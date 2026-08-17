Ще се справи ли Бургас с Евровизия: Димитър Николов пред ДВ

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"Да изкараме политиката от Евровизия", заяви пред ДВ кметът на Бургас Димитър Николов и обяви, че няма да се кандидатира за президент. Бургас ще се справи с домакинството на Евровизия, убеден е той.

ДВ: Г-н Николов, какво според Вас отличи Бургас от другите три града, които бяха кандидати за домакинството на Евровизия?

Николов: Всички градове са с перфектни възможности. Бургас и регионът събират абсолютно всичко: добра транспортна свързаност, огромна леглова база. Ние сме най-големият курортен център на България. Да не забравяме и добрите културни и музикални традиции - имаме изключително много опит в провеждането на масови музикални фестивали. Това също е дало преимущество.

"Всички са много мотивирани да помогнат за провеждането на една прекрасна Евровизия"

ДВ: А какво трябва да се подобри в града, за да бъде истински добре подготвен за домакинството?

Николов: Вече започнахме да подобряваме инфраструктурата и локациите, които ние предварително подадахме в офертното си предложение. Тези дейности, които зависят само от администрацията на общината, вече са стартирали. Оттук нататък в началото на септември очакваме инструкциите и напътствията на EBU и, разбира се, на Българската национална телевизия, за да можем под техния контрол и технически изисквания да изпълним всички свои ангажименти. Но аз съм убеден, че ще се справим, защото знам, че разполагам с изключително подготвен екип. В случая ми помагат и моите съграждани - хората в Бургас и в градовете около Бургас са много мотивирани да помогнат за провеждането на една прекрасна Евровизия.

ДВ: По направление транспорт: знаем какво означава да се излезе от стадион след концерт с 60-70 хиляди души публика. В Бургас няма метро, няма и трамвайна мрежа. Как градът смята да се подготви за толкова голям поток от хора?

Николов: Хубавото е, че имаме опит с обслужването на хиляди туристи, особено през летния сезон. И тяхното предвижване, вътре в града и извън него, ни дава основание да смятаме, че можем да се справим.

Предвидили сме допълнително увеличение на транспортните единици. И имаме прекрасен градски транспорт, който за мащабите на Евровизия абсолютно отговаря по отношение на брой извозени пътници. Така че с допълнително усилване на транспортната логистика и още по-добра свързаност между всички населени места около Бургас аз съм убеден, че ще се справим.

Самата зала се намира на един важен транспортен коридор, с възможност за бързо изнасяне на север и на юг от Бургас, където са основните потоци за леглова база. И вече сме го правили със събития, които са се случвали в Бургас. Все пак градът е домакин на много фестивали, особено през лятото.

"Бургас е отворен европейски град"

ДВ: Как Бургас смята да отправи посланието, че всички хора, независимо от техния пол, възраст или сексуална ориентация, са добре дошли? Задавам този въпрос, защото вчера имах възможност да се разходя из града и чух коментари от хора, които бяха притеснени, че в Бургас ще дойдат посетители, които според тях не отговарят на традиционните ценности.

Николов: Бургас е толерантен град. Ние сме изключително отворен европейски град, морски център и сме имали възможност дълги години да посрещаме националности, народности и всякакви хора от цял свят. Този опит с многобройните туристи, които и в момента са на нашето Черноморие, ми дава основание да мисля, че няма да имаме проблеми в това отношение, защото Бургас по никакъв начин не се отличава от останалите европейски градове. Ние сме хора с комуникация с останалите части на Европа.

Убеден съм, че тези наши контакти допълнително ще ни помогнат. Голяма част от бургазлии, техните близки, деца, роднини живеят и работят в европейски градове. Много европейски граждани имат недвижима собственост в Бургас и в региона.

Хиляди са възрастните хора, особено от скандинавските държави, от Германия, от Англия, от Франция, които предпочитат след пенсионирането си да живеят в нашия регион - заради прекрасния климат и качествената храна. Така че и в момента чужденците са сред нас. С тях провеждаме и сега различни културни събития. Гордея се, че Бургас е многокултурен и многонационален град. Бургас е включително градът с най-голям брой рускоговорящо население. След началото на войната в Украйна голям брой украински и руски граждани живеят постоянно в нашия град.

ДВ: По Ваши сведения Бургас е един от градовете с най-много камери в страната. Как Бургас ще се подготви за сигурността по време на Евровизия?

Николов: Многобройната информация, която ни дава видеонаблюдението - защото това е най-съвременният контрол по отношение на безопасността, ще ни помогне да осигурим по-голяма устойчивост и сигурност по отношение на тази безопасност.

Допълнително сме предвидили да подсилим с нови софтуери. Вече сме се свързали с нашите експерти и консултанти, които ще ни помогнат по отношение на още по-съвременни модели за контрол на безопасността. А и разчитам на нашите колеги от МВР, които в момента работят по цялото Черноморие и имат добре изграден опит и комуникации в това отношение.

"Бургас е приятел със София"

ДВ: Фокусът в момента е към града и градската администрация. Каква ще бъде тежестта на държавата в организацията? С местния бюджет ли ще се финансират дейностите за адаптиране на града - или чрез държавния?

Николов: Тепърва предстоят разговори с държавата. Аз съм убеден, че държавата няма да изостави Бургас в тази мисия за максимално добро провеждане на Евровизия.

В бюджета на община Бургас сме предвидили резерви. Очакваме да уточним какви ще бъдат инициативите на държавата, така че да разпределим отговорностите във финансов и в административен план. Надявам се, че всичко ще бъде наред. Нямам опасения, че институциите няма да си съдействат. Всички са мотивирани да направим така, че България да се справи изключително успешно.

ДВ: Кметът на София Васил Терзиев Ви поздрави, но призова БНТ да даде публична информация за критериите, по които Бургас е бил избран за домакин на Евровизия.

Николов: Познавам кмета Терзиев и съм впечатлен от неговата работа. Като колега кмет мога да дам може би най-обективната оценка как се справя един кмет - и Терзиев се справя блестящо. Убеден съм, че в останалите месеци до края на мандата той ще продължи да се справя по същия начин. Но за мен вече изборът е приключил и оттук нататък аз лично съм съсредоточен върху подготовката. Така че съм сигурен, че община София ще се включи във всички тези съпътстващи събития. Разговаряхме с него и съм сигурен, че той ще направи максималното България да се представи по най-добрия начин.

Бургас е приятел със София и нашето приятелство, както и моето приятелство с кмета на София, никой не може да го развали. И продължавам да призовавам да изкараме политиката от Евровизия, защото това само може да ни пречи. А ние трябва да съсредоточим времето и усилията си в максимално добрата подготовка на Евровизия.

ДВ: На пресконференция преди броени дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че на масата до него има хора, които могат да спечелят президентските избори, ако се кандидатират. Вие обмисляте ли такава стъпка?

Николов: Тази тема за мен отдавна е затворена и ще направя максималното да се съсредоточа върху провеждането на конкурса. Така че темата за президентските избори и въобще за националната политика ще бъде далеч от мен.

ДВ: С какво очаквате да запомнят града хората, които ще дойдат в Бургас?

Николов: Първо си пожелавам на 16 май да направим едно обобщение, че сме се справили успешно - това е най-важно. Дотогава ще съм под стрес и притеснен.

Очаквам хората да останат с едно прекрасно чувство за гостоприемство, за любов, море, дух, приятелство. И да бъдат заредени с позитивни емоции, когато си тръгнат от нашия град.