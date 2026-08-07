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Д-р Атанас Мангъров пред ФАКТИ: След шест години сметката за COVID тепърва се плаща

Д-р Атанас Мангъров пред ФАКТИ: След шест години сметката за COVID тепърва се плаща

7 Август, 2026 09:02 9 552 210

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  • ковид-
  • разпит-
  • сенат на сащ-
  • петата поправка-
  • смъртност

Отказът на Фаучи да говори е отказ да признае грешките по време на пандемията, казва инфекционистът

Д-р Атанас Мангъров пред ФАКТИ: След шест години сметката за COVID тепърва се плаща - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Шест години след началото на пандемията от COVID-19 спорът около решенията, взети в най-критичните месеци, отново се разгаря. Повод станаха отказите на американския инфекционист д-р Антъни Фаучи да отговори на стотици въпроси по време на изслушване в САЩ, позовавайки се на Петата поправка на Конституцията. Темата предизвика нова вълна от дебати за произхода на вируса, локдауните, ваксинацията и последиците от пандемичните политики. Пред ФАКТИ по темата говори инфекционистът доц. д-р Атанас Мангъров.

– Д-р Мангъров, темата за COVID отново стана много актуална, след като д-р Антъни Фаучи отказа да отговори на повече от 100 въпроса в Сената на САЩ, позовавайки се на Петата поправка. Как гледате на това?
– Това е просто отказ да признае всичко онова, за което говорихме по време на пандемията. Фаучи не иска да признае грешките, които бяха направени. Още повече, че в последния ден от президентството на Джо Байдън той получи амнистия.
Това, което съм виждал от тези разпити пред комисията на Сената, показва, че интересни са самите въпроси, защото на практика отговори няма. Той постоянно се позовава на така наречената Пета поправка на Конституцията на САЩ, според която никой не може да бъде принуден да дава показания, които могат да го уличат или да му навредят. Всъщност интересни са именно въпросите, които се задават, защото в голяма степен те сами по себе си говорят достатъчно.

– Как в научната и медицинската общност се приема фактът, че Фаучи отказва да отговаря?
– Хората, които и по време на COVID защитаваха мерките, локдауните, маските и ваксините, няма как да приемат това по друг начин, защото това би означавало да признаят всички грешки и глупости, които направиха тогава. Не знам дали са действали съзнателно или под натиск. Поне става ясно откъде произхождат глупостите, които нашенските папагали така самоотвержено повтаряха, включително и безотговорното твърдение, че ваксинирането на деца и бременни за COVID e препоръчително и безопасно, както и че колективен имунитет се постига само чрез ваксинация и прочие...

Останалите запазваме мнението си, че голяма част от тези мерки бяха безсмислени, нелепи и дори опасни и че начинът, по който се действаше, беше неправилен.

Всъщност това, което направиха страни като Швеция и Беларус, заклеймявани тогава, че си играят с живота на своите граждани, днес изглежда в съвсем различна светлина. За съжаление, в Швеция впоследствие добре се ваксинираха, поради което в момента са с по-лоши показатели от нашите.

– Кои ваши предупреждения по време на пандемията днес вече намират потвърждение?
– Още в края на февруари 2020 година вече имаше достатъчно информация от Ухан, град с над 20 млн. жители, за това как протича заболяването и кои групи от населението са най-застрашени.

Стана ясно, че децата и младите хора не са изложени на такава опасност, както възрастните и хората с придружаващи заболявания.

Това, което трябваше да се направи, беше да се изолират именно възрастните и уязвимите хора, докато децата трябваше да продължат да ходят на училище, да контактуват помежду си и инфекцията да премине през тях. По този начин естествено щеше да се изгради защита и за останалите. За съжаление, се направи точно обратното, с малки изключения като Швеция и Беларус. Резултатите са известни.

Имам усещането, че онези, които са изпуснали вируса, не са знаели какво точно чудовище са създали и по тази причина реагираха така панически.

Впоследствие се откриха възможности за много сериозен бизнес, които бяха добре реализирани от разполагащите с власт.

– Как оценявате ролята на ваксините срещу COVID шест години по-късно?
– Натрупаните данни все още не се съобщават в достатъчна степен, а голяма част от тях остават недостъпни. Най-показателни са данните за така наречената допълнителна смъртност. Това е разликата между броя на починалите преди пандемията – 2015-2020 години, и след нея. Вижда се, че от пролетта на 2022 година страните с най-високо ваксинално покритие имат значително по-висока допълнителна смъртност от страни като България и Румъния, където ваксинационното покритие беше много по-ниско. У нас покритието е около 30%, като поне 1/3 от записаните като направени имунизации всъщност не бяха.
В Германия, Финландия, Португалия, Дания, Малта и др., където ваксинацията надхвърляше 90%, след пандемията допълнителната смъртност достигна до над 50 процента в някои месеци, което е изключително много. Най-лесно това може да се види при сравнение между страни с високо ваксинално покритие и страни като България, Румъния и други, които са с ниско ваксинално покритие. Повтарям, в момента дори Швеция има по-висока допълнителна смъртност от нас.

– Смятате ли, че здравните институции вече са си извлекли необходимите поуки, или рискуваме при следваща пандемия да повторим същите грешки?
– Преди дни слушах изказване на бившия директор на Националния център по заразни и паразитни болести. От думите му останах с впечатлението, че възгледите му изобщо не са се променили. Продължава да твърди, че всичко, което беше направено тогава, е било правилно. Най-интересното е, че тези хора явно смятат останалите за глупави и с къса памет. Особено по отношение на маските. До 2020 година самите здравни власти твърдяха, че носенето на маски при епидемии от въздушно-капкови инфекции е безсмислено и не е необходимо. След това започнаха да твърдят точно обратното, че маските са били тези, които са ни предпазили и т.н. Доказателствата за двата вида твърдения на едни и същи хора още стоят в мрежата. Тези на ръководни позиции в здравеопазването, медиите и политиката са в голяма степен едни и същи. Но следите остават.

– Има ли промяна в научния консенсус за произхода на вируса?
– Все още никой не е излязъл и не е казал открито: „Тук сгрешихме.“ Това, което каза Тулси Габард, която в последните дни от мандата си като директор на националното разузнаване на САЩ разсекрети пакет от документи, свързани с произхода на COVID-19, американското финансиране на вирусологични изследвания и ролята на д-р Антъни Фаучи по време на пандемията, е, че има сериозни основания да се направи заключение, че вирусът е изпуснат от лабораторията в Ухан, където са се извършвали изследвания за модифициране на коронавируси с цел те да станат по-патогенни. Това са изключително рискови изследвания.

Тази лаборатория се е намирала в Ухан, именно защото подобни изследвания могат да се правят само на места, където човешкия живот е евтин.

Стана ясно, че е имало такива лаборатории и в Украйна. Ако това, което се случи в Ухан, беше станало в град като Ню Йорк или Лос Анжелис, последствията щяха да са съвсем различни. В научните среди по тази тема почти не се говори, защото няма достатъчно публикации. А публикации няма, защото научните списания отказват да публикуват сериозни изследвания по тези въпроси. Същото важи и за темата за допълнителната смъртност. Данните са публични и общодостъпни, но липсват сериозни научни анализи. При всякакви други обстоятелства подобни данни биха били предмет на задълбочени проучвания и анализи. Засега това не се прави. Просто още не му е дошло времето. Особено в нашата част на света, където нещата се случват бавно, често с години закъснение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има и друг аспект на проблем с кромида

    114 6 Отговор
    създаваме икономическа, индустриална и финансова кризи с предтекст "борим страшния вирус" и после изискваме промяна на основни закони срещу жалки подаяния т.нар. "средства за възстановяване и развитие"

    09:06 07.08.2026

  • 2 Пукат ваксинираните

    66 22 Отговор
    Като пуканки пукат

    Коментиран от #157

    09:07 07.08.2026

  • 3 Нексус

    44 244 Отговор
    На този малоумник, който твърдеше, че лекувал ковид с чайче и аспиринче, трябва да му се отнемат всички лекарски титли.
    Помним дори как твърдеше, ще нямало ковид, а после беше кандидат в листите на БСП.
    Да се помни как комунистите твърдяха, че няма вирус, за да измрат повече хора и да може да се вземе властта с преврат.
    Благодарение на кретенизмите на Мангъра за стадния имунитет, докато го придобием измряха над 34 000.
    И сега журналята пак мундават трибуна.
    А забравихте ли как катомсе разболяха от ковид депутатите на БКП, не се лекуваха при Мангъра, а при..... ген. МУТАФЧИЙСКИ?

    Коментиран от #8, #45, #70, #109, #129, #130, #144, #155, #184, #197

    09:07 07.08.2026

  • 4 Пич

    133 15 Отговор
    Както винаги, аз, и други умни хора се опитахме да помогнем чрез словото, на всички хора по време на пандемията!!! Но неизменният закон отново проработи - на тъпите никой не може да помогне!!!
    Набодоха се с гордост, докато обясняваха как са "най умни от всички"!!!

    Коментиран от #136

    09:08 07.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    141 8 Отговор
    Доктор Фаучи отказа да даде показания пред Сената.Позова се на петата поправка.А уж няма какво да крие.

    Коментиран от #202

    09:09 07.08.2026

  • 6 Човешкия Организъм !

    32 3 Отговор
    Все Още не се познава !

    За да може да се изложи Някакво Становеще !

    По Този въпрос !

    Елементарни Болести !

    Все Още !

    Остават Нелечими !

    09:10 07.08.2026

  • 7 Мюмю

    55 2 Отговор
    и накрая: който умрял-умрял, нали?

    09:11 07.08.2026

  • 8 Напротив

    176 25 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Той беше единствената бяла лястовица който каза че ковида е измама и реално от ковид никой не умира и сега това се оказа факт. Измряха хората от това че бяха лишени реално от здравеопазване и здравни услуги ....

    Коментиран от #13, #20, #47, #99, #124

    09:11 07.08.2026

  • 9 Дето ги чипирват колежките ахаха

    12 47 Отговор
    Страната с втората най-висока смъртност от Ковид на планетата... бухахахах

    Коментиран от #140, #149

    09:11 07.08.2026

  • 10 БГ лекарите - убийци

    89 19 Отговор
    Колко народ убиха с неправилно лечение? Кой ще им търси отговорност? Казват, че по 5 000 евро на умрял им давали по време на пандемията.

    Коментиран от #14

    09:11 07.08.2026

  • 11 Айляк

    107 19 Отговор
    Ваксаните по света нещо взеха да капят кат круши.
    Що тъй, уе?
    Мангъра доста го храниха по време на пандемията, но за много неща се оказа прав.
    Не седнал, а прав.

    Коментиран от #33

    09:12 07.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съдия

    5 19 Отговор

    До коментар #10 от "БГ лекарите - убийци":

    Казват че пр 0 ст

    09:13 07.08.2026

  • 15 Христо

    93 9 Отговор
    Мисирките добре "захлебиха" покрай рекламата на ковид и ваксини, а сега ги заклеймяват. В момента рекламират Зеленото и продължаването на войната в Украйна, утре ще ги проклинат и анатемосват..

    09:14 07.08.2026

  • 16 Естествен подбор

    10 63 Отговор
    България му даде 30 000 копейки курбан на вируса. БСП не можа да влезе след това в Парламента

    09:15 07.08.2026

  • 17 Хората, които по време на COVID

    85 15 Отговор
    защитаваха мерките, локдауните, маските и ваксините се оказа че са били най малкото глупаци. Реално тези хора който пропагандираха тази лудост са престъпници и убийци

    09:16 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не само

    64 5 Отговор

    До коментар #8 от "Напротив":

    Бяха подложени на експериментални лечения, там е трагедията. Дори и психическия натиск, оказва голямо значение.

    09:18 07.08.2026

  • 21 Човек

    89 17 Отговор
    Имам честа и късмета да познавам доцента жалко за хората който не му се довериха

    09:18 07.08.2026

  • 22 както винаги

    27 105 Отговор
    Мангъров лъже и подменя фактите.

    Има статистика, където всеки може да види данните за допълнителната смъртност. Не е така, както твърди Мангъров.
    Благодарение на Мангъров и подобните му укряха милиони хора, които можеха да бъдат спасени. Умряха МЛАДИ хора, спортисти, които се подведоха по фалшивите кумири, като Мангъров, отказаха да се пазят и ваксинират.
    Умряха деца.

    Точно тях Мангъров искаше да използваза " преминаване " на вируса?!

    Коментиран от #26

    09:18 07.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    5 14 Отговор

    До коментар #19 от "Антикопейка":

    Външният министър Чамова е изобретила Ковид с 40 процента смъртност.През 2012 г в Саудитска Арабия умряха 1200 от 3000 заразени.

    09:19 07.08.2026

  • 24 Киев за 3 дня

    17 47 Отговор
    Мангура е като Псуин на 24.02.2022 г когато обяви тържествено началото на 3-дневната специална операция

    Коментиран от #30

    09:19 07.08.2026

  • 25 Горкият откачалник!

    14 48 Отговор
    Важното е, че те с Коцето се ваксинираха...
    Другото са ф.шкии.

    09:19 07.08.2026

  • 26 Последния Софиянец

    64 11 Отговор

    До коментар #22 от "както винаги":

    По 50 000 на година умират от инсулт.По време на Ковид нямаше нито един.

    Коментиран от #38, #80

    09:20 07.08.2026

  • 27 Кочо

    64 10 Отговор
    Починаха хора със сериозни заболявания, които в номално време биха били настанени в кардиологии, нефрологии, бактериологии и лекувани от спецалисти! Те ги натъпкаха в импровизирани ковит - отделения, където хванали за персонал санитарката и най грозноватите сестри и пишман доктори, които не могат да се оправят и резултата е мортус!

    Коментиран от #34, #108

    09:20 07.08.2026

  • 28 Лъжите на Мангъров

    25 69 Отговор
    България завърши на второ място в света след Перу по допълнителна смъртност след Ковид епидемията!

    Кво да говорим повече!

    Мангъров е решил сам да се реабилитира за всички глупости, които надрънка по време на Ковид!

    Коментиран от #35, #59, #134

    09:22 07.08.2026

  • 29 Изби хиляди тоя

    62 20 Отговор
    Генерал-майор д-р Венцислав Ненормалников Мутафчийски и е време да бъде съден. Същото важи за дебелият здравен мустак и целият им щаб от малоуници и корумпета

    09:23 07.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хмм

    62 4 Отговор
    и лайен не отговаря на въпросите, разговорите с пфайзер изтрити, имунитетът ѝ я спаси от съд, тя беше разследвана от бундесфера за злоупотреби, меркел я изпрати в ЕК, да я пази имунитетът ѝ.

    09:26 07.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кочо Специалиста

    11 11 Отговор

    До коментар #27 от "Кочо":

    Трябваше хора с бял дроб като пчелна пита от Ковид да бъдат лекувани в ортопедии и физиотерапии от специалисти!

    Кочо ги разбира тия работи, понеже той в колко Ковид отделения е влизал, еййй!

    Коментиран от #62

    09:27 07.08.2026

  • 35 Механик

    40 11 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":

    Слагай маската и се крий в банята! Бързо, че иде Путин.
    Аман от убитациЕЙЙЙЙЙЙ!

    Коментиран от #39

    09:28 07.08.2026

  • 36 Чума

    23 62 Отговор
    Всички живи край мен се ваксинираха! Тези, които повярваха на Мангъра и Възраждане - вечна им памет! Резонен ? - Защо Цомчо и компания не само са живи, но и много дейни и енергични!!? - Защото се оказа, че всички са се ваксинирали! С най модерната Западна ваксина!

    Коментиран от #158

    09:28 07.08.2026

  • 37 Имаше полза !

    30 6 Отговор
    Много луди си накупиха къщи по чукарите, станаха селяндури и се отървахме от тях. "Да хванеш гората" беше прекрасна идея

    09:28 07.08.2026

  • 38 Защото умираха от Ковид.

    10 6 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    А ти защо се ваксинира?
    😂😂😂😉😉😂😂

    09:29 07.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А къде е онзи "математик" от БАН

    50 10 Отговор
    който прогнозираше колко хора ще изпукат?
    Къде е онзи генерал Годжи, който ни казваше да приготвим черните чували?

    09:31 07.08.2026

  • 42 Джибрю

    17 44 Отговор
    Само Ганьо "знае", че ковид е измама. Все пак му го казва Мангъра, човекът който случайно стана директор в инфекциозна болница..
    Нека да припомним, че дори държави като Русия и Китай си ваксинираха масово населенията за ковид.

    Коментиран от #123, #162

    09:31 07.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В Медицинска Академия

    45 10 Отговор
    Малък геноцид сътвориха и що народ обгазиха и на практика избиха не е за вярване даже. Сега мълчат и се крият и въобще по темата не им се говори но ние помним

    Коментиран от #51

    09:32 07.08.2026

  • 45 Ректум

    39 13 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Ковид нямаше, ама имаше будали ваксари като теб и повечето вече си отидоха😀

    Коментиран от #131

    09:33 07.08.2026

  • 46 Аз си спомням,

    22 44 Отговор
    че по време на Ковида всяка българска звезда, политик, спортист, артист, социолог, певец, инфлуенсър, чалгар, олигарх и т.н. се натискаше да се лекува при Мурафчийски, а не при Мангъров!

    Всъщност, при Мангъров никой не се лекуваше от Ковид!

    За това сега Мутафчийски си живее и си гледа работата, а Мангъров тръгнал сам да се хвали!

    Коментиран от #52

    09:34 07.08.2026

  • 47 Вили

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Напротив":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    09:34 07.08.2026

  • 48 !!!

    30 7 Отговор
    Докато вярвате че е имало вирус, знайте че още сте закачени на куката. А това е всичко, което тия които са ви я пуснали, искат.

    09:34 07.08.2026

  • 49 ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ

    14 27 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е 2 МЯСТО В СВЕТА СЛЕД ПЕРУ ПО УМРЕЛИ ПО ВРЕМЕТО НА КОВИД.
    ТОВА НИ Е МЕДИЦИНАТА!

    Коментиран от #171

    09:36 07.08.2026

  • 50 Сега

    23 6 Отговор
    Следва Трибунал! Никой от участниците в представлението няма да бъде пропуснат или забравен, има списък.

    09:36 07.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ми даааа

    23 4 Отговор

    До коментар #46 от "Аз си спомням,":

    Тези дето си ги изредил все пръщят от мозък нали? От кухар, по голям кухар и после дойде и БангаРанга и си тъкова мам....у

    09:37 07.08.2026

  • 53 ццц

    36 10 Отговор
    Що шарани се надупчиха с отрова заради един фалшив вирус, не е за верване.

    09:39 07.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мангъра не е с всичкия си

    12 35 Отговор
    Мангъра: "Това, което трябваше да се направи, беше да се изолират именно възрастните и уязвимите хора, докато децата трябваше да продължат да ходят на училище, да контактуват помежду си и инфекцията да премине през тях. По този начин естествено щеше да се изгради защита и за останалите. За съжаление, се направи точно обратното, с малки изключения като Швеция и Беларус. Резултатите са известни." Как да стане това, бе Мангър? Къде ще се приберат децата след училище? Кажи му Мангър и му купи сладолед, и го пусни да си играе с децата!

    Коментиран от #58

    09:39 07.08.2026

  • 56 ко ми дреме

    9 20 Отговор
    Само мексико е с повече Ковид загинали на глава от населението от България. Шампиони сме, ей!

    09:40 07.08.2026

  • 57 Павел Пенев

    12 35 Отговор
    Този мухльо е изпята песен, за какво го показвате. Сметката ще я плащаме точно заради такива като него, които и до сега не могат да кажат какво представлява корона вируса и как беше изработен от САЩ в Украйна. Но успяха да прехвърлят вината на Китай.

    09:41 07.08.2026

  • 58 има човек има проблем

    15 6 Отговор

    До коментар #55 от "Мангъра не е с всичкия си":

    А колко невъзрастни си заминаха. Ама те са били сухи пръчки в дървото на Еволюцията.

    09:41 07.08.2026

  • 59 Чупка бе ваксенираният

    43 14 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":

    "Лъжите на Мангъров" сега се оказа че са били на 100% ИСТИНА нали?

    Коментиран от #65

    09:42 07.08.2026

  • 60 В.В П.

    14 30 Отговор
    Аз се ваксинирах 5 пъти със Спутник и за всеки случай си купих и 12 метрова маса за гости и все още живея в бункер, където се влиза само след ПСР тест!

    На Коледа дори попът в църквата , в която влизах САМ да запаля по една свещ, беше след ПСР тест и двуседмична карантина!

    Но вие вервайте на др.Мангъров, той е наш человек, руский!

    09:43 07.08.2026

  • 61 Алекс

    39 13 Отговор
    Боко Тиквата отдавна трябваше да търка наровете по затворите, заради това, че зае позиция на послушна слуга на сатанистите, които всъщност заразиха хората, а после спечелиха милиарди от ваксините.

    09:43 07.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Няма баце

    16 3 Отговор
    Един пушаш умрял от Ковид. 100%-тов факт и за тва поскъпнаха цигарите !

    09:47 07.08.2026

  • 64 За Мангъров

    16 39 Отговор
    Този некадърник с купена диплома трябваше да е отдавна в затвора с дълга присъда,пълен изрод.

    09:47 07.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Кочо

    17 2 Отговор
    Поволете да отговоря но коментара, Моля! Иначе ще остане в неведение и още хора ще починат! Когато триете, посочвайте и заради какво, за да се коригирам! Нито псувни, нито обиди и хоп - труда ви е затрит...!!?

    09:49 07.08.2026

  • 67 Лимонов пай

    11 1 Отговор
    А някой пое ли отговорност???

    09:49 07.08.2026

  • 68 На този човек

    28 13 Отговор
    Паметник трябва да му се направи и да бъде обявен за академик. Евала му

    09:50 07.08.2026

  • 69 Доротея

    42 8 Отговор
    Ей, подрастващи! Разделили сте се на ЗА и ПРОТИВ, упражнявате се в празнодумие, но колкото и да съм възрастово дементирала, ще ви помоля да си спомните, че вирусът си отиде на 24.02.2022 година само за един ден! За нормалните - толкова!

    Коментиран от #76

    09:53 07.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Аз запомних двамата големи спрециалисти

    19 5 Отговор
    Мангъров- инфекционист и Витанов- математик с техните точни прогнози!

    Мангъров- че епидемията ще стихне САМА до края на лятото на 2021 година!
    Витанов- че до зимата на 2022 г всички ще имат стаден имунитет и епидемията ще стихне сама, а Украйна ще се предаде!

    Друго си е специалист да ти каже, нали?!

    09:54 07.08.2026

  • 72 Чупка бе ваксари !

    15 7 Отговор
    Не се ли гледате сега? Кой куца, кой тикове, кой без мозък се оказа, кой певец стана, кой прайдър ....

    09:55 07.08.2026

  • 73 РУСКА ВАКСИНА НАЙ ВАКСИНИРАЩАТА В СВЕТА

    11 19 Отговор
    МНОГО ОКОЛО МЕН ОТРИЧАЩИ ВАКСИНАТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВИРУСА УМРЯХА? УМРЯХА ЗАРАЗЕНИ ОТ НАЙ-БЛИЗКИТЕ СИ ВНУЦИ, ДЕЦА, РОДНИНИ...ВТОРИ В СВЕТА - СЛЕД КАТО ОТМЕНИХА МЕРКИТЕ!

    09:57 07.08.2026

  • 74 Има два вида хора

    25 9 Отговор
    Нормални и ваксинирани атлантици

    Коментиран от #83

    09:57 07.08.2026

  • 75 Завърнал се

    12 20 Отговор
    А защо сме в челото на класацията по смъртност по време на ковида, Мангъров? Или тоя въпрос е без значение?

    09:57 07.08.2026

  • 76 Не знам дали си спомняш,

    6 19 Отговор

    До коментар #69 от "Доротея":

    ще всеки руски войник на фронта го ваксинираха задължително за Ковид , преди да го пратят там!
    И така през първите две години от войната.

    Всичко това по заповед на петорноваксинираният Главнокомандващ!

    Колкото и да си дементирала, все ще се сетиш за тия малки подробности!

    Коментиран от #87

    09:58 07.08.2026

  • 77 АУУУУУ

    6 17 Отговор
    ТОЗИ ПЪК ОТ КЪДЕ ИЗЛЕЗЕ ........ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ТЪПИЯ КОВИД , ОСВЕН ЯКО ЗОМБИРАНИТЕ ........... МИРИШЕ НА НАФТАЛИН

    09:58 07.08.2026

  • 78 ВРЪЩАЙ

    4 13 Отговор
    ПАРИТЕ!

    09:59 07.08.2026

  • 79 ШАРЛАТАНИТЕ ВИТАНОВ И МАНГЪРОВ

    12 23 Отговор
    КОЙТО ИМ ПОВЯРВА СЕГА Е САМО СПОМЕН...

    09:59 07.08.2026

  • 80 По време на кромида

    25 9 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    даже умрелите в катастрофи се пишеха умрели от кромид

    09:59 07.08.2026

  • 81 стоян георгиев

    13 25 Отговор
    Тоя клоун пак се появи.обясняваше как щели да измрат ваксинираните наляво о надясно .сега каро не стана почна други глупости.у нас сме били по добре от швеция....така е.другари ако идем ссср ще е още по добре...хах

    09:59 07.08.2026

  • 82 Чума

    27 8 Отговор
    В ковит секторите бяха убити хора, които ако не бяха поставени там насила, щяха да бъдат живи! Когато се опитам да опиша 2-3 случая - гумата действа!

    09:59 07.08.2026

  • 83 Шоо

    11 26 Отговор

    До коментар #74 от "Има два вида хора":

    Има и трети, които слушаха тоя пуяк и пукнаха от ковида, а можеше просто да го изкарат по-леко.

    Коментиран от #94

    10:00 07.08.2026

  • 84 Янко

    17 7 Отговор
    Щом този не иска да отговори за ковида нека отговори бати Бойко тиквата колко милиона открадна от ваксините и колко върна кеш на урсула

    10:01 07.08.2026

  • 85 ШЕФА

    26 6 Отговор
    Всички престъпници в България които агитираха за това престъпления бяха наградени с по високи постове и чинове,и сега си спинкат спокойно и лапат като луди.Някой станаха Генерали,на други в Столична община им измислиха нови длъжности като например Главен епидемолог и тн.а те са за раз......

    10:02 07.08.2026

  • 86 С цялото ми уважение към баба Доротея:

    4 17 Отговор
    Ключови факти за ваксинацията в руската армия:
    Още през ноември 2020 г. руският министър на отбраната Сергей Шойгу обяви план за задължително ваксиниране на над 400 000 военнослужещи с руската ваксина "Спутник V".
    Към края на 2021 г. Министерството на отбраната на Руската федерация докладва, че над 95% от активния военнослужещ състав (включително частите, които по-късно бяха струпани по границата с Украйна) е преминал през пълен курс на ваксинация и последваща реваксинация (бустер).
    През декември 2021 г. Министерството на здравеопазването на Русия официално добави ваксината срещу COVID-19 в националния календар за ваксинации по епидемични показания. Съгласно руското законодателство, това автоматично прави ваксинацията задължителна за определени категории, включително за целия личен състав на Въоръжените сили.
    В руската армия отказът от изпълнение на медицински разпоредби се третира като неизпълнение на заповед. Войниците и офицерите, които са отказвали ваксинация, са били заплашени от отстраняване от служба, недопускане до дежурства, лишаване от премии или дисциплинарни наказания.
    Поради тази причина руските части, които навлязоха в Украйна в началото на 2022 г., вече бяха масово и централизирано имунизирани по силата на военните разпоредби.

    10:03 07.08.2026

  • 87 Доротея

    25 7 Отговор

    До коментар #76 от "Не знам дали си спомняш,":

    А тука!? Тука защо спряха и къде убега пандемията...!? Ония са руснаци! Тях не ги броим! Или измислената пандемия бе заменена от войни, за по сигурен резултат, а!? Аз като не съм ваксинирана и съм три пъти по възрастна от тебе, какво ми е!?

    10:03 07.08.2026

  • 88 По Ковида са умирали само от Ковид

    18 13 Отговор
    И от нищо друго ! .. щото МунчоТафчийски и дебелият Здравен мустак казаха на пресконференция, че така било щото страшният Ковид изяждал бил другите болести и бил страшен антагонист...Класика в научната мисъл и български гений. И така масово починалите от рак и инсулт станаха жертви на антагониста

    Коментиран от #92, #110

    10:06 07.08.2026

  • 89 Доротея

    19 8 Отговор
    В Русия поне са ваксинирани с истинска ваксина! Некадърно направена, не много технологична, но все пак ваксина! А западните са сатанистни ваксини и резултатите се виждат! Съседа, по принцип егоист, след като се ваксинира, а го ваксинираха, за да бъде член на СИК, стана филантроп! Коси и мете цялата улица безплатно! Нещо, което преди високо точната ваксина бе илюзия! Станахте кротки като офце!

    Коментиран от #96, #97

    10:08 07.08.2026

  • 90 вили портата трети

    13 0 Отговор
    какви сте ми шаранчета и как слесно ви подгряваме за следващта планетарна медийна епидемия

    10:10 07.08.2026

  • 91 всичко е точно

    15 7 Отговор
    Фалшив тест → фалшив вирус → фалшива пандемия → фалшиви "ваксини"

    10:10 07.08.2026

  • 92 Той бере душа от инсулт човека

    19 6 Отговор

    До коментар #88 от "По Ковида са умирали само от Ковид":

    А онези садисти му сложили маската и му пускат хлор и после го пишат ковидясал

    10:12 07.08.2026

  • 93 Даа!

    29 7 Отговор
    За онези- който и днес плюят Мангъров..Кой психясваше ежедневно,цялата нация през всяка медия- ами белите престилки.От сутрин до другата сутрин..Толкова " загубили битката" толкова ваксинирани,толкова тествани.И всичко за пари- пачки,който и не са сънували.Всеки втори," на предна линия" нищо че не бачка по специалността, за да се ограничи коронката разбираш ли,но всеки с хиляда лева допълнително в/у заплатата.За всяко боцкане с фазер- 15 лева.За клечка памук,наречена тест искаха 100-150 лева някой станаха мултимилионери,един правеше клечка памук в негови 502 лаборатории!? Е,как ще допуснат такива,като Мангъров да им провали златният дъжд.Умираха хора ,от липса на лечение,в съответна клиника .Ама бъбреци,пишат коронка,сърце,жлъчка,- ковид.И ги набутваха в изолирани отделения.Без да се лекува основното заболяване.Други,за да пътуват със задължителна " индулгенция" наречена сертификат ,се праскаха с 4-5 игли.Познавам такива.Сега ходят като сглобени от детски конструктор.Цялата им периферна нервна система е аут.А бяха здрави, прави,хора с огромни финансови възможности .Задайте си въпроса: Преди коронката имаше ли такава масирана рекламата,на лекарства за периферните нерви.Защо ли?

    10:13 07.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 старшина Фуражков, о.з.

    8 16 Отговор
    Другарки и другари, искам да напомня, че всеки , който говори против ваксините и ваксинацията, оспорва заповедите на другаря Путин и тяхното задължително изпълнение!
    В този смисъл, другарят Мангъров, другарят Витанов, другарят Чорбанов и всички останали другари се явяват опасни сектанти и проводници на ревизионистки и троцкистки теории, саботиращи усилията на Партията и държавата по линия на масовата ваксинация срещу Ковид!

    Тези, теории, другари, са империалистическа пропаганда! Лично др.Путин даде пример за поведение, като се ваксинира пет / 5 / пъти. Доброволно!

    Взимайте пример от другаря Костадинов, а не от другарката Доротея по темата!

    При неизпълнение ще се търси партийна отговорност!

    10:15 07.08.2026

  • 96 Руская ваксина- самая лучшая ваксина

    7 12 Отговор

    До коментар #89 от "Доротея":

    в мире!

    Так держать, тов. Доротея!
    Наградим тебя почетньйм медалом Спутника 5!

    10:18 07.08.2026

  • 97 Бате Георги

    4 14 Отговор

    До коментар #89 от "Доротея":

    Що не идеш до доктор Гълъбова, може да има някое свободно място. Там ще обясниш за сатанистките и истинските ваксини.

    10:18 07.08.2026

  • 98 хихи

    19 3 Отговор
    Представяте ли си какво ще стане, ако официално кажат на сиропираните, че са ги надупчили срещу вирус който не съществува?

    Коментиран от #193

    10:19 07.08.2026

  • 99 Измряха хората от това че бяха лишени

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Напротив":

    реално от здравеопазване и здравни услуги но парите ни в Здравната каса изчезнаха яко дим а един куп ваксинатори и политици се оказа после че рязко са забогатяли от търговия с акции на фармацефтични фирми и внос на хладилници за по 210 000 лева

    Коментиран от #117

    10:22 07.08.2026

  • 100 Костадинов

    4 12 Отговор
    Портретите на Не ваксинираните ни гледат гордо от електрическите стълбове

    10:22 07.08.2026

  • 101 Лопата Орешник

    17 3 Отговор
    Мангъров ясно го казва! Проучване има! Огромният проблем бяха и си остават медиите! Никой не се и опита да погледне критично! Лееха се прослави и дитирамби за Мутафчиев! Мъж на годината на всички земни кълбета! Убиец! И съучастниците му, всички медии! Избирателно, целенасочено, манипулативно!

    10:23 07.08.2026

  • 102 Боко

    7 3 Отговор
    Тука сме”урсолити” и доста дебелаци намазаха от “ваксините” така че, разследване след като им изнесат поне година🪦 на облажилите се👌

    10:24 07.08.2026

  • 103 Набиха ви ваксинките

    14 5 Отговор
    На някой и по 3 и сега кво да правите ми кажете? Да признате че сте били и сте идиоти ли ? Ние нормалните ви разбираме ама вие не се разбирате

    10:27 07.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Това интервю

    6 16 Отговор
    Този е плосък лъжец. Просто лъжец.

    Явно е готов на всякаква глупост за внимание.

    10:30 07.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Браво бе

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Кочо":

    Значи ако сестрите бяха красавици със силиконови джуки, щяха да са живи хората.
    Умен си да знаеш!

    10:33 07.08.2026

  • 109 Карабас

    8 19 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Мангъра и Радев бяха водачите на простащината и фалшивата лъжекампания и резултатйт е многократно повече умлели в България, отколкото в други по-засегнати страни.

    И тоя наглец сега лъже, че в България имало по-ниска смъртност.

    Но истинската вина е в простия народ.

    10:35 07.08.2026

  • 110 Най интетесното е

    13 3 Отговор

    До коментар #88 от "По Ковида са умирали само от Ковид":

    Че всички тъпотии наговорени на времето от "щаба", МунчоТафчийски и дебелият Здравен мустак изчезнаха от нета още преди 4-5 години. Много подли хора ей. Заличиха си следите а Кошлуков изпразни архива на БНТ ...

    10:36 07.08.2026

  • 111 Бит русораст

    6 9 Отговор
    Много русорасти го послушаха и дадох фира.

    10:42 07.08.2026

  • 112 Сякаш някои не знае

    8 4 Отговор
    Че лекарите са корумпета и некадърници нали ? За жъти стотинки влязоха във схемата сКовида и ваксините и с години на луди се правиха

    10:43 07.08.2026

  • 113 Джанго

    5 7 Отговор
    Тоз ако така плямпа в Русия отдавна да е пил чайче.

    10:46 07.08.2026

  • 114 Алоооо ваксинираните

    11 5 Отговор
    И сега Ковид има. Я на подскоци да ходите пак да се ваксинирате при Мунчо Тафчийски !

    10:46 07.08.2026

  • 115 кантар мустак

    5 5 Отговор
    Този боядисан бивш началник и настоящ пенсионер,дето малкото му име е професор,да вземе да се извини публично и повече никъде да не се показва!

    10:47 07.08.2026

  • 116 Пришелец

    6 4 Отговор
    Въпреки очевадните факти изнесени от трите страни в дискусията,не се постига очакван резултат,поради силните убеждения на страните.Спорът е безмислен.Вечна памет на починалите, лекувани без протокол от такива светила в нАуката,като споменатия,който въпреки многото данни не е работил нАучно да спише едно "творческо"есе,което ще бъде издадено в този стенвестник.
    "Поради изчерпване на дневния ред предлагам да се прекратят разискванията"
    ПС. Минете в съседната стая,започна следващата дискусия,при която отново няма да има съгласие.

    10:48 07.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Мефистофел

    6 13 Отговор
    Мангъров е нещастен инфекционист и е направо СМЕШЕН даже относно маските!
    Ако маските не са ефективни защо хирурзите ги носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при операция...защото маската не пази носещия и, а човека с когото контактува от инфекция и зараза но д-р Мангъров се прави че не го знае!!!

    Коментиран от #176

    10:50 07.08.2026

  • 119 Шиши уж дари линейки

    5 1 Отговор
    Обачииии после се оказа че били на лизинг и само 2 вноски са платени и тогава Бою през оня шииииибек дето беше здравен и после депутат от ГЕРБ, инспектор Коста ги платиха от бюджета...

    10:51 07.08.2026

  • 120 до 109 карабас

    13 2 Отговор
    Смъртността в наваксаните държави се е увеличила с 30% до 50%, това вече е доказано, в България по високата смъртност се дължи на самата здравна система, ние и без ковид имаме по голяма смъртност, ква фалшива лъжекъмпания ве пич, навсякъде излизат данните, че точно те са били прави, кво навакса се яко и с бустери и сега ти се иска всичко да е точно, е не е точно хахахахахаха, совите не са това което бяха а хахахахахаха.

    10:53 07.08.2026

  • 121 Накупиха яко барокамери

    3 2 Отговор
    А сега Градус ги ползва яйца да люпи в тях

    10:55 07.08.2026

  • 122 И думичка няма обаче

    9 4 Отговор
    Че трябва да осъдим ваксинаторите нали?

    10:59 07.08.2026

  • 123 Псулер многоходовия

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Джибрю":

    Аз закакво се крие 3 години в бункер със система за дезинфекция?!

    Коментиран от #146, #147

    11:04 07.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Нексус

    5 5 Отговор
    Изключително си п......рост!
    Имахте достъп до здравни услуги, но не носехте маски, скачахте по площадите и нямаше достатъчно легла!
    Затова измряхте!
    От п.....ростотия!

    11:06 07.08.2026

  • 126 спора за вакс

    9 5 Отговор
    Един доктор австралиец Рафаел Латастер публикува 2024 в Медицинското списание на БАН статистиката за свръхмъртността (допълнителната смъртност) в Европа (според Евростат) и показа същите изводи за България и Румъния. В най-новата му статия разглежда свръсмъртността в Австралия, където Ковид19 нямаше, но се появява зависимост между процент мРНКираните и свръхсмъртността, като расте в по-набодените щати. Но най-бруталния факт за Файзер, е 21 починали във ваксинираната група срещу само 17 в групата плацебо, на 6 месец от изпитанията. Така ваксърите се оказаха лековерните плоскоземци, верващи на Биг Фарма инквизиторите.

    11:06 07.08.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 файзерката и другите там

    4 3 Отговор
    намалиха човешката полулация, всичко беше перфектно, плана заработи.

    11:07 07.08.2026

  • 129 Ами напротив. г-н Мангъров май беше

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    единствения компетентен по отношение на Ковид. Всичките други глупости, които се извършиха включително безразборното дивашко крадене от политиците на власт тогава излязоха прекалено скъпо и наистина сметката ще продължи да се плаща още дълго време напред.

    Коментиран от #135

    11:07 07.08.2026

  • 130 Ваня

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Ако беше слушали този "малоумник " щеше да ви бъде по-леко ...

    Коментиран от #133

    11:07 07.08.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Урсулът

    9 6 Отговор
    В затвора за измама с ваксините

    11:08 07.08.2026

  • 133 Нексус

    10 9 Отговор

    До коментар #130 от "Ваня":

    Послушалите го измряха.
    Образованите хора, вкл. и тези с медицинско образование, бяхме добре и преживяхме.

    Коментиран от #139

    11:09 07.08.2026

  • 134 Бауууу

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжите на Мангъров":

    Кофид маняк

    11:10 07.08.2026

  • 135 Нексус

    11 9 Отговор

    До коментар #129 от "Ами напротив. г-н Мангъров май беше":

    Той беше единственият, приказвал глупости, че няма вирус.
    Стадният имунитет се гради чрез преболедуване и жертви.
    Кой ли е прав - един-единствен или световните учени?
    Разни от Бсп и Израждане го ползваха, за да извлекат избиратели сред простите.
    И успяха.

    11:11 07.08.2026

  • 136 Зъл пес

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И много оживяха след като се набодоха.А други по-"умни",вече изгниха в гроба.Може да слагате минуси колкото си искате.Ваксините спасяват от смърт,а не от заразяване.Болният преминава по-безопасно през заболяваниата.

    11:12 07.08.2026

  • 137 псиоп

    6 1 Отговор
    Сценарият, на всяка псиоп епидемия, се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на предполагаемо решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Сред последните псиоп са намаляването на емисиите на парникови газове и ваксинирането на цялото човечество с мРНК на ковид, свещенните мисии задълбочават съответните проблеми.
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики се оказват продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, избил врабчетата.

    11:13 07.08.2026

  • 138 От Джефри А. Такер

    4 1 Отговор
    През 2019 г. или по-рано финансиранта от САЩ биологична лаборатория в Ухан, Китай – една от около 120 такива в 30 държави – създаде вирус и ваксина по американска формула, които изтекоха и се разпространиха, предизвиквайки опасения, че вината ще бъде хвърлена върху официални лица от САЩ и Великобритания. Те измислиха добре отрепетиран резервен план: да излъжат за лабораторния произход и да подготвят населението за антидота, базиран на нова технология за генетично редактиране, която иначе никога не би била одобрена с мотива, че е твърде опасна и неефективна. Тази схема можеше да превърне потенциалните злодеи в спасители. Това налагаше да се спечели време, като същевременно се запазят профилите на имунитета на населението от периода преди изтичането на вируса, чрез карантинни мерки в продължение на девет месеца, докато ваксината премине през формални клинични изпитвания и стане достъпна; оттук и ограниченията за пътуване, заповедите да се остава у дома, маските, социалното дистанциране и отменените събития...
    През това време трябваше да има масова цензура над хората, които разбираха какво става, изкуствено създадена паника, широко разпространена травма, затваряне на училища, премахване на други терапевтични възможности, милиони фалити на фирми, спиране на изкуствата и религиозните практики, както и различни технически манипулации по пътя, като предефиниране на контактите като случаи, провеждане на PCR тестове с висока честота на циклите и плащане за погрешн

    Коментиран от #141

    11:15 07.08.2026

  • 139 Необразована

    9 4 Отговор

    До коментар #133 от "Нексус":

    ....е , ние необразованите го слушахме ,не слушахме статистиката на Мутафчийски / ако не се лъжа /сутрин ...и преживяхме .Като как в момента ,когато границите почти бяха затворени и се вихреше "Ковид " след избухване на войната в Украйна всичко спря !?!

    Коментиран от #153

    11:15 07.08.2026

  • 140 Евроландия

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дето ги чипирват колежките ахаха":

    Страната на йесмените, винаги изпълняваща условията и исканията!

    11:16 07.08.2026

  • 141 продължение

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "От Джефри А. Такер":

    като предефиниране на контактите като случаи, провеждане на PCR тестове с висока честота на циклите и плащане за погрешни класификации на смъртните случаи. По същество това беше симулиране на степен на тежест, която не съществуваше – въпреки неизбежно нарастващата серопревалентност и естествения имунитет – с цел да се повиши търсенето на предстоящия фармацевтичен продукт.
    Имаше и политически изгоден страничен ефект: паниката от заразните болести даде възможност за нов експеримент с гласуването по пощата, насърчен от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) още преди началото на карантините, като по този начин доведе до масови изборни измами, целящи да попречат на възхода на популизма във всички страни и да създадат условия за по-строг надзор над гражданите и системи за цифрова идентификация, изискващи мащабни центрове за данни. Схемата изискваше също така масивно печатане на пари и разхищаване на средства, за да се прикрият огромните икономически щети – политики, които щяха да отрежат една трета от стойността на долара, оставяйки след себе си огромно опустошение, но позволяващи провеждането на фармацевтичен експеримент върху цялото население, при който щетите и смъртните случаи нямаше да подлежат на съдебно обжалване. Когато ваксината най-накрая се появи, интересът към нея беше твърде нисък, за да донесе очакваната неочаквана печалба, а освен това правителството разполагаше с излишък, който трябваше да се изчерпи преди изтичане на срока на го

    Коментиран от #145

    11:17 07.08.2026

  • 142 Я кажете сега

    5 3 Отговор
    Колко са умрелите от Ковид в България и къде са масовите гробове ?

    Коментиран от #154

    11:17 07.08.2026

  • 143 Полово предаваната болест Мангъров

    10 6 Отговор
    Корвида си беше реален,всеки има близки и познати преминали, а много и непреминали през него. Тоя глист продължава да се прави на интересен.

    Коментиран от #148, #168

    11:18 07.08.2026

  • 144 Ба бааааа

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Я се лекувах с греена ракийка сутрин на обед двеста грама със салата вечер колкото мога с много мезе така една седмица и нищо ми нема па ти оди с маска и се ваксинирай секи си шета на акъла

    Коментиран от #151

    11:19 07.08.2026

  • 145 края

    3 5 Отговор

    До коментар #141 от "продължение":

    Когато ваксината най-накрая се появи, интересът към нея беше твърде нисък, за да донесе очакваната неочаквана печалба, а освен това правителството разполагаше с излишък, който трябваше да се изчерпи преди изтичане на срока на годност, което доведе до сегрегация в пет големи града в САЩ, както и до задължителни изисквания за милиони хора, наложени под заплахата от загуба на работата им.

    През цялото това време по-голямата част от академичните среди, корпоративна Америка и големите медии се съгласиха да съдействат поради кариеризъм, а също и поради явни и скрити заплахи от страна на фигури от „Дълбоката държава“ да изпълнят своята роля, за да не удължат пандемията, която самите те създадоха. Никой не е бил наказан за нищо от това, а основните медии вече нямат интерес към темата.

    11:19 07.08.2026

  • 146 Чезни ве

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Псулер многоходовия":

    Пръдльо

    11:19 07.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 На баба ти грипчето са преминали

    6 8 Отговор

    До коментар #143 от "Полово предаваната болест Мангъров":

    точно след 2 седмици и следа нямаше. Аман от психари и страхливци. Аз даже и без аспирин го прекарах. Нито съм се ваксинирал, нито съм се чипирал. 3 дена си е тежък грип и до там

    Коментиран от #166

    11:22 07.08.2026

  • 149 Смехоран

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дето ги чипирват колежките ахаха":

    Вярно е,и аз читох статистика че сме били втори по смъртност по време на ковида.Много хора смятат че ваксините не помагат,а убиват което е грешно.Те не пазят от заразяване,а от тежки последствия.Примерно които страдат от сърце,неконтролиран диабет,белодробни заболявания.умират по-лесно,ако не се ваксинират ,говоря за редовните ежегодишни грипни вълни.

    11:23 07.08.2026

  • 150 Безобидното “грипче” на Мангъров

    5 3 Отговор
    което се лекуваше с чайчета.

    11:23 07.08.2026

  • 151 Нексус

    3 5 Отговор

    До коментар #144 от "Ба бааааа":

    Ще дойде момент, когато ракийката няма да ти помогне.

    Коментиран от #160, #174

    11:25 07.08.2026

  • 152 Трима мои познати умряха от КОВИД

    7 6 Отговор
    толкова за този “специалист” и “лекар”.

    Коментиран от #175

    11:25 07.08.2026

  • 153 Нексус

    6 6 Отговор

    До коментар #139 от "Необразована":

    А какво ще кажеш на роднините на тези 34 000, които не преживяха?

    Коментиран от #159, #165

    11:26 07.08.2026

  • 154 В Южният парк

    2 2 Отговор

    До коментар #142 от "Я кажете сега":

    са масовите гробове ! Направиха църква а от горе ги асфалтираха и направиха паркинг по програмата за кални точки и топлинни острови ....хахахаха ...

    11:27 07.08.2026

  • 155 Да кажа и аз

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    Абе има нужда от прочистване,отвреме на време.Така че всеки да слуша когото си иска.

    11:28 07.08.2026

  • 156 Ковид 19 измамата

    8 4 Отговор
    Фармацефтиките направиха яки кинти и Урсулът

    11:30 07.08.2026

  • 157 Драги ми Смехурко

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пукат ваксинираните":

    Това твърдение е само в твоята глава.В моя живот,познати ,неваксинирани измряха,а от ваксинираните не умря нито един.

    Коментиран от #163, #208

    11:32 07.08.2026

  • 158 Замисли се поне

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Чума":

    Колко процента от пишещите тук мислиш, че не са се ваксинирали и са живи и по-здрави физически и ментално от набодените с експерименталното нещо?
    Експериментът с вируса беше отвратителен и за пореден път доказа колко безпомощен е здравият разум пред свирепата пропаганда на властта и финансовия интерес.

    11:32 07.08.2026

  • 159 Трябва да се каже на роднините

    8 2 Отговор

    До коментар #153 от "Нексус":

    Че ги уби липсата на здравни услуги по времето на бутафорният Ковид ! И баща ми почина от инсулт но го писаха ковидясал и въобще не дей да се опитваш да ни прибутваш наративи които както виждаш и самият Фаучи не смее да повтори. На над 100 логични въпроса и на нито един отговор няма нали?

    Коментиран от #161

    11:33 07.08.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Нексус

    3 5 Отговор

    До коментар #159 от "Трябва да се каже на роднините":

    Писали са го, за да вземат пътеката.
    Ще повторя за по-бавнозагряващите - ако бяхте спазвали карантините, нямаше да са препълнени болниците и много хора щяха да са живи, ако не бяха прости.
    Всеки тегли от простотията си.

    Коментиран от #167

    11:36 07.08.2026

  • 162 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Джибрю":

    Не забравяй, че Русия и Китай не използваха американските ваксини.

    11:36 07.08.2026

  • 163 Ба бааааа

    6 2 Отговор

    До коментар #157 от "Драги ми Смехурко":

    Много измряха но не от ковид

    Коментиран от #185

    11:36 07.08.2026

  • 164 Кучето ми сега

    3 0 Отговор
    Хвана Ковид но няма да го ваксинирам. Кашля вярно ама ще се оправи. Един дакел го зарази в парка на Хиподрума

    11:37 07.08.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Драго

    4 2 Отговор

    До коментар #148 от "На баба ти грипчето са преминали":

    Жив и здрав бъди , но много не го преминаха , мои познати ! И говоря за млади хора до 40 години без заболявания , лекуваха се в къщи . . За мен нещата не са еднозначни !

    11:39 07.08.2026

  • 167 Аве шматка

    3 3 Отговор

    До коментар #161 от "Нексус":

    Земи се скрий с те глупости

    11:41 07.08.2026

  • 168 Леля Ани

    5 1 Отговор

    До коментар #143 от "Полово предаваната болест Мангъров":

    Така е.Имам роднини преминали и оживели от ковида.Те са хора на възраст,над 70г.Но за съжаление детето на приятелка почина за часове,а беше на 21г.

    11:41 07.08.2026

  • 169 Нексус

    1 2 Отговор

    До коментар #165 от "Аде бегай":

    От кое диво село се пръкна пък ти?

    Коментиран от #177

    11:41 07.08.2026

  • 170 Лоша работа нали

    3 1 Отговор
    Измряха всички депутати и министри и нито един не остана ей ...

    11:44 07.08.2026

  • 171 Аде бегай

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ":

    Земи се скрий с те глупости най малка смъртност в България от ковид защото почти никой не се ваксинира

    11:46 07.08.2026

  • 172 Нексус

    9 5 Отговор
    Под тази статия успешно могат да се преброят ганьовците.
    Те не са излизали от селото си, не са прочели една книга в живота си, недоразвитите им мозъчета всеки ден се облъчват от ФБ и Тикток, но те са компетентни по всички въпроси.
    Не знаят, че ковид е опасен основно за тези с коморбидност.
    Нонте дори и това нямат идея какво е.
    Да има ракийканинсалатканинда се обикаля по моловете.
    Че главата е празна - няма значение.
    Важно е такива като Мангъра и Костя Копейкин да ги ползват като електорат и пушечно месо.

    11:47 07.08.2026

  • 173 Що народ са в онкологията в момента

    4 2 Отговор
    И идея си нямате

    11:47 07.08.2026

  • 174 Дръта чанта

    5 2 Отговор

    До коментар #151 от "Нексус":

    Верно ли вече съм на 75 ям пия и таковам повече от теб па ти ръгай ваксини

    Коментиран от #178

    11:49 07.08.2026

  • 175 Много знаеш ти

    5 3 Отговор

    До коментар #152 от "Трима мои познати умряха от КОВИД":

    от какво са умрели. Така са ти казали

    11:49 07.08.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Дръта чанта

    4 1 Отговор

    До коментар #169 от "Нексус":

    От балкана ве чадо

    Коментиран от #179

    11:51 07.08.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Нексус

    2 3 Отговор

    До коментар #177 от "Дръта чанта":

    Личи си.
    Там нещо не обичате душевната просвета.

    Коментиран от #186

    11:52 07.08.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Нексус

    3 1 Отговор

    До коментар #180 от "Ба бааааа":

    Ще се трогна от оценката на анонимен неграмотен сельо......
    Не те ли е срам да си толкова душевно празен?

    Коментиран от #188

    11:58 07.08.2026

  • 182 Някой вярва ли че

    3 0 Отговор
    И в момента не се извършват изследвания за модифициране на вируси с цел да станат по-патогенни ? А? Цели институти финансирани от НАТО и ЕК основно с това се занимават. Примерно този в Бристол където е била Външната ни министърка. После се мятат някъде, примерно южен Судан и поголовно хората измират а се обявяват за жертви на кланета и тем подобни. ...

    11:58 07.08.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Драги ми Смехурко

    2 2 Отговор

    До коментар #163 от "Ба бааааа":

    Съгласен с теб.Който няма грижа за здравето си,пие,пуши,седи на дивана,няма движение,не прави профилактшчни медецински прегледи,рано или късно дава фира.

    12:00 07.08.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Казуар

    2 2 Отговор
    Изкопаха жмичката Мангъров, а тука хора пишат глупости и нямат които нямат никаква представа от нещата.

    12:01 07.08.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Нексус

    1 1 Отговор

    До коментар #188 от "Мухахаха":

    Ти си голям екземпляр.
    Някой антрополог може да прояви интерес да те изследва доколко едно човешко същество може да деволюира.

    Коментиран от #191

    12:05 07.08.2026

  • 190 33333

    6 4 Отговор
    Това, което твърди Мангъров е безотговорно и направо опасно. Коментарите му срещу ваксините буквално заплашват здравето на тези, които му се доверяват и техните деца.

    Коментиран от #209

    12:08 07.08.2026

  • 191 Е стига де

    1 2 Отговор

    До коментар #189 от "Нексус":

    Не съм интелект като теб не работя вече ама за мен работят имам вакантно место за оператор по чистотата мога да те взема

    Коментиран от #194, #204

    12:10 07.08.2026

  • 192 пландемията 2020

    3 2 Отговор
    Антъни Фаучи финансира изследванията за увеличаване на функционалността на Ралф Барик и Питър Дашак, които създадоха мястото за разцепване на фурина, засилващо проникването на смъртоносния спайков протеин. Така ензима фурин на клетката-гостоприемник ще разделя протеина Spike, което значително увеличава способността на вируса да прониква в човешките клетки и да се разпространява ефективно. Това означава, че Covid-19 е изкуствено създадено биологично оръжие. мРНК ваксината също е биологично оръжие

    12:11 07.08.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 провал на технокрацията

    2 0 Отговор
    Сектата на научно непогрешимите олигарси СЗО водена от Тедрос и Фаучи, реши, че изкуственият имунитет придобит, чрез мРНК "Е НАД ВСИЧКО", и трае вечно. Карико и Вайсман бяха наградени с Нобелова награда за създаването на мРНК с метилиран псевдоуридин вместо урацил, така бяха признати за научни Идоли на Прогреса. По-късно се оказа, че това е източник на фрейм шифтинг грешка при четенето при създаването на целевия пептид и антиген. Природата се подигра с горделивите Фарма Гуру и създаде Омикрон.

    12:15 07.08.2026

  • 196 за Нексус

    2 1 Отговор

    До коментар #194 от "Нексус":

    Как не забеляза принципа на паразитите в мРНК, чрез пегилирани липидни нано частици мРНК ще прониква в произволни твои клетки и ще произвежда токсичния шипов белтък на Ковид 19. PEG2000 полиетилен гликол, като за тебе антифриз...

    12:21 07.08.2026

  • 197 Ти явно

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нексус":

    си от тройно ваксинираните, карал си сам в колата с маска и ръкавици и пет години по-късно продължаваш да носиш маска на улицата, дори и адската жега

    12:33 07.08.2026

  • 198 Казуар

    1 3 Отговор
    Кре- тените които пишат тука знаят ли, че в Пирогов бяха освобободени пет етажа и запълнени с ковид болни така беше и в други болници.

    Коментиран от #200

    13:08 07.08.2026

  • 199 Д-р Фаучо

    2 1 Отговор
    трябва да претърпи бавна, мъчителна и болезнена смЕрт за това което причини на цялата планета.

    13:08 07.08.2026

  • 200 Жив свидетел

    7 1 Отговор

    До коментар #198 от "Казуар":

    Познавах някои от починалите по време на пандемията и те ВСИЧКИ до един умряха в болници. Случаеност? Не мисля. Всички които се лекувахме в къщи си го изкарахме без проблеми.

    Коментиран от #205

    13:12 07.08.2026

  • 201 Ще помня

    5 1 Отговор
    Никога няма да забравя как великият кмет на Бургас нареди да се премахнат пейките в парковете по време на пандемията, за да няма къде да седнат хората! просто гении, заедно с шефа на РЗИ - Бургас!

    13:17 07.08.2026

  • 202 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Отказвайки с презумция вреда си е самопризнание

    13:20 07.08.2026

  • 203 Факт

    2 0 Отговор
    Благодарение на него сме живи!!!

    13:21 07.08.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Вили

    1 1 Отговор

    До коментар #200 от "Жив свидетел":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    13:25 07.08.2026

  • 206 Жив свидетел

    0 0 Отговор
    А помните ли случая с адвоката (мисля от Търново), чиито млад син почина уж от Ковид в болница? Успя ли да се пребори за истината?

    13:40 07.08.2026

  • 207 Предложение

    2 0 Отговор
    Мангъра - вице на Илиана!

    13:42 07.08.2026

  • 208 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "Драги ми Смехурко":

    Прасни си една бустерица!🥳🤣🖕

    13:52 07.08.2026

  • 209 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "33333":

    Още една многознайка.

    14:39 07.08.2026

  • 210 Щабове и тормоз от ГЕРБ бандитите

    3 1 Отговор
    Тормозът, който наложи банкенският артист беше ужасяващ. Гонеха и тормозеха хората като диви животни. Проверки КППТа ,декларации, гонидби по паркове и градинки, маски, ваксини , съд, следствие, оня министър на МВр се беше разпищолил , страшно беше. ГЕРБ е престъпно сборище и трябва да се обяви за такова, а главатаря му е за справедлив съд.

    15:13 07.08.2026