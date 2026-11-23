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Изборът на новия Висш съдебен съвет, ролята на парламентарните групи при формирането на парламентарната квота и резултатите от гласуването… Как минаха и процедурите за избор на членовете от професионалната квота, има ли опасения за зависимости и нерегламентирано влияние в магистратската общност, както и очакванията си за работата на новия състав. Пред ФАКТИ говори адвокат Петър Славов.

— Адвокат Славов, Народното събрание някак лесно и бързо избра 11-те си представители във Висшия съдебен съвет. Така ли трябваше да се случи изборът…

— Всъщност изборът не беше никак лесен, нито бърз и бе предхождан от една доста продължителна процедура по първоначално външни номинации (т.нар. „инициативни предложения“ до Народното събрание от неправителствения сектор); след това част от тях бяха припознати и мотивирано предложени „официално“ от народни представители; последва близо едноседмично изслушване в Правна комисия, предавано и „он-лайн“ от редица медии, в рамките на което от инициатива „Правосъдие за всеки“ (ИПВ) успяхме да заснемем и кратки интервюта с почти всички участници. И така накрая стигаме до разговорите между парламентарните групи, на които човек по човек и на база автобиографиите, концепциите и убедителността от изслушванията на кандидатите в края на този процес бе заявена подкрепа за част от кандидатите и се стигна до гласуването и в зала.

— Каква е първата ви оценка за формирането на новия ВСС? Можем ли да говорим за реална промяна в съдебното управление, или засега просто е изпълнено едно отдавна просрочено конституционно задължение?

— Действително беше изключително важно не просто да се изпълни този конституционен ангажимент на народните представители и магистратите (просрочен с над 4 години), но и да се проведе публична процедура, в която да бъдат избрани кандидати с висок интегритет и подкрепа. Този път като че ли парламентарната процедура за т.нар. „парламентарна квота“ сякаш надмина очакванията, докато изборът при магистратите бе по-проблемен и с повече нарушения в изборния ден (като за голяма част от тях от ИПВ надлежно сезирахме сегашния ВСС чрез нашите наблюдатели). Въпреки всичко, успешно приключилите изборни процедури дават основание за умерен оптимизъм!

— Преди избора предупреждавахте, че първо трябва да има ясни правила, гаранции за прозрачност и механизми за проверка на интегритета на кандидатите, а едва след това да се пристъпи към кадровия избор. Бяха ли изпълнени тези условия? Имаше ли достатъчно задълбочена проверка на кандидатите за зависимости, професионална репутация и евентуални конфликти на интереси?

— Разбира се, винаги има какво да се желае и една публична процедура би могла да бъде допълнително подобрена, но като цяло проведените процедури и сред депутатите, и сред магистратската общност като цяло удовлетворяват горепосочените критерии. Ако има нещо, което на мен лично ми липсваше при парламентарната процедура, това беше липсата на крайна оценка след изслушванията, която да бъде дадена в доклада на Правна комисия и на база резултатите да имаме, така да се каже, класиране на кандидатите на база тяхната професионална биография, дисциплинарна характеристика, концепции и проведените изслушвания. Въпреки това обаче високата степен на публичност и откритост на процедурата вярвам, дадоха възможност на всеки заинтересован гражданин да си създаде обективно мнение за качествата и интегритета на всеки един кандидат.

— Чухме обвинения за предварителни договорки между парламентарни групи. От ДПС заявиха, че изборът е резултат от договорености между „Прогресивна България“, ПП и ДБ, а от ДБ отговориха, че целта е ВСС да бъде избран без решаващото участие на ГЕРБ и ДПС. Какво показва самият резултат от гласуването? Мнозинството в парламента ли се наложи…

— Малко странно звучат тези обвинения и то точно от ДПС при положение, че техните депутати подкрепиха почти всички избрани кандидати. Ако са имали такива съмнения, защо тогава гласуваха за тях?! Всъщност при парламентарния избор имахме, може би, най-откритата и публична процедура от десетилетия насам, като за първи път и бе отделено толкова много време за изслушване и въпроси към всеки от кандидатите близо цяла седмица. В предишни години обикновено имаше претупани „изслушвания“ в рамките на един ден, често проведени „про форма“.

— 8 от новите 11 члена бяха избрани с над 220 гласа. Един с 203 и двама с над нужните 160 минимални гласа. Какво означава това?

— Така е, като следва да се има предвид, че 10 от 11 пък бяха избрани с над 200 гласа – т.е. мнозинство далеч над изискуемите 160 гласа, които заложихме с промените в Конституцията през 2015 г. в 43-то Народно събрание. На практика, този път замисълът на тези реформи видимо сработи, а различните парламентарни групи бяха принудени да водят открити разговори за подкрепа на отделните кандидати, предвид това, че никоя партия нямаше самостоятелно мнозинство за осъществяване на избор. Важно в случая бе не просто да нямаме повторение на политическия „пазарлък“ от 2017 г., когато местата бяха разпределени пропорционално на база тежестта на подкрепящите парламентарни групи, без да се дава възможност да се критикуват предложенията на останалите партии. Ако си спомняте, тогава имахме депутати, които не знаеха нито за кого точно са гласували, нито – по какви съображения (освен, че са видели вдигнат зеления или червения маркер при гласуването..).

В настоящата ситуация постигнатото високо мнозинство на подкрепа показва, че избраните кандидати са приемливи не само за номиниралите ги и подкрепили парламентарни групи, но и за тези, които нямаха собствени кандидати,

— Има ли значение не само кой е предложил даден кандидат, но и кой го е подкрепил при гласуването?

— Разбира се, че има значение и затова по-горе обърнах специално внимание на номинационната процедура и т.нар. „инициативни предложения“, които дойдоха не от депутати, а от неправителствения сектор. По този начин се търсеше вариант парламентарната квота да бъде максимално близко до „обществена“ такава – както реално са били замислени нещата при създаването на Конституцията през 1991 г., но в годините досега политическият пазарлък за съжаление надделяваше. В случая сега 2/3 от избраните кандидати са именно такива „инициативни предложения“, припознати впоследствие от депутати и предложени официално за членове на ВСС.

Естествено и тук нещата можеше да бъдат направени още по-добре, ако бяха приети предложенията при промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) да имаме трима или четирима кандидати от 11-те, които да се номинират от някои от най-авторитетните професионални или обществени организации като БАН, българската Адвокатура, Съюзът на юристите в България, водещите български университети и т.н. и така категорично да се формира „обществена квота“ в рамките на парламентарната.

— Нека погледнем и към професионалната квота. Съдиите избраха шестима свои представители, а прокурорите – четирима. Как оценявате тези избори? Доколко те отразяват реалната воля на професионалните общности и има ли достатъчно гаранции, че избраните магистрати ще действат независимо от вътрешните зависимости и влияния в съдебната система?

— Междувременно тази неделя и следователите избраха своя представител, така че можем да кажем, че изборите и при професионалната квота приключиха. Основните опасения при тези избори дойдоха от връщането на гласуването с хартиени бюлетини и то по районите на окръжните съдилища, което даде основание за притеснения за евентуални нерегламентирани влияния върху магистратите, особено в по-малките съдебни райони и опасност от контролиран вот. Тази опасност до известна степен бе парирана от високата избирателна активност и участието на наблюдатели в деня на изборите, но въпреки това съмненията по отношение на някои от избраните кандидати за нерегламентирана „подкрепа“ и агитация в полза за тях от административни ръководители на някои от големите прокуратури и съдилища в системата остават.

— В новата Прокурорска колегия от парламентарната квота влизат Андрей Янкулов и Веселин Вучков, но също и Екатерина Салкова-Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов. Какво значение има съставът на тази колегия за бъдещото управление на прокуратурата? Може ли от него да се очаква промяна в начина, по който се вземат кадровите решения и се упражнява контролът върху прокурорската дейност?

— Повечето от имената, които цитирате, са на изявени реформатори и противници на досегашните практики на статуквото в отиващия си ВСС и това дава надежда и за съществени промени в Прокурорската колегия, която през последните години гласуваше като един по командата на съответния главен прокурор. Това в бъдеще очевидно вече няма как да се случва и лично аз очаквам доста по-прозрачна и позитивна работа на Прокурорската колегия, като бъдещият главен прокурор следва да се е подготвил да чува „не“ по свои недобри предложения от поне няколко членове на колегията.

Другият ключов въпрос е за самия избор на бъдещия главен прокурор, тъй като номинациите се правят от най-малко трима от членовете на Прокурорската колегия или от министъра на правосъдието. Т.е. в случая вече е практически сигурно, че „състезания с един кон“ за главен прокурор вече няма да имаме!

— Новият ВСС ще има ключова роля при избора на следващ главен прокурор и при решаването на редица кадрови въпроси в съдебната система. Какви са най-важните решения, по които ще проличи дали този състав е независим?

— Действително, първият голям тест за новия ВСС ще бъде както изборът на нов главен прокурор, така и този на председател на Върховния административен съд и процедурите за това следва да започнат буквално в деня на тяхното конституиране. Тук отново решаващи ще бъдат проведените номинационни процедури и изслушвания на кандидатите, като силно се надявам високият кредит на доверие, с който започва работа този ВСС, да доведе и до редица качествени номинации и истинска открита и конкурентна борба между тях, в която да победи най-подготвеният!

Стоят за решаване и редица въпроси във вр. с назначения на нови административни ръководители, на титулярни магистрати на различни нива в системата, за да може да започне трайно да се решава и проблемът с безкрайните „временни“ командирования, някои от които продължават по повече от 5 и дори 10 години!

Да не забравяме с години отлаганите проблеми с новата съдебна карта и неравномерната натовареност на магистратите; забавените конкурси и изключително ниското доверие в тях и още и още – все трупани и нерешавани с години проблеми от отиващия си ВСС!



Избор на парламента:

Съдийска колегия – 6 членове

Емил Иванов Дечев 167

Иван Христов Ранчев 226

Калин Кирилов Баталски 225

Петьо Димитров Славов 226

Таня Атанасова Радуловска-Мадамжиева 189

Цветко Аспарухов Лазаров 226

Прокурорска колегия – 5 членове

Андрей Иванов Янкулов 203

Веселин Бориславов Вучков 227

Екатерина Салкова-Гетова 227

Иван Георгиев Калибацев 226

Красимир Стефанов Комсалов 226