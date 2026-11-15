Хасан Адемов: Данъчната система задълбочава неравенството

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Данъчната система е в основата на неравенството в България, а запазването на плоския данък затруднява намаляването на разликата между бедни и богати. Това заяви бившият социален министър Хасан Адемов в предаването "Тази събота и неделя" по btv. По думите му, ако политическите формации искат промяна, трябва да я представят пред избирателите преди парламентарни избори.

„Данъчната система е в основата на неравенството“, посочи Адемов, като уточни, че плоският данък не е единствената причина за различията в доходите.

Критики към промените за личните асистенти

Адемов коментира и оттеглените промени в Закона за личната помощ. Те предизвикаха обществено недоволство и заплахи за протести от страна на майки на деца с увреждания. По темата омбудсманът е получил 800 жалби.

Според бившия социален министър предложенията са били внесени без обществена дискусия и оценка на въздействието. Една от промените предвижда размерът на възнаграждението на личните асистенти да се определя всяка година със Закона за държавния бюджет, вместо часовата ставка да бъде обвързана с минималната работна заплата.

Това според Адемов премахва устойчивия механизъм и създава несигурност за асистентите, родителите на деца с увреждания и близките, които извършват тази дейност. „Нямат сигурност по този начин. И предвидимост“, заяви той.

Предложено е и отпадане на трудовия договор. Аргументът на управляващите е, че така държавни служители и хора със свободни професии ще могат да работят като лични асистенти. Адемов обаче посочи, че майките на деца с увреждания често са ангажирани с грижите денонощно и нямат реална възможност да работят на друго място.

По-прозрачна процедура

Адемов смята, че законопроектът трябва да бъде внесен от Министерския съвет, за да премине през едномесечно публично обсъждане, Националния съвет за тристранно сътрудничество и Националния съвет за хората с увреждания. Според него председателят на парламентарната социална комисия също може да поиска становища от заинтересованите страни.

Той подчерта, че България е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и че решенията за тях не трябва да се вземат без участието им. Сред обсъжданите идеи е и специален статут за майките на деца с увреждания, но според Адемов водеща трябва да бъде гаранцията за самостоятелен живот и по-добро качество на живот на хората с увреждания.

880 000 решения на ТЕЛК и НЕЛК

По темата за фалшивите решения на ТЕЛК Адемов посочи, че публичната информация говори за около 880 000 експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК. Малко по-малко от половината от засегнатите, или над 400 000 души, получават инвалидни пенсии. Останалите имат определен процент увреждане и могат да получават допълнителна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.

Адемов заяви, че дигиталната връзка между ТЕЛК и лечебните заведения може да засили контрола върху медицинските документи. Той подкрепи и обсъждането на системата ICF, която оценява не само загубената работоспособност, а и какво може да прави човекът въпреки увреждането си.

Според него количествените показатели са важни, но не могат да бъдат единственият критерий за оценка на социалната политика. Като пример той посочи 880-те хиляди решения на ТЕЛК и НЕЛК и 777-те милиона евро, предвидени за лични асистенти.