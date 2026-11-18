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Бившият служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров призова правителството да потърси съюзническа подкрепа и да представи конкретен план за защита на морските маршрути. Повод за изявлението му са два инцидента край българския бряг, при които са спасени общо 31 моряци.

На 16 ноември търговският кораб BETUL 8 се е преобърнал край Калиакра с 12 моряци на борда. На следващия ден газовозът GAS HUSKY е потънал край Бяла, като екипажът му е бил от 19 души. По информацията, цитирана от Гюров, всички моряци са спасени.

„Благодарение на техния професионализъм днес не говорим за още изгубени човешки животи. Но не можем да продължаваме да разчитаме, че всяка следваща подобна ситуация ще завършва със спасителна операция и щастлив край“, заяви той.

Гюров благодари на спасителните екипи, военните пилоти, Морска администрация, Военноморските сили, Гранична полиция и медиците.

Гюров говори за най-малко 17 атакувани кораба

По думите му от средата на юли най-малко 17 търговски кораба са били атакувани край бреговете на България и Румъния. Той уточни, че причините за потъването на GAS HUSKY все още се изясняват.

Според Гюров рисковете в Черно море вече имат преки последици за българската икономика. Той посочи затруднения при износа на земеделска продукция, увеличаване на транспортните разходи и застраховките, както и опасност пристанища и предприятия да губят приходи и работни места.

„Кой стои зад тези атаки? Чии са дроновете и откъде идват? Какво установиха разследванията на предишните нападения? Защо все още не сме получили ясни публични отговори?“, попита Гюров.

Призив към правителството

Гюров постави въпроса какво конкретно е направено за защитата на корабоплаването и българските икономически интереси. Той посочи, че Румъния и Турция са партньори на България по тристранно споразумение и заяви, че двете държави трябва да получават навременна информация, когато разполагат с възможност да помогнат за защитата на морското пространство.

„Още преди месец настоях България да потърси подкрепа от съюзниците си и да представи конкретен план за защита на морските маршрути. Днес необходимостта от тези действия е още по-очевидна“, заяви той.

В края на изявлението си Гюров благодари на спасителните екипи и призова правителството да предприеме действия за защита на корабоплаването.

Източници: focus-news.net