Клара Матей: Капитализмът не е естественият ред

Капитализмът не е естествен и спонтанен ред, а система, изградена чрез насилие и поддържана чрез зависимостта на хората от пазара на труда. Това заявява професорката по икономика Клара Матей в интервю за Channel 4, което привлече десетки хиляди коментари онлайн.
Матей, автор на книгата „Бягство от капитализма“, поставя под въпрос широко разпространеното разбиране, че бедността, безработицата, инфлацията и недостъпните жилища са неизбежни последици от човешката природа или от лошото управление.
„Икономиката е представена като естествен ред“
Според Матей икономическата история често се представя така, сякаш капитализмът е възникнал самостоятелно. Тя посочва ограждането на общинските земи във Великобритания като пример за процес, при който обикновените хора са загубили достъпа до средства за препитание и са били принудени да търсят работа срещу заплата.
Тя твърди, че тази зависимост не е изключение, а основа на системата. Когато хората нямат самостоятелен достъп до земя, жилище или други средства за препитание, те са принудени да приемат условията на пазара на труда.
Строгите икономии като инструмент за зависимост
Матей оспорва и обяснението, че строгите икономии са само болезнена, но необходима реакция при висока задлъжнялост. По думите ѝ съкращаването на социални услуги прави хората по-зависими от всяка налична работа, а безработицата ограничава възможностите им да настояват за по-високи заплати и по-добри условия.„Строгите икономии ни държат в подчинено положение. Те ни карат да имаме нужда да работим каквато и да е работа, за да плащаме сметките си“, заявява икономистката.
Тя свързва същата логика и с политиките срещу инфлацията. Според нея икономическите модели често представят работниците и високите заплати като причина за поскъпването, а по-високите лихви като неутрално решение. Матей възразява, че тези мерки могат да увеличат безработицата и да отслабят позициите на наетите.
Неравенство и подкрепа за системата
В разговора са посочени данни, според които 12 души притежават повече богатство от най-бедните 4 милиарда души в света. Сред останалите числа са 157 британски милиардери с богатство, равностойно на 22% от брутния вътрешен продукт на Великобритания, при 5% през 1990 г., както и твърдението, че едно от три британски деца живее в бедност.
Матей обяснява защо хора, които са засегнати от неравенството, понякога защитават самата система чрез понятието „хегемония“ на италианския теоретик Антонио Грамши. По думите ѝ икономическите теории внушават, че богатите са постигнали положението си чрез повече труд и рационалност, докато бедността се представя като личен провал.„Хората са го интернализирали толкова дълбоко, че единственото обяснение за обезчовечаващия им живот е да обвиняват онези, които са още по-слаби от тях, защото не виждат кой всъщност печели“, казва Матей.
Каква алтернатива предлага
Матей уточнява, че не предлага връщане към съветски модел на държавен контрол. Тя говори за местно участие, демократично разпределение на ресурсите и решения, насочени към непосредствените материални нужди.
Като пример посочва бюджетиране с участие, възникнало в Бразилия през 80-те години. В Тълса, Оклахома, тя ръководи Forum for Real Economic Emancipation, която работи по теми като хранителната независимост и местното облагане на богатството.
На въпрос какво би променила с един ход, Матей поставя на първо място прекратяването на физическото насилие и осигуряването на храна. Именно тази комбинация от критика на капитализма и призив за конкретни местни действия е сред причините интервюто да предизвика силен отзвук сред зрителите.
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Клара Елизабета Матей е италиански икономист, изследовател и преподавател, която заема длъжността професор по икономика в Университета в Тълса, където е и директор на Центъра за хетеродоксална икономика. Тя е широко призната заради критичните си трудове, посветени на историята на капитализма, макроикономиката и политическите мотиви, стоящи зад технократското формиране на политики.
Източници: thedailybritain.co.uk, tapesearch.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Казано е: от всекиму според възможностите, за всекиму според потребностите.
Аман от пишман капиталистченца.....
Коментиран от #15, #25
19:52 29.10.2026
2 Ха сега де...
Коментиран от #9, #12
19:53 29.10.2026
3 Тик-Ток
19:53 29.10.2026
4 Постоянно откриват топлата вода
Всичко за капитализма е казано и написано от Карл Маркс, но не всички четат какво е написал.
Спете спокойно, роби на труда!
19:54 29.10.2026
5 Василеску
19:54 29.10.2026
6 Пич
С акъл, или с акъл и работа се става богат!!!
Без много работа може да станеш богат, без акъл - не!!!
19:55 29.10.2026
7 ЕТО ТОВА Е УМНА И КРАСИВА ЖЕНА
Коментиран от #16
19:55 29.10.2026
8 Анонимен
19:57 29.10.2026
9 САМО КАТО СРАВНИШ ЗДРАВЕОПАЗВАНИЯТА
До коментар #2 от "Ха сега де...":ИША СА РАЗБЕРЕ КООЛКО НЕ СИ В ЧАС...
Коментиран от #19
19:57 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
В такъв прогрес след време може да открият и че сапунът люти.
19:57 29.10.2026
12 🤔китайския
До коментар #2 от "Ха сега де...":комунизъм трябва да е...!
Коментиран от #17
19:57 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 различно мнение
Мечтата хората да имат само положителни качества е утопия непостигната нито от комунистическата доктрина, нито от различните религии по света.
19:58 29.10.2026
15 важно е
До коментар #1 от "ставка":Кой определя възможностите, а кой пък определя и ограничава потребностите?
20:01 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 при китайците
До коментар #12 от "🤔китайския":Само наименованието ККП е запазено, а икономиката е по капиталистически закони с частна собственост върху средствата за производство.
20:03 29.10.2026
18 Наблюдател
20:07 29.10.2026
19 Я по сериозно!
До коментар #9 от "САМО КАТО СРАВНИШ ЗДРАВЕОПАЗВАНИЯТА":Що бе, ти живял ли си в комунизма? Аз съм живял и в болница лично са ми искали сериозна сума, която събирахме няколко човека със заеми за да я изплатя.
Коментиран от #33
20:09 29.10.2026
20 Клара Цеткин (и Роза Люксембург)
20:16 29.10.2026
21 само цитат
Коментиран от #31
20:17 29.10.2026
22 Дзак
20:20 29.10.2026
23 Технологиите
Коментиран от #28, #29, #34
20:21 29.10.2026
24 Парите
Какво пак са се объркали и не са разбрали.
20:21 29.10.2026
25 Имам нужда от яхта...
До коментар #1 от "ставка":Не питай кой ми е създал такива нужди 😀
А може би той ще трябва да ми ги задоволява.
20:23 29.10.2026
26 Сзо
20:25 29.10.2026
27 Гост
20:27 29.10.2026
28 опасности
До коментар #23 от "Технологиите":А запитвал ли си се, че когато управлението, изхранването, обучението, лечението и пр. човешки дейности се заместят от изкуствения интелект, хората ще са му само ненужно и неспособно за нищо излишно бреме?
20:28 29.10.2026
29 Анджо
До коментар #23 от "Технологиите":Натиснах ти плюс, но за мен това е същата утопия като комунизма. Ние хората успяваме да изопачаваме всичко и така да стане как си го написал , пак ще има не доволни и както казват някой ,всичките на опаки ,А, аз на терсене.
20:31 29.10.2026
30 ДрайвингПлежър
те са нито добри нито лоши системи, всяка си има и + и -
... проблема е, че ги защитават хора, които само са чели за тях...
20:34 29.10.2026
31 Да се знае и помни...
До коментар #21 от "само цитат":Цитатът е приписван на бившия британски премиер Уинстън Чърчил, който през 1947 г. казва в Британския парламент.А точния цитат е: „Твърди се, че демокрацията е най-лошата форма на управление, след онези, които вече са били изпробвани.“
Изказването подчертава идеята, че въпреки своите недостатъци, бавност и противоречия, демократичната форма на управление остава по-добра от всички алтернативи (като диктатура, монархия или тоталитаризъм), които историята вече е изпробвала и които водят до по-големи злоупотреби с властта. Аз бих добавил и комунизма, който по същество си остава диктатура или поне тоталитаризъм.
20:34 29.10.2026
32 хаха
Капитализмът не е естествения ред, не е и най-добрия, но е най-добрия досега известен. Да вземе да погледне какво е било преди 100г- примерно 1940 даже. Колко ДЕЦА НА ПО 5-6Г СА РАБОТИЛИ ВЪВ ФАБРИКИ И МИНИ, дали са имали повече от един чифт скъсани дрехи, често и да са ходили боси. Понякога след работа 12ч във фабрика са гладували. 19ти век е още по-брутално. Към средата на 20ти век вече ЗАРАДИ КАПИТАЛИЗМА много от проблемите изчезват- произвежда се много и е евтино за всички.
Днес беден човек има удобства, които Рокфелер е нямал. Да, няма слуги, но има пералня, фурна с програми, съдомиялна, кола, компютър в джоба, телевизор.... Да видим ли селските къщи какви са по-старите?
А кризата сега е до СОЦИАЛИЗЪМ. Високи данъци, високо МРЗ нормално вдигат цените. Като се дава на всеки и без работа, има повече търсене и това също помпа цените. При 10% данък нещо за 10 ще струва 11 с данъка, при 50% вече цената става 20. И продавач, и купуват са 4 пъти по-бедни- единият трябва да изкара той 40, за да купи за 20, другият взима 20, но получава реално 10, с които ще купи нещо с цена без данък 5. С разните регулации, зелена сделка и подобни също се източва яко- става прекалено скъпо да се работи, по-малко се произвежда и от там е скъпо. А и искат да наемаш комисии по Х, У с "експерти" като интервюираната и техните заплати вдигат и те цената.
Социализъм за пред масите, олигархия скрито, 0 капитализъм и свободен паза
20:37 29.10.2026
33 ДАА ЖИВЯЛ СЪМ И ПРЕЗ
До коментар #19 от "Я по сериозно!":1978 Г ЗА ЕДНА КАШЛИЦА МЕ ВКАРАХА В БОЛНИЦА И ИМИ НАПРАВИХА СЯААААКАКВУ ИЗСЛЕДВАНИЯ КОИТО СЕГА НЯМА КАК ДА СЕ ПЛАТЯТ И ТОГАВА УЖ ЗА КАШЛИЦА МИ ОТКРИХА МИОМА И ТО НАВРЕМЕ ОПЕРИРАХА МЕ И ЕТО ОЩЕ ЖИВЕЯ И ГЛЕДАМ КАКЪВ РЕЗИЛ СТЕ..
20:38 29.10.2026
34 хаха
До коментар #23 от "Технологиите":НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ИМА КОМУНИЗЪМ! Е, може да има някакъв вид, дето НИКОЙ НИЩО НЕ РАБОТИ И ВСИЧКО СЕ ПРАВИ 100% ОТ РОБОТИ. Но тогава роботите ще са като хората и ще е чудно защо сме им.
Как точно искаш равенство? Трябва ти лекар, ама ти да си гледаш хобито и да не работиш нищо. Според теб кой ще иска да те лекува срещу 0 ОБЛАГА СПРЯМО ТОВА И ТОЙ ДА НЕ РАБОТИ? Искаш да ти доставят храна. Колко човека искат да обикалят да разнасят за едното нищо? Да приготвят храната? Да гледат животни за месото, копаят на полето и т.н.?
Комунистите са лигльовци, които искат равенство във вида "Аз получавам равно, а други ми робуват и плащат за моя мързел.". Има равенство и делене на блага в първобитни общества, но с уловка- ВСЕКИ РАБОТИ, ЛОВУВА. Т.е. в комунизма и ти си в мините, заводите, разнасяш храна. Затова и след соц революция рязко "соц елитът" отива по разпределение на МРЗ в мини и заводи общак, ако е без връзки с властта и не иска разстрел или в лагера да го превъзпитат.
20:44 29.10.2026