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Уинстън Чърчил имал мрачна оценка за срещата на върха в Техеран през 1943 г., на която той, президентът на САЩ Франклин Рузвелт и съветският лидер Йосиф Сталин обсъждали военната стратегия и бъдещото устройство на Европа след края на войната. Това пише за "Политико" Джейми Детмър - заместник-главен редактор на изданието и колумнист, отразяващ външнополитическите въпроси.

"Седях там с голямата руска мечка от едната ми страна, протегнала лапите си, а от другата - големия американски бизон. Между двамата седеше бедното малко английско магаре", разказвал британският министър-председател.

Поне на бедното малко магаре му било позволено да присъства на срещата.

Първата по рода си тристранна среща между САЩ, Русия и Китай, проведена миналата седмица в Шънджън, беше сравнена от някои с по-късната среща в Ялта, на която Чърчил, Сталин и Рузвелт договориха следвоенния световен ред, който днес едва се крепи.

Този път обаче дипломатическото влияние на Европа не се усети никъде.

В навечерието на срещата си с Путин в Аляска през август 2025 г. американският президент Доналд Тръмп поне проведе консултации с водещи европейски лидери. Преди срещата в Шънджън обаче не е имало нито широки консултации, нито виртуална обща среща с европейските съюзници. Това разкриха двама високопоставени европейски представители, пожелали анонимност.

С други думи, докато Тръмп се срещаше с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, Европа остана извън играта.

Разбира се, срещата в Шънджън не беше Ялта. Европа не беше поставена на масата за разделяне между американския бизон, руската мечка и китайската панда.

"В Ялта Европа беше разделена. Териториите ѝ бяха разпределени. Няма да позволим нещо подобно да се случи отново", заяви германският канцлер Фридрих Мерц на продължителна пресконференция в Берлин, заобиколен от други европейски лидери, няколко часа след разговорите. "Срещата в Шънджън очевидно беше по-скоро възможност за обща снимка", добави той.

И на пръв поглед може би това е така. Когато телевизия Fox News попита Тръмп какво заглавие би искал да бъде изведено след срещата на върха, той акцентира върху тържествената атмосфера и факта, че лично Си го е посрещнал на летището - рядък жест от страна на китайския президент.

"Това беше голям знак на уважение и аз го оценявам. Това е голяма победа за нас. Голяма победа е и за Китай. Разбираме се добре", заяви Тръмп.

"Тристранната среща беше изцяло въпрос на имидж, без никакво реално съдържание", коментира Мелани Харт - бивш старши съветник по въпросите на Китай в Държавния департамент на САЩ, която сега работи в Атлантическия съвет.

Със сигурност срещата на върха доведе до малко конкретни резултати. Тримата лидери поеха ангажимент да настояват за реформа на ООН и да "увеличат производството и доставките на рафинирани петролни продукти в полза на всички държави" - забележителен успех за Путин, тъй като това вероятно означава, че Тръмп няма да прилага енергийни санкции срещу Русия.

Тримата подчертаха също, че "Международният наказателен съд и други подобни институции не трябва да злоупотребяват със своята юрисдикция". На практика това представлява потвърждение на имунитета на държавните служители от международни съдилища и институции. Още една победа за Путин, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд.

Тримата лидери заявиха и че никога не трябва да се води ядрена война.

Според Натия Сескурия от лондонския мозъчен тръст RUSI "новата Ялта" не се е състояла в Шънджън, тъй като тримата лидери са имали коренно различни цели.

"Тръмп искаше да бъде възприеман като велик майстор на сделките. Путин искаше да покаже, че Русия отново е равноправна велика сила и се е завърнала на световната сцена. Си извлече полза от това, че прие и двамата лидери, без да се ангажира с целите на нито един от тях", поясни тя.

И все пак би било грешка случилото се в Шънджън да бъде отхвърлено като незначително събитие без дългосрочни последици. Вероятно в бъдеще срещата ще бъде оценена като поредна стъпка в отдалечаването от либералния международен ред след Студената война и завръщането към много по-открито и безпощадно противопоставяне между великите сили. В този свят големите държави доминират над по-малките, пренебрегвайки международните норми, включително усилията за прекратяване на безнаказаността на лидери, обвинени във военни престъпления.

Накратко, срещата даде сигнал за вероятната посока, в която ще се развива светът. Това може единствено да задълбочи разрива между Вашингтон и европейските му съюзници.

Показателен знак за очертаващия се нов световен ред се появи само няколко часа след края на разговорите. Тогава Тръмп се включи по телефона от борда на президентския самолет Air Force One в срещата в Берлин на европейските съюзници на Украйна, за да изрази категоричния си скептицизъм относно готовността на Европа да отпуска още милиарди евро помощ за Киев, след като Путин му бил заявил, че искрено желае мирно споразумение.

"Тръмп не би имал никакви колебания да реши съдбата на Украйна без нейно участие в преговорите", заяви Фредрик Веслау - бивш дипломат на ООН и ЕС, който понастоящем работи в Европейския съвет за външна политика.

"Той показа, че не се интересува от европейската сигурност или от Украйна, а по-скоро от нормализирането на отношенията с Русия, така че близки до него кръгове с тесни финансови интереси да могат да печелят пари", добави той.

Веслау все пак изразява надежда, че "многополюсният свят на великите сили, сферите на влияние и буферните зони ще се сблъска с реалността на съпротивата от страна на по-малките държави - както Русия вече научи в Украйна".

Възможно е. Но е възможно и да не се случи.

В Ялта Чърчил поне успява да издейства няколко важни неща, сред които и постоянно място за Франция в Съвета за сигурност на ООН наред с Великобритания.

Според Чърчил това щяло да помогне за укрепването на дипломатическото влияние на Европа. И действително беше така - поне за известно време.

Но времената се промениха.

Източник: news.bg