Кой подкрепя кандидатите за новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота

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Прокурорите избраха кой да ги представлява във Висшия съдебен съвет, но надпреварата продължава. Предстои съдиите да дадат своя вот, но и Народното събрание да избере на кои от предложените кандидати от парламентарна квота да гласува доверие. Преди депутатите да направят своя избор за ВСС, професионални организации, университетски преподаватели, магистрати и представители на гражданския сектор заявиха своята подкрепа и дадоха оценка на кандидатите. На сайта на парламента са публикувани 55 документа. „Труд news” ги анализира, за да стане ясно кой и защо подкрепя кандидатите за ВСС от парламентарната квота.

Кандидати за Прокурорска колегия

Стефан Милев: прокуратура, съд и обучение на магистрати

Стефан Милев е подкрепен от бившия главен прокурор проф. Борис Велчев, проф. Маргарита Чинова, проф. Атанас Симеонов и проф. Огнян Герджиков. За дългогодишната му преподавателска дейност сочат и данните на Националния институт на правосъдието. Проф. Борис Велчев се позовава на непосредствени впечатления от работата на Милев и посочва, че той „познава в детайли вътрешните проблеми на прокуратурата“. За бъдещ член на Прокурорската колегия това е пряко относимо към решенията за организацията, натовареността и кадровото развитие в системата. Проф. Маргарита Чинова проследява професионалното му развитие от студентските години до работата като прокурор, съдия и преподавател. Проф. Атанас Симеонов поставя акцент върху широката му правна култура и опита по сложни икономически и финансови престъпления, а проф. Огнян Герджиков - върху съчетаването на прокурорска и съдийска практика. Националният институт на правосъдието посочва, че Милев участва в обучения от 2009 до 2025 г., включително в подготовката на младши прокурори, и получава отлична обратна връзка. Публикуваните материали очертават кандидат, който познава прокуратурата отвътре, но може да я преценява и от позицията на съдия и преподавател. Подобна перспектива има практическо значение при решенията за назначения, атестиране, натовареност и професионална подготовка.

Веселин Вучков: конкретни институционални резултати

Веселин Вучков е подкрепен от Нотариалната камара, Фонда за превенция на престъпността ИГА и сдружение „Знание, успех, промяна“ - Дупница. Нотариалната камара посочва като конкретен резултат осигуряването на достъп на нотариусите до база данни за документите за самоличност като мярка срещу имотните измами. Двете граждански организации открояват работата му по превенция на престъпността, домашното насилие и взаимодействието между полицията и неправителствения сектор. Към момента на публикуване на анализа няма отделно публикувани становища за Андрей Янкулов, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Емил Дечев. Поради тази причина на техните кандидатури не е обърнато внимание в анализа.

Съдийска колегия

Михаил Малчев: концепция, поставена в центъра на подкрепата

Публикуваните за Михаил Малчев 11 материали събират три различни гледни точки - на действащи съдии, на академичната общност и на институции, в които той участва в подготовката на юристи и магистрати. В подкрепа на кандидатурата му застават Българската съдийска асоциация, Асоциацията на българските административни съдии, проф. Тенчо Колев Дундов, проф. Валентина Попова, проф. Малина Новкиришка-Стоянова, проф. Димитър Костов, проф. Люба Панайотова-Чалъкова, проф. Ирена Илиева и Юридическият факултет на Русенския университет. Към тези оценки се добавят конкретни данни от Националния институт на правосъдието и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за дългогодишната му преподавателска работа. Най-силната обща линия в становищата е вниманието, което е обърнато към самата концепция. Българската съдийска асоциация я определя като „една от най-пълно разработените програми за работа в Съдийската колегия“ и заявява, че „именно концепцията е най-силното основание за нашата подкрепа.“ Организацията откроява поетите ангажименти за първите 30 дни, 100 дни, една година и целия мандат - предвидим календар на конкурсите, ограничаване на продължителното командироване, реално измерване на натовареността, защита срещу външен натиск и по-ясна отговорност за решенията на колегията. Асоциацията на българските административни съдии добавя преки впечатления от работата на Малчев като съдия, определена с израза „бързина без прибързаност“. Проф. Тенчо Колев Дундов посочва, че той „търси аргумент, а не удобна подкрепа“, проф. Валентина Попова - че „държи на поетата дума“, а проф. Малина Новкиришка-Стоянова определя концепцията му като „институционална, реалистична и конкретна“.

Професионалните оценки намират опора и в измерими резултати. Националният институт на правосъдието отчита обща оценка 5,86 от 6 от 98 участници в обучения на Малчев. Центърът за обучение на адвокати посочва, че той преподава там от 2013 г. и получава изцяло положителна обратна връзка. Така се очертава подкрепа, която не се изчерпва само с добро мнение за кандидата. Тя свързва наблюденията върху работата му с конкретна програма, срокове и възможност резултатите да бъдат проверявани. Именно това придава на концепцията му самостоятелна тежест в предстоящия избор.

Васил Пандов: най-много публикувани становища

За Васил Пандов са публикувани 12 становища. Подкрепят го Юридическият факултет на Софийския университет, Центърът за обучение на адвокати, Институтът по международно частно право, Христо Христев, Красимира Средкова, Димитър Деков, директорът на Британския правен център Стивън Терет, инициативата „Цветно утре за нашите деца“, организацията „Здраво бебе - здраво бъдеще“, Юлиана Наскова, Антоний Дончев и адв. Даниела Михайлова. Проф. Даниел Вълчев посочва от името на Юридическия факултет на СУ, че Пандов „покрива и дори надхвърля всички предвидени в закона критерии“. Останалите позиции открояват академичната му работа, експертизата по международно и европейско право, участието в законодателни процеси и ангажираността с обществени каузи.

Анета Антонова: академичен и управленски авторитет

За Анета Антонова са публикувани девет становища. Подкрепа изразяват Юридическият факултет на Софийския университет, Мирослав Димитров, Георги Митов, Габриела Белова, Венцислав Петров, Съюзът на учените в България, Българската търговско-промишлена палата, фондация „Право и интернет“ и изпълнителният директор на „Сиела“ Веселин Тодоров. Софийският университет обобщава качествата ѝ с израза „професионален авторитет, експертност и безпристрастност“. Акцентите са върху продължителната академична работа, управленския опит, участието в законодателни инициативи и практическото познаване на търговското право.

Калин Баталски: управленски опит и конкретни предложения

За Калин Баталски също са публикувани девет становища. Зад кандидатурата му застават Асоциацията на българските административни съдии, председателят на Патентното ведомство Оля Димитрова, председателят на Нотариалната камара Луиза Стоева, Владя Борисова, Живко Драганов, Веселина Манева, Росен Карадимов, съдия Мариета Неделчева, Професионалната асоциация на медиаторите, Центърът за разрешаване на спорове и сдружение „Искам да знам“. Административните съдии открояват предложенията му за предвидим календар на конкурсите, по-последователна дисциплинарна практика и независим одит на информационните системи. Работата му е описана чрез „диалог, последователност и институционална отговорност“.

Петьо Славов: професионален и обществен опит

Петьо Славов е подкрепен от проф. Емилия Друмева, бившия конституционен съдия Стефка Стоева и фондация „Борис Христов“. Становищата открояват неговата правна подготовка, опита в колективни органи и оказваната безвъзмездна правна помощ. Проф. Друмева говори за „професионална зрялост и богат практически опит“.

Евгений Стайков и Цвета Рангелова

Зад Евгений Стайков застава Българската търговско-промишлена палата, която посочва съдебния и управленския му опит, познаването на националното и европейското право и участието в арбитражното производство.

Цвета Рангелова е подкрепена от Адвокатския съвет в Благоевград. Позицията се основава на повече от 20 години професионални наблюдения и поставя акцент върху практическата ѝ работа, колегиалността и независимото професионално решение.

Към момента на публикуване на анализа няма отделно публикувани становища за Емил Дечев, Иван Ранчев, Светлозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров.

Това е констатация за наличната документация, а не оценка на професионалните им качества.

Какво показва подкрепата

Становищата не заместват изслушването, но показват кой е готов да свърже името и професионалния си авторитет с определена кандидатура. При Съдийската колегия подкрепата за Михаил Малчев се отличава с последователното внимание към неговата концепция, конкретните срокове и проверимостта на резултатите. При Прокурорската колегия становищата за Стефан Милев очертават съчетание между познаване на прокуратурата отвътре, съдийски опит и дългогодишна работа по подготовката на магистрати.

Изслушването трябва да покаже доколко тези професионални предимства могат да се превърнат в последователни решения във ВСС. Публикуваните до момента документи дават достатъчно основания кандидатурите да бъдат проследени с особено внимание.