не преживяха?
Коментиран от #159, #165
11:26 07.08.2026
154 В Южният парк
До коментар #142 от "Я кажете сега":са масовите гробове ! Направиха църква а от горе ги асфалтираха и направиха паркинг по програмата за кални точки и топлинни острови ....хахахаха ...
11:27 07.08.2026
155 Да кажа и аз
До коментар #3 от "Нексус":Абе има нужда от прочистване,отвреме на време.Така че всеки да слуша когото си иска.
11:28 07.08.2026
156 Ковид 19 измамата
11:30 07.08.2026
157 Драги ми Смехурко
До коментар #2 от "Пукат ваксинираните":Това твърдение е само в твоята глава.В моя живот,познати ,неваксинирани измряха,а от ваксинираните не умря нито един.
Коментиран от #163, #208
11:32 07.08.2026
158 Замисли се поне
До коментар #36 от "Чума":Колко процента от пишещите тук мислиш, че не са се ваксинирали и са живи и по-здрави физически и ментално от набодените с експерименталното нещо?
Експериментът с вируса беше отвратителен и за пореден път доказа колко безпомощен е здравият разум пред свирепата пропаганда на властта и финансовия интерес.
11:32 07.08.2026
159 Трябва да се каже на роднините
До коментар #153 от "Нексус":Че ги уби липсата на здравни услуги по времето на бутафорният Ковид ! И баща ми почина от инсулт но го писаха ковидясал и въобще не дей да се опитваш да ни прибутваш наративи които както виждаш и самият Фаучи не смее да повтори. На над 100 логични въпроса и на нито един отговор няма нали?
Коментиран от #161
11:33 07.08.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Нексус
До коментар #159 от "Трябва да се каже на роднините":Писали са го, за да вземат пътеката.
Ще повторя за по-бавнозагряващите - ако бяхте спазвали карантините, нямаше да са препълнени болниците и много хора щяха да са живи, ако не бяха прости.
Всеки тегли от простотията си.
Коментиран от #167
11:36 07.08.2026
162 Пешо
До коментар #42 от "Джибрю":Не забравяй, че Русия и Китай не използваха американските ваксини.
11:36 07.08.2026
163 Ба бааааа
До коментар #157 от "Драги ми Смехурко":Много измряха но не от ковид
Коментиран от #185
11:36 07.08.2026
164 Кучето ми сега
11:37 07.08.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Драго
До коментар #148 от "На баба ти грипчето са преминали":Жив и здрав бъди , но много не го преминаха , мои познати ! И говоря за млади хора до 40 години без заболявания , лекуваха се в къщи . . За мен нещата не са еднозначни !
11:39 07.08.2026
167 Аве шматка
До коментар #161 от "Нексус":Земи се скрий с те глупости
11:41 07.08.2026
168 Леля Ани
До коментар #143 от "Полово предаваната болест Мангъров":Така е.Имам роднини преминали и оживели от ковида.Те са хора на възраст,над 70г.Но за съжаление детето на приятелка почина за часове,а беше на 21г.
11:41 07.08.2026
169 Нексус
До коментар #165 от "Аде бегай":От кое диво село се пръкна пък ти?
Коментиран от #177
11:41 07.08.2026
170 Лоша работа нали
11:44 07.08.2026
171 Аде бегай
До коментар #49 от "ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ":Земи се скрий с те глупости най малка смъртност в България от ковид защото почти никой не се ваксинира
11:46 07.08.2026
172 Нексус
Те не са излизали от селото си, не са прочели една книга в живота си, недоразвитите им мозъчета всеки ден се облъчват от ФБ и Тикток, но те са компетентни по всички въпроси.
Не знаят, че ковид е опасен основно за тези с коморбидност.
Нонте дори и това нямат идея какво е.
Да има ракийканинсалатканинда се обикаля по моловете.
Че главата е празна - няма значение.
Важно е такива като Мангъра и Костя Копейкин да ги ползват като електорат и пушечно месо.
11:47 07.08.2026
173 Що народ са в онкологията в момента
11:47 07.08.2026
174 Дръта чанта
До коментар #151 от "Нексус":Верно ли вече съм на 75 ям пия и таковам повече от теб па ти ръгай ваксини
Коментиран от #178
11:49 07.08.2026
175 Много знаеш ти
До коментар #152 от "Трима мои познати умряха от КОВИД":от какво са умрели. Така са ти казали
11:49 07.08.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Дръта чанта
До коментар #169 от "Нексус":От балкана ве чадо
Коментиран от #179
11:51 07.08.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Нексус
До коментар #177 от "Дръта чанта":Личи си.
Там нещо не обичате душевната просвета.
Коментиран от #186
11:52 07.08.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Нексус
До коментар #180 от "Ба бааааа":Ще се трогна от оценката на анонимен неграмотен сельо......
Не те ли е срам да си толкова душевно празен?
Коментиран от #188
11:58 07.08.2026
182 Някой вярва ли че
11:58 07.08.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Драги ми Смехурко
До коментар #163 от "Ба бааааа":Съгласен с теб.Който няма грижа за здравето си,пие,пуши,седи на дивана,няма движение,не прави профилактшчни медецински прегледи,рано или късно дава фира.
12:00 07.08.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Казуар
12:01 07.08.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Нексус
До коментар #188 от "Мухахаха":Ти си голям екземпляр.
Някой антрополог може да прояви интерес да те изследва доколко едно човешко същество може да деволюира.
Коментиран от #191
12:05 07.08.2026
190 33333
Коментиран от #209
12:08 07.08.2026
191 Е стига де
До коментар #189 от "Нексус":Не съм интелект като теб не работя вече ама за мен работят имам вакантно место за оператор по чистотата мога да те взема
Коментиран от #194, #204
12:10 07.08.2026
192 пландемията 2020
12:11 07.08.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 провал на технокрацията
12:15 07.08.2026
196 за Нексус
До коментар #194 от "Нексус":Как не забеляза принципа на паразитите в мРНК, чрез пегилирани липидни нано частици мРНК ще прониква в произволни твои клетки и ще произвежда токсичния шипов белтък на Ковид 19. PEG2000 полиетилен гликол, като за тебе антифриз...
12:21 07.08.2026
197 Ти явно
До коментар #3 от "Нексус":си от тройно ваксинираните, карал си сам в колата с маска и ръкавици и пет години по-късно продължаваш да носиш маска на улицата, дори и адската жега
12:33 07.08.2026
198 Казуар
Коментиран от #200
13:08 07.08.2026
199 Д-р Фаучо
13:08 07.08.2026
200 Жив свидетел
До коментар #198 от "Казуар":Познавах някои от починалите по време на пандемията и те ВСИЧКИ до един умряха в болници. Случаеност? Не мисля. Всички които се лекувахме в къщи си го изкарахме без проблеми.
Коментиран от #205
13:12 07.08.2026
201 Ще помня
13:17 07.08.2026
202 Факт
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Отказвайки с презумция вреда си е самопризнание
13:20 07.08.2026
203 Факт
13:21 07.08.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Вили
До коментар #200 от "Жив свидетел":Колкото си прав, толкова да си здрав.
13:25 07.08.2026
206 Жив свидетел
13:40 07.08.2026
207 Предложение
13:42 07.08.2026
208 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #157 от "Драги ми Смехурко":Прасни си една бустерица!🥳🤣🖕
13:52 07.08.2026
209 Без име
До коментар #190 от "33333":Още една многознайка.
14:39 07.08.2026
210 Щабове и тормоз от ГЕРБ бандитите
15:13 07.08.2026