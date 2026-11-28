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Помните ли когато Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис ни увещаваше как приемането на еврото ще подпомогне икономическото развитие на България?

Подобни твърдения има и на официалния държавен сайт „evroto.bg“, част от прословутата „информационна кампания“ преди присъединяването ни към еврозоната. Която уж трябваше да разясни на гражданите какви са плюсовете/минусите на членството, но реално само напълни градския транспорт с до болка отегчителни постери в стил „Европейски реализъм“ (социалистическият реализъм дори е бил по-креативен).

Помните ли как Домбровскис и колегите му с усмивки и прегръдки приканваха политиците тогава на власт възможно най-скоро да ни вкарат в паричния съюз? Пък дори и напук на конституцията и общественото мнение, потъпквайки не една, а цели две напълно законни инициативи за провеждане на референдум по въпроса!

А помните ли как родни банкери и президенти с отпаднала необходимост кръстосваха телевизионния ефир да ни обещават „златен дъжд“ и реки от мед и масло в клуба на богатите?

Колко аз и Стоян Панчев спорехме с какви ли не уж „по-компетентни“ експерти относно рисковете за страната от приемането на еврото? Фискални, инфлационни и други? Как бивши премиери се клеха, че след присъединяване цените няма и да помръднат!

Каква стана тя накрая? Влязохме в еврозоната, по живо по здраво, и ти да видиш! Не само, че цените мръднаха (и то много), ами Европейската комисия изведнъж разбра, че всъщност България имала икономически проблеми. И то големи.

Прекомерен бюджетен дефицит, държавни разходи извън контрол, че и тежки макроикономически дисбаланси отгоре на това, според оценката в новия „Европейски семестър“. Много лошо!

Сега Домбровскис тежко размахва пръст и строго назидава, че сме изтървали положението. Не сме направили достатъчно, за да коригираме проблемите! А г-н Домбровскис някой ще го попита ли той къде спа последните години? Не виждаше ли какво се случва в сферата на публичните финанси? Гледам носи очила, би трябвало да вижда?

Щом ние в ЕКИП много добре виждахме какво се случва, както и немалко други колеги в България, съм малко скептичен точно в ЕК да не са били наясно, че държавните разходи са извън контрол. Че бюджетният дефицит всъщност е до 3% от БВП само „на хартия“. Че разходи целенасочено се крият по чекмеджетата в АПИ.

В ЕК и ЕЦБ положението винаги е ни лук яли, ни лук мирисали. Така беше и когато удари дълговата криза преди 15 години и изведнъж големите експерти там бяха изненадани, че публичните финанси в куп държави са абсолютно неустойчиви. Че в Гърция са лъгали с данните и се е крало от държавни проекти като за последно. Нищо, че това е нещо, което можеха да разберат ако просто бяха питали някой случаен наш сънародник, който е летувал там.

Да не говорим за инфлационния критерий, който изпълнихме за няма и половин година и от август 2025 г. пак влязохме в нарушение. Но решението вече беше взето, то така или иначе тия критерии са формалност, нали? Ами сега вече явно не са.

Как да ви го обясня сложно е, може би зависи от коя страна на леглото ще се събудят шефовете в ЕК или от коя страна на поредния заем за Украйна ще се окажем ние в България.

Е добре, ама Франция колко пъти е била в нарушение и колко пъти ЕК е препоръчвала да се глоби? Е, ама „Франция си е Франция“ както най-трезвеният президент на Комисията обичаше да казва едно време. Кой си ти, бе Ганьо, че да се сравняваш с Франция? Да, в Съюза всички сме равни, но някои са по-равни.

Винаги така е било и винаги така ще бъде явно. На всеки непредубеден вече му е ясно кои са балъците и кои тарикатите в цялата история. Българинът има незавидния талант от много криворазбрана тарикатщина често да се оказва от другата страна на монетата.

Влязохме в „клуба на богатите“, да ни е честит. Да ни е честит и „членския внос“.

Източник: trud.bg