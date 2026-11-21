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Арман Бабикян заяви, че очаква да види дали бъдещият главен прокурор ще бъде независим от политически и икономически влияния. В интервю за БНР той използва израза „мазно арменско кафе“, свързвайки го с бившия главен прокурор Сотир Цацаров и бизнесмена Георги Гергов.

„Искам да знам дали бъдещият главен прокурор ще пие мазно арменско кафе със Сотир Цацаров или с Георги Гергов“, каза Бабикян.

По думите му ще стане ясно дали около новия главен прокурор ще има „ложи, където полягат политици и прокурори“. Той заяви, че ако види обратното, ще приеме това като знак за промяна.

Въпросите към новия ВСС

Бабикян каза, че е склонен да изчака, за да види „за кого ще работи“ новият Висш съдебен съвет. Коментарът му беше направен във връзка с избраните представители на парламентарната квота в съвета.

Според анализатора тепърва трябва да се разбере дали действията на новия състав ще се превърнат в правосъдна реформа. Той заяви, че не вижда достатъчно промени и отхвърли разбирането, че само премахването или промяната на бройки представлява реформа.

„Не виждам никакви реформи. Махането на бройки го смятат за реформа – не, това не е реформа“, каза Бабикян.

Той постави въпрос и за прекратените действия срещу Румен Гайтански и Стоян Мавродиев, като попита къде е промяната на олигархичния модел.

Критики към политическия проект около Радев

Според Бабикян „Прогресивна България“ копира политическия модел на Бойко Борисов. Той предупреди формацията да внимава, защото избирателите са чувствителни след години на обиди и натиск.

Анализаторът посочи есента на следващата година като ключов период за изборите, свързани с политическия проект около Румен Радев. По думите му формацията все още не е сериозна и стабилна партия и не е стъпила достатъчно здраво на политическата сцена.

Бабикян каза още, че Николай Копринков изпълнява ролята на „сив кардинал“ около Радев. Той свърза политическите предизвикателства и с финансовото състояние на страната.

Позицията за Русия, САЩ и Европа

„Трябва да излезеш и почтено да кажеш на хората кои са ти приоритетите. Не можеш да дадеш на всички“, заяви той.

По темата за дроновете в Черно море Бабикян критикува опита на Румен Радев да поддържа добри отношения едновременно с Русия и САЩ. Според него при война не може да се заема позиция „и от двете страни“.

Бабикян заяви, че не е сигурен доколко Радев е убеден в тази позиция. По думите му държавният глава вероятно се стреми да запази подкрепата си, като едновременно с това около него действат фактори, които анализаторът свързва с Русия.