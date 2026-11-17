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Предстоящата среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ може да укрепи глобалната стабилност и да даде нов политически импулс на отношенията между Пекин, Москва и Вашингтон. Това пише китайският вестник Global Times в редакционен коментар.

Китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп планират да разговарят в Шънджън на 19 ноември, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Ако се проведе по план, това ще бъде първата очна среща между лидерите на трите държави в този формат.

Пекин вижда възможност за стратегическа стабилност

Global Times определя разговорите като възможност за укрепване на взаимното стратегическо доверие. „Срещата ще изпрати силен политически сигнал към международната общност относно стабилността на отношенията между големите държави и ще помогне за повишаване на глобалното доверие в развитието“, се посочва в коментара.

Изданието свързва евентуалното сближаване не само с двустранните отношения, но и с по-широки въпроси като световния мир, регионалните конфликти, енергийната и продоволствената сигурност, глобалните вериги за доставки и правилата за изкуствения интелект. Китай, Русия и САЩ са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН.

Според китайския вестник координацията между трите сили може да опровергае схващането, че големите държави неизбежно са обречени на конфронтация. Global Times подчертава, че срещата няма да реши всички международни проблеми, но може да открие път към по-устойчив диалог.

Ядреният контрол и войната в Украйна

Предстоящите разговори ще се проведат на фона на напрежение по няколко ключови теми. Белият дом съобщи, че Доналд Тръмп ще обсъди с Путин и Си Дзинпин контрола върху ядрените оръжия. Последният договор между САЩ и Русия за ограничаване на ядрените арсенали изтече през февруари, а Вашингтон настоява евентуално ново споразумение да включва и Китай.

Тръмп заяви и че възнамерява да повдигне въпроса за войната в Украйна. По-рано американски представител посочи, че темата може да бъде избегната, което показва разминаване в публично изложените очаквания за дневния ред.

Кремъл определи срещата като събитие с голямо влияние върху международните отношения. В същото време анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, предупреждават, че тя може да има по-силно символно, отколкото практическо значение, тъй като интересите на трите държави остават различни и не се очаква предварително договорено споразумение.

Източници: globaltimes.cn, apnews.com, themoscowtimes.com