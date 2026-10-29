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Клара Матей: Капитализмът не е естественият ред
  Тема: Известни личности

Клара Матей: Капитализмът не е естественият ред

29 Октомври, 2026 19:40, обновена 29 Октомври, 2026 19:48 928 34

  • капитализъм-
  • строги икономии-
  • неравенство-
  • channel 4-
  • клара матей

Професорката по икономика твърди, че системата е изградена чрез насилие и се поддържа чрез зависимост от пазара на труда. Интервюто ѝ за Channel 4 предизвика силен отзвук онлайн

Клара Матей: Капитализмът не е естественият ред - 1
Снимка: YouTube
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Капитализмът не е естествен и спонтанен ред, а система, изградена чрез насилие и поддържана чрез зависимостта на хората от пазара на труда. Това заявява професорката по икономика Клара Матей в интервю за Channel 4, което привлече десетки хиляди коментари онлайн.

Матей, автор на книгата „Бягство от капитализма“, поставя под въпрос широко разпространеното разбиране, че бедността, безработицата, инфлацията и недостъпните жилища са неизбежни последици от човешката природа или от лошото управление.

„Икономиката е представена като естествен ред“

Според Матей икономическата история често се представя така, сякаш капитализмът е възникнал самостоятелно. Тя посочва ограждането на общинските земи във Великобритания като пример за процес, при който обикновените хора са загубили достъпа до средства за препитание и са били принудени да търсят работа срещу заплата.

„Икономиката като дисциплина е дълбоко неисторическа — целенасочено, за да ви накара да мислите, че това е естествен, спонтанен ред. Реалността е, че ако погледнете историята, икономическата ни система е родена чрез насилие“, казва Матей.

Тя твърди, че тази зависимост не е изключение, а основа на системата. Когато хората нямат самостоятелен достъп до земя, жилище или други средства за препитание, те са принудени да приемат условията на пазара на труда.

Строгите икономии като инструмент за зависимост

Матей оспорва и обяснението, че строгите икономии са само болезнена, но необходима реакция при висока задлъжнялост. По думите ѝ съкращаването на социални услуги прави хората по-зависими от всяка налична работа, а безработицата ограничава възможностите им да настояват за по-високи заплати и по-добри условия.

„Строгите икономии ни държат в подчинено положение. Те ни карат да имаме нужда да работим каквато и да е работа, за да плащаме сметките си“, заявява икономистката.

Тя свързва същата логика и с политиките срещу инфлацията. Според нея икономическите модели често представят работниците и високите заплати като причина за поскъпването, а по-високите лихви като неутрално решение. Матей възразява, че тези мерки могат да увеличат безработицата и да отслабят позициите на наетите.

Неравенство и подкрепа за системата

В разговора са посочени данни, според които 12 души притежават повече богатство от най-бедните 4 милиарда души в света. Сред останалите числа са 157 британски милиардери с богатство, равностойно на 22% от брутния вътрешен продукт на Великобритания, при 5% през 1990 г., както и твърдението, че едно от три британски деца живее в бедност.

Матей обяснява защо хора, които са засегнати от неравенството, понякога защитават самата система чрез понятието „хегемония“ на италианския теоретик Антонио Грамши. По думите ѝ икономическите теории внушават, че богатите са постигнали положението си чрез повече труд и рационалност, докато бедността се представя като личен провал.

„Хората са го интернализирали толкова дълбоко, че единственото обяснение за обезчовечаващия им живот е да обвиняват онези, които са още по-слаби от тях, защото не виждат кой всъщност печели“, казва Матей.

Каква алтернатива предлага

Матей уточнява, че не предлага връщане към съветски модел на държавен контрол. Тя говори за местно участие, демократично разпределение на ресурсите и решения, насочени към непосредствените материални нужди.

Като пример посочва бюджетиране с участие, възникнало в Бразилия през 80-те години. В Тълса, Оклахома, тя ръководи Forum for Real Economic Emancipation, която работи по теми като хранителната независимост и местното облагане на богатството.

На въпрос какво би променила с един ход, Матей поставя на първо място прекратяването на физическото насилие и осигуряването на храна. Именно тази комбинация от критика на капитализма и призив за конкретни местни действия е сред причините интервюто да предизвика силен отзвук сред зрителите.

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Клара Елизабета Матей е италиански икономист, изследовател и преподавател, която заема длъжността професор по икономика в Университета в Тълса, където е и директор на Центъра за хетеродоксална икономика. Тя е широко призната заради критичните си трудове, посветени на историята на капитализма, макроикономиката и политическите мотиви, стоящи зад технократското формиране на политики.

Източници: thedailybritain.co.uk, tapesearch.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    6 5 Отговор
    Е защо само храна да се осигурява?
    Казано е: от всекиму според възможностите, за всекиму според потребностите.
    Аман от пишман капиталистченца.....

    Коментиран от #15, #25

    19:52 29.10.2026

  • 2 Ха сега де...

    10 7 Отговор
    А коя е системата дето не е изградена с насилие, комунизма ли?

    Коментиран от #9, #12

    19:53 29.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    8 0 Отговор
    Всичко е монопол ,картел ,спекула ,корупция и измама на глобалния банков кабал

    19:53 29.10.2026

  • 4 Постоянно откриват топлата вода

    10 4 Отговор
    Капитализмът е робовладелство, но съвременно.

    Всичко за капитализма е казано и написано от Карл Маркс, но не всички четат какво е написал.

    Спете спокойно, роби на труда!

    19:54 29.10.2026

  • 5 Василеску

    4 4 Отговор
    Точно така е. Рядко се дава информация за и от умни жени. То е защото те в Европа, и особено в Брюксел са малко. Иначе защо да бъдат крити.

    19:54 29.10.2026

  • 6 Пич

    3 1 Отговор
    Напълно вярно!!! Когато ви казах, че от работата се спукват само глупаците, защото не знаят какво да правят, някои много се възмутиха!!! Но това е положението - с работата богат няма да станеш!!!
    С акъл, или с акъл и работа се става богат!!!
    Без много работа може да станеш богат, без акъл - не!!!

    19:55 29.10.2026

  • 7 ЕТО ТОВА Е УМНА И КРАСИВА ЖЕНА

    3 4 Отговор
    И ИТАЛИЯНКА НА СИЧКОТО ОТГОРЕ. ВИЖТЕ КООЛКО Е ПРАВА САААМО КАТО ВИДИТЕ КААК НАРОЧНО ДЪРЖАТ НИЗКИ ЗАПЛАТИТЕ И КАК ПОСТОЯННО СЯЧКЕСКИ ДИГАТ ЦЕНИТЕ ЗА ДА ОСТАНЕШ БЕЗ ПАРИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ И ДА СИ НАТИСКАШ ПАРЦАЛИТЕ НА РАБОТАТА А ЗА КАПАНА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ТЕПЪРВА ША СА ВИДИ КЪВ КАПАН СА...

    Коментиран от #16

    19:55 29.10.2026

  • 8 Анонимен

    2 2 Отговор
    Да прочете много добре Карл Маркс и всичко става ясно

    19:57 29.10.2026

  • 9 САМО КАТО СРАВНИШ ЗДРАВЕОПАЗВАНИЯТА

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха сега де...":

    ИША СА РАЗБЕРЕ КООЛКО НЕ СИ В ЧАС...

    Коментиран от #19

    19:57 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    2 2 Отговор
    На запад започнаха да стоплят, че водата е мокра.
    В такъв прогрес след време може да открият и че сапунът люти.

    19:57 29.10.2026

  • 12 🤔китайския

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха сега де...":

    комунизъм трябва да е...!

    Коментиран от #17

    19:57 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 различно мнение

    5 0 Отговор
    Капитализма се възползва от негативните качества на хората и ги насочва в обща полза на обществото. (например алчността се урегулира и задоволява с частна собственост и пр.)
    Мечтата хората да имат само положителни качества е утопия непостигната нито от комунистическата доктрина, нито от различните религии по света.

    19:58 29.10.2026

  • 15 важно е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Кой определя възможностите, а кой пък определя и ограничава потребностите?

    20:01 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 при китайците

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "🤔китайския":

    Само наименованието ККП е запазено, а икономиката е по капиталистически закони с частна собственост върху средствата за производство.

    20:03 29.10.2026

  • 18 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Комунизмът още по-малко е естествен. Всъщност капитализмът си е съвсем естествен, конкуренция, силните изяждат слабите, като в природата. А за на Маркс глупостите да не говорим. Държавата щяла да отпадне. Това ред, правосъдие, здравеопазване, образование, строителство, без управление, без правила, ей така от самосебе си. Философията на човек, който никога не е работил, издържан от капиталиста Енгелс, ограбващ пролетариите си.

    20:07 29.10.2026

  • 19 Я по сериозно!

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "САМО КАТО СРАВНИШ ЗДРАВЕОПАЗВАНИЯТА":

    Що бе, ти живял ли си в комунизма? Аз съм живял и в болница лично са ми искали сериозна сума, която събирахме няколко човека със заеми за да я изплатя.

    Коментиран от #33

    20:09 29.10.2026

  • 20 Клара Цеткин (и Роза Люксембург)

    2 0 Отговор
    Капитализмът може да бъде омекотен като в социалната Скандинавия и твърд като в родината на Тръмп. Комунизмът може да мизерия и военни паради, а може да е и капиталистически като в Китай или напоследък Виетнам. Може да е и като в Куба, песни, танци, никой не работи, няма ток.

    20:16 29.10.2026

  • 21 само цитат

    1 1 Отговор
    Демокрацията не е съвършен начин за управление, но по-добър не е измислен.

    Коментиран от #31

    20:17 29.10.2026

  • 22 Дзак

    2 0 Отговор
    Естествено. Има типове хора. Едни се стремят към господство, други към свобода. Едните от комплекс за непълноценност, другите от стремеж за изява.

    20:20 29.10.2026

  • 23 Технологиите

    2 1 Отговор
    определят обществено-икономическия строй. Технологиите са ДНК-то на социално-икономическата система. Комунизмът е възможен и предстои - хората ще са равни и братя, защото благата ще се произвеждат от роботите и изкуствения интелект, а хората няма да работят и ще има блага в изоболие за всички, но това ще е последният етап от историческтото развитие на човечеството, защото повече няма да има необходимост от хората, а когато няма необходимост от нещо, то изчезва.

    Коментиран от #28, #29, #34

    20:21 29.10.2026

  • 24 Парите

    1 3 Отговор
    Не са естествени.
    Какво пак са се объркали и не са разбрали.

    20:21 29.10.2026

  • 25 Имам нужда от яхта...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Не питай кой ми е създал такива нужди 😀
    А може би той ще трябва да ми ги задоволява.

    20:23 29.10.2026

  • 26 Сзо

    0 1 Отговор
    Затова решението е: Кой колкото печели докато е жив, когато умре състоянието му отива в държавата, а не в наследниците. Те почват от нулата, разчитат само на собствените си възможности, и изкарват колкото могат. И така нататък.

    20:25 29.10.2026

  • 27 Гост

    0 1 Отговор
    Нищо ново. Това всеки го знае от както влезе в системата. Но типично за американците да се мислят за много умни и че са измислили нещо важно.

    20:27 29.10.2026

  • 28 опасности

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Технологиите":

    А запитвал ли си се, че когато управлението, изхранването, обучението, лечението и пр. човешки дейности се заместят от изкуствения интелект, хората ще са му само ненужно и неспособно за нищо излишно бреме?

    20:28 29.10.2026

  • 29 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Технологиите":

    Натиснах ти плюс, но за мен това е същата утопия като комунизма. Ние хората успяваме да изопачаваме всичко и така да стане как си го написал , пак ще има не доволни и както казват някой ,всичките на опаки ,А, аз на терсене.

    20:31 29.10.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Проблема не е в капитализма... проблема даже не е в социализма
    те са нито добри нито лоши системи, всяка си има и + и -

    ... проблема е, че ги защитават хора, които само са чели за тях...

    20:34 29.10.2026

  • 31 Да се знае и помни...

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "само цитат":

    Цитатът е приписван на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, който през 1947 г. казва в Британския парламент.А точния цитат е: „Твърди се, че демокрацията е най-лошата форма на управление, след онези, които вече са били изпробвани.“
    Изказването подчертава идеята, че въпреки своите недостатъци, бавност и противоречия, демократичната форма на управление остава по-добра от всички алтернативи (като диктатура, монархия или тоталитаризъм), които историята вече е изпробвала и които водят до по-големи злоупотреби с властта. Аз бих добавил и комунизма, който по същество си остава диктатура или поне тоталитаризъм.

    20:34 29.10.2026

  • 32 хаха

    1 0 Отговор
    Тази госпожа или госпожица явно е чела само Маркс.
    Капитализмът не е естествения ред, не е и най-добрия, но е най-добрия досега известен. Да вземе да погледне какво е било преди 100г- примерно 1940 даже. Колко ДЕЦА НА ПО 5-6Г СА РАБОТИЛИ ВЪВ ФАБРИКИ И МИНИ, дали са имали повече от един чифт скъсани дрехи, често и да са ходили боси. Понякога след работа 12ч във фабрика са гладували. 19ти век е още по-брутално. Към средата на 20ти век вече ЗАРАДИ КАПИТАЛИЗМА много от проблемите изчезват- произвежда се много и е евтино за всички.
    Днес беден човек има удобства, които Рокфелер е нямал. Да, няма слуги, но има пералня, фурна с програми, съдомиялна, кола, компютър в джоба, телевизор.... Да видим ли селските къщи какви са по-старите?
    А кризата сега е до СОЦИАЛИЗЪМ. Високи данъци, високо МРЗ нормално вдигат цените. Като се дава на всеки и без работа, има повече търсене и това също помпа цените. При 10% данък нещо за 10 ще струва 11 с данъка, при 50% вече цената става 20. И продавач, и купуват са 4 пъти по-бедни- единият трябва да изкара той 40, за да купи за 20, другият взима 20, но получава реално 10, с които ще купи нещо с цена без данък 5. С разните регулации, зелена сделка и подобни също се източва яко- става прекалено скъпо да се работи, по-малко се произвежда и от там е скъпо. А и искат да наемаш комисии по Х, У с "експерти" като интервюираната и техните заплати вдигат и те цената.
    Социализъм за пред масите, олигархия скрито, 0 капитализъм и свободен паза

    20:37 29.10.2026

  • 33 ДАА ЖИВЯЛ СЪМ И ПРЕЗ

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Я по сериозно!":

    1978 Г ЗА ЕДНА КАШЛИЦА МЕ ВКАРАХА В БОЛНИЦА И ИМИ НАПРАВИХА СЯААААКАКВУ ИЗСЛЕДВАНИЯ КОИТО СЕГА НЯМА КАК ДА СЕ ПЛАТЯТ И ТОГАВА УЖ ЗА КАШЛИЦА МИ ОТКРИХА МИОМА И ТО НАВРЕМЕ ОПЕРИРАХА МЕ И ЕТО ОЩЕ ЖИВЕЯ И ГЛЕДАМ КАКЪВ РЕЗИЛ СТЕ..

    20:38 29.10.2026

  • 34 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Технологиите":

    НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА КОМУНИЗЪМ! Е, може да има някакъв вид, дето НИКОЙ НИЩО НЕ РАБОТИ И ВСИЧКО СЕ ПРАВИ 100% ОТ РОБОТИ. Но тогава роботите ще са като хората и ще е чудно защо сме им.
    Как точно искаш равенство? Трябва ти лекар, ама ти да си гледаш хобито и да не работиш нищо. Според теб кой ще иска да те лекува срещу 0 ОБЛАГА СПРЯМО ТОВА И ТОЙ ДА НЕ РАБОТИ? Искаш да ти доставят храна. Колко човека искат да обикалят да разнасят за едното нищо? Да приготвят храната? Да гледат животни за месото, копаят на полето и т.н.?
    Комунистите са лигльовци, които искат равенство във вида "Аз получавам равно, а други ми робуват и плащат за моя мързел.". Има равенство и делене на блага в първобитни общества, но с уловка- ВСЕКИ РАБОТИ, ЛОВУВА. Т.е. в комунизма и ти си в мините, заводите, разнасяш храна. Затова и след соц революция рязко "соц елитът" отива по разпределение на МРЗ в мини и заводи общак, ако е без връзки с властта и не иска разстрел или в лагера да го превъзпитат.

    20:44 29.10.2026