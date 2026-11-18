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Давид Гонзалес е млад мъж на 29 години от Хавана. Всяка седмица домът му се превръща в парти сцена: приятели подреждат бара и осигуряват озвучителна техника. За покриване на разходите Давид взима такса вход по 50 цента от всеки човек.

„Искаме да покажем, че въпреки всички трудности, тук, в Куба, все още е възможно да създаваме нещо красиво“, казва той в репортаж на АРД от кубинската столица.

"Да не позволим да ни отнемат младостта!"

Енергийната криза държи Куба в желязна хватка. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира доставките на петрол за страната, и без това затрудненото снабдяване се влоши драстично. В резултат на това кина, театри и културни центрове бяха принудени да спрат работа.

При Давид обаче литературните четения, концертите и политическите дебати продължават. „Хората идват тук, за да бъдат щастливи. А аз често повтарям, че това може би е най-добрият начин да се занимаваш с политика в Куба", посочва той.

Неговото поколение отказва да се примири с несгодите на ежедневието. Тайната за това, че при Давид всичко продължава да функционира – въпреки енергийната криза – се крие един етаж по-ниско: генератор за ток от Испания с капацитет десет киловатчаса. Той захранва хладилника и озвучителната уредба, като прави възможни филмовите вечери, когато на общественото електроснабдяване вече почти не може да се разчита.

„Ако имаме редовно ток по 20 часа седмично, това си е направо лукс“, споделя Давид. При него купонът набира скорост. Поколението Z танцува под звуците на Queen. За няколко часа хората забравят кризата, откъсват се от делника и се чувстват свободни. И точно това е най-важното за тях, посочва АРД.

Няма гориво – няма работа

Но навън проблемите са просто навсякъде. Алексис Нуева се сблъсква с тях всеки ден. С малко електрическо камионче той събира боклука от улиците на Хавана. На много места отпадъците се трупат край пътя, тъй като и общинската служба за сметоизвозване няма достатъчно гориво.

Неговият колега Мишел обяснява, че в жегата боклукът се разлага и привлича вредители. Преди време Алексис е бил шофьор на автобус, но заради липсата на гориво останал без работа. Впоследствие си намерил работа при Ясиел Ернандес Роман – собственик на малък бизнес, на когото хрумнала идеята за тази алтернативна услуга по събиране на битовите отпадъци. Държавата покрива част от разходите за почистване, а останалата сума се заплаща от частни лица или хотели.

Компанията, в която работят 46 души и която разполага с 15 електрически камиончета, поддържа квартала чист. Това е малка история на успеха, която става пример и за другите, споделя с гордост Ясиел. Като дребен предприемач той има късмет - не е засегнат от санкциите на САЩ, които правят разплащанията, кредитирането и вноса изключително трудни. „Много други предприемачи обаче са напълно блокирани. Те не могат да внесат стоки в страната, което на практика парализира дейността им", казва той в репортажа на АРД.

Енергията като оръжие

Берт Хофман, експерт по проблемите на Куба от института GIGA в Хамбург, казва, че енергийната блокада е особено опустошителна за страната. От януари насам в Куба е акостирал само един петролен танкер. "САЩ използват енергията като оръжие", казва Хофман.

Без електричество храната се разваля, водните помпи спират работа, а ежедневието става непосилно – реалност, за която говорят и Алексис и Мишел: безсънните нощи без вентилатори и невъзможността хората да си готвят, докарват мнозина до предела на психическата им издръжливост. Хофман посочва, че хората са изпаднали в непоносима ситуация, а техните очаквания и бездруго са минимални.

Кубинското песо продължава да се обезценява

Кубинското правителство предприе много икономически реформи - социалистическата държава се отвори в по-голяма степен към частните предприятия и се появиха нови магазини, но стоките са по джоба основно на онези кубинци, които получават пари от роднини в чужбина, отбелязва в репортажа на АРД експертът за Куба. За хората, които печелят в кубинско песо, животът става все по-скъп.

Хофман е бил два пъти в Куба тази година - през февруари и през ноември. По думите му за няколко месеца песото е загубило повече от половината от стойността си спрямо еврото. Заплатите и пенсиите не успяват да следват това темпо. Който няма долари или евро, едва успява да свърже двата края.

Не се очертава скорошно споразумение със САЩ

Все по-строгите американски санкции досега не успяха да доведат до някакво политическо отваряне на страната. Хофман смята, че основната цел на Доналд Тръмп е да пречупи Куба като политически символ. Но за разлика от Венецуела, чийто президент Николас Мадуро беше свален от власт през януари, а страната сега се управлява в съответствие с интересите на САЩ, кубинският елит изглежда сравнително единен. Някакво „меко приземяване“, което да включва отстъпки и от двете страни, засега не се очертава.

От това страдат всички кубинци. За да изкара допълнителни пари, Алексис поправя електроуреди в свободното си време. А у дома го чака друг проблем: липса на вода. „Понякога цистерната е празна и тогава оставаме съвсем без вода.“ Хората се тревожат за бъдещето си – включително и на партито у Давид гостите му си говорят за това. Самият той не желае да напуска Куба, независимо че много негови приятели вече са си тръгнали.

Отвън градът потъва в мрак, а вътре танците продължават. За няколко часа присъстващите са си създали пространство на свобода там, където в действителност почти не е останала никаква, завършва репортажът на АРД.

Автор: Мари-Кристин Бьозе ARD