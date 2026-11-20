ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хипербарната оксигенация, позната като лечение в барокамера, е сред допълващите методи, които се проучват за потенциалното им приложение при репродуктивни проблеми. В УМБАЛ Бургас вече прилагат процедурата в сътрудничество със Звеното по асистирана репродукция, като лекарите подчертават, че тя не е гаранция за забременяване и не замества основното лечение. За научните основания, възможните ползи и рискове, както и за първите наблюдения от програмата… Пред ФАКТИ говори д-р Даниела Люцканова, началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.



- Д-р Люцканова, в УМБАЛ Бургас вече прилагате хипербарна оксигенация като допълнение към лечението на двойки с репродуктивни проблеми. Какво представлява тази процедура и какво точно се случва с организма на пациента, когато вдишва кислород под повишено налягане в барокамерата?

- Хипербарната оксигенация е медицински метод, при който пациентът диша кислород в среда с налягане, по-високо от атмосферното. При тези условия значително се увеличава количеството кислород, което се разтваря непосредствено в кръвната плазма. Така кислородът достига в по-големи количества до тъканите, включително до участъци, в които неговото снабдяване е затруднено. Кислородът е необходим за нормалното функциониране на клетките, за производството на енергия и за редица възстановителни процеси. Именно възможността да повлияем на тези механизми е в основата на интереса към хипербарната оксигенация при репродуктивни проблеми.

- Какъв е механизмът, по който повишеното количество кислород може да повлияе на репродуктивната система? Какво се случва с кръвообращението, клетките и снабдяването на репродуктивните органи с кислород?

- Репродуктивните органи са особено чувствителни към условията, в които функционират техните клетки. Доброто кислородоснабдяване има значение за нормалната работа на яйчниците, маточната лигавица и процесите, свързани с образуването и развитието на сперматозоидите. При хипербарна оксигенация се повишава количеството кислород, достъпно за тъканите, като се създават условия за по-добро клетъчно функциониране. Методът може да повлияе и някои процеси, свързани с микроциркулацията, възпалението и възстановяването на тъканите. Тук трябва да уточним, че по-високото кислородно снабдяване не означава непременно увеличен кръвоток. Основният ефект е свързан с повишеното разтваряне на кислород в плазмата и неговата по-голяма достъпност за клетките. Потенциалното благоприятно въздействие върху репродуктивните функции е предмет на научни изследвания, като към момента вече има проучвания, които го доказват.

- При мъжете са наблюдавани подобрения в подвижността и качеството на сперматозоидите, както и намаляване на уврежданията в тяхната ДНК. Как хипербарната оксигенация влияе конкретно върху мъжката репродуктивна система и при какви диагнози може да има потенциална полза?

- Има научни публикации, в които се съобщава за положителни промени в определени показатели на спермограмата след курс на хипербарна оксигенация. Най-голям интерес представлява възможността да се повлияят процесите, свързани с оксидативния стрес и увреждането на ДНК на сперматозоидите. Оксидативният стрес е състояние, при което в организма се натрупват повече вещества, увреждащи клетките, отколкото естествените защитни механизми могат да неутрализират.



Той може да повлияе неблагоприятно върху подвижността, структурата и генетичния материал на сперматозоидите.

В отделни проучвания след хипербарна оксигенация се наблюдава намаляване на някои показатели за оксидативен стрес и ДНК увреждане. Това дава основание методът да бъде изследван при определени форми на мъжки инфертилитет, включително при повишена ДНК фрагментация и някои случаи на неизяснен стерилитет. Необходимо е обаче да се подчертае, че кислородът във високи концентрации сам по себе си може да увеличи оксидативния стрес. Затова терапията трябва да се провежда по медицинска преценка и не може да се приема като универсално средство за подобряване на спермограмата.

- В научни публикации се съобщава за намаляване на фрагментацията на ДНК в сперматозоидите след кислородотерапия. Какво означава това за шансовете за оплождане и развитието на ембриона?

- ДНК фрагментацията означава наличие на увреждания в генетичния материал на сперматозоидите. Когато тези увреждания са значителни, те могат да бъдат свързани с по-нисък репродуктивен потенциал и нарушения в ранното ембрионално развитие. В някои изследвания хипербарната оксигенация е свързана с намаляване на процента сперматозоиди с фрагментирана ДНК. Това е интересен резултат, защото целта на репродуктивното лечение не е единствено да се постигне оплождане, а да се създадат условия за нормално развитие на ембриона и успешна бременност. В същото време подобрението на един лабораторен показател не означава автоматично по-висока вероятност за раждане на здраво дете. За такава оценка са необходими по-мащабни клинични проучвания.

- Може ли подобна процедура да помогне на мъже, при които стандартните методи не дават добри резултати?

- Потенциално би могла да бъде допълнителна възможност при внимателно подбрани пациенти. Но първо трябва да бъде установена причината за репродуктивния проблем. Той може да се дължи на различни фактори - хормонални, генетични, възпалителни, анатомични или други. Напоследък много мъже са увлечени по фитнеса и приемат различни хранителни добавки и вещества. Те също могат да влияят върху репродукцията. Хипербарната оксигенация не може да отстрани всички тези причини и не замества специализираното лечение. Нейното място е като възможен допълващ метод, когато лекуващият специалист прецени, че съществуват медицински основания за включването ѝ.

- При жените се наблюдава подобряване на дебелината на маточната лигавица и по-добри показатели при пациентки със слаб яйчников отговор. Как се постига този ефект и при кои конкретни репродуктивни проблеми бихте препоръчали включването на барокамерата?

- При жените научният интерес е насочен основно към два проблема - недостатъчно развита маточна лигавица и слаб яйчников отговор при стимулация. Маточната лигавица, или ендометриумът, трябва да осигури подходящи условия за имплантацията на ембриона. В някои проучвания след хипербарна оксигенация е отчетено увеличаване на дебелината ѝ. Предполага се, че подобреното кислородоснабдяване и въздействието върху клетъчните процеси могат да имат значение за тези промени. Има и публикации, които съобщават за подобрение на отделни показатели при жени със слаб яйчников отговор. Това обаче не означава, че чрез кислородотерапия можем да възстановим изчерпан яйчников резерв или да преодолеем всички причини за репродуктивни затруднения. Бихме могли да обсъждаме подобен подход най-вече при пациентки с недостатъчна дебелина на ендометриума или с неблагоприятен отговор при предходни репродуктивни процедури. Решението обаче трябва да бъде индивидуално и съвместно със специалиста по репродуктивна медицина.



- Има ли научни доказателства, че хипербарната оксигенация увеличава реалния шанс за забременяване и раждане на живо дете, или към момента се наблюдават предимно подобрения в междинни показатели - като дебелина на ендометриума, брой яйцеклетки, подвижност на сперматозоидите и качество на ембрионите?

- Това е много важен въпрос, защото трябва ясно да разграничим обещаващите резултати от доказаната клинична ефективност. Към момента има отделни научни публикации, които съобщават за благоприятни промени в лабораторни и клинични показатели. Някои изследвания отчитат и по-висока честота на настъпили бременности, но наличните данни все още са ограничени. Затова представяме метода като допълваща възможност с потенциални ползи, а не като утвърдено решение за репродуктивните проблеми. Относно броя на яйцеклетките – жените се раждат с определен брой яйцеклетки, те са константа. И в годините само намаляват, докато не се изчерпат съвсем. Няма как да бъдат увеличени. Докато при мъжете е обратното – мъжете произвеждат нови и нови сперматозоиди във всеки етап от живота си.

- Какъв е протоколът, който прилагате в болницата в Бургас? Колко процедури са необходими, колко продължава една сесия, при какво налягане се провежда и кога в хода на репродуктивното лечение е най-подходящо да се включи хипербарната оксигенация?

- Програмата ни е разработена съвместно със Звеното по асистирана репродукция, като работим в тясно сътрудничество с д-р Александър Кунев, д.м., специалист по репродуктивна медицина. Първата стъпка е консултацията с репродуктивен специалист, който оценява състоянието на двойката и определя дали има основания за включване на хипербарна оксигенация. След това се извършва медицинска преценка за възможността пациентът да провежда процедурите. Броят и продължителността на сесиите, работното налягане и моментът на включване в репродуктивното лечение трябва да бъдат съобразени с конкретния пациент. Към момента няма единен, общоприет протокол за хипербарна оксигенация при репродуктивни проблеми, който да е доказал най-добра ефективност. За нас е важно терапията да бъде част от цялостния лечебен план, а не самостоятелна процедура, назначавана без ясна медицинска цел.

- Какви резултати вече отчитате при първите двойки, включени в програмата на УМБАЛ Бургас? Имате ли наблюдения за промени в спермограмите, яйчниковия отговор, качеството на ембрионите или настъпили бременности? Как ще измервате ефективността на програмата?

- При подобен подход е важно да проследяваме не само непосредствените промени в отделни показатели, но и резултатите от последващото репродуктивно лечение, тъй като отново подчертавам – барокамерата е допълващ, а не основен метод и не може категорично да се твърди, че успешната бременност се дължи само на тези процедури. Да, имаме пациенти, при които са отчетени положителни промени в изследвания и показатели, но натрупването на клинични наблюдения ще ни позволи да преценим при кои пациенти методът би могъл да има най-голяма полза. При оценката обаче трябва да отчитаме и останалите фактори, които влияят върху репродуктивния успех.

- Хипербарната оксигенация е свързана и с определени рискове - например кислородна токсичност, проблеми с ушите и белите дробове. Какви са противопоказанията, какви изследвания и прегледи правите предварително и как гарантирате безопасността на пациентите?

- Хипербарната оксигенация е медицинска процедура, която трябва да се провежда при спазване на определени изисквания за безопасност. Макар обикновено да се понася добре, тя има противопоказания и възможни нежелани реакции.



Един от най-честите проблеми е свързан с промяната на налягането и затрудненото му изравняване в средното ухо.



Възможни са също оплаквания от синусите, а в редки случаи - по-сериозни усложнения, включително кислородна токсичност и белодробна баротравма. Особено внимание изискват пациенти с определени белодробни заболявания, инфекции на горните дихателни пътища, проблеми с ушите и синусите, както и някои други придружаващи състояния. Затова преди започване на терапията се извършва медицинска оценка на общото състояние, придружаващите заболявания и възможните противопоказания. При необходимост се назначават допълнителни изследвания и консултации. В УМБАЛ Бургас процедурите се провеждат под медицински контрол и единствено след лекарско предписание. Безопасността на пациента е задължително условие при вземането на решение за включване в програмата.

- Къде поставяте границата между обещаващ допълващ метод и лечение с доказана ефективност? Какво бихте казали на двойките, които дълго време се борят с репродуктивни проблеми и виждат в барокамерата поредната си надежда?

- Барокамерата не е обещание за бременност. Тя е възможност, която при определени пациенти може да допълни основното лечение. Най-важното е да бъдем коректни към пациентите и да не създаваме нереалистични очаквания. Но имаме научни основания да смятаме, че хипербарната оксигенация може да повлияе благоприятно на определени процеси в репродуктивната система. Разбираме колко труден и продължителен може да бъде пътят към желаното дете. Именно затова смятаме, че е важно да използваме възможностите на съвременната медицина, но с необходимата отговорност и при ясно разграничаване между доказани методи и допълващи терапии. С тази съвместна програма със Звеното по асистирана репродукция предлагаме още една възможност за индивидуален, комплексен подход към двойките с репродуктивни затруднения.