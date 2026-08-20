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Въпросът не е защо Бургас спечели, а защо София загуби

Въпросът не е защо Бургас спечели, а защо София загуби

20 Август, 2026 06:10 756 21

  • евровизия-
  • дара-
  • бургас

Обратната връзка от EBU, които взимат окончателното решение в Женева според презентациите на градовете, би била ключова, но се опасявам, че те не ни я дължат по никакъв начин

Въпросът не е защо Бургас спечели, а защо София загуби - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Въпросът не е "защо Бургас", а "защо не София". И дали София може да се поучи - без обида и емоции, а с порив евентуалните недостатъци да бъдат заличени, пише Ивайло Нойзи Цветков по повод домакинството на Евровизия.

Пак омировски онлайн-битки за Евровизия. Този път тип "София срещу Бургас, Бургас срещу София", сякаш Бургас е в някаква паралелна реалност, наред с междуградския "шовинистичен" сблъсък с привкус на "столица срещу провинция", от една страна, и, от друга, абсолютно несъществуващият "цитат" от Хемингуей за морето и провинцията. Във всичко това има и нещо тъжно, защото успяваме да сведем забележителния успех на Дара до обикновена домашна разпра.

Добре, в известен смисъл не е обикновена. Евровизия дълги години беше с образа на леко политизирана художествена самодейност. Англичаните, чийто хумор обожавам, се шегуваха с вечно ниското ниво на техните участници и използваха за конкурса чудесни иронични епитети като "camp", "tacky" и "naff" (в общи линии, едно и също - че е превзет, безвкусен, насилен, аматьорски, твърде натруфен, дори пошъл). Само че в последните 10-15 години Евровизия, каквито и културни или вкусови забележки да имаме, се превърна в огромен, почти световен бранд. Тази година предстои да се проведе и азиатска Евровизия в Тайланд, където ще участват 10 държави.

Огромни бизнес възможности

Това вече е най-гледаното неспортно ТВ-нещо на планетата. Да, политизирано е (бойкотите заради Израел не са първите - още през 1969 Австрия отказа да участва в Испания заради фашизоидния режим на Франко). Да, свири на добре смазаната тънка струна на национализма (а нима Световното по футбол не го прави?). И да, все още в голямата си част е превзето, безвкусно, не особено талантливо и т.н.

Но това в нашия случай няма никакво значение, защото Евровизия не просто се самопребрандира успешно, но и влече със себе си огромни бизнес възможности. И сега България би трябвало да се възползва максимално, включително по отношение на собствената си марка като държава, която, меко казано, не е световна.

Ето защо като софиянец смятам, че е крайно важно да се опитаме да разберем как е избран Бургас (освен очевидното - легловата база). Тук съм напълно съгласен с кмета Терзиев, само не мога да разбера дали подхождаме към това евентуално мета-познание от едни и същи позиции. Няма нужда от дране на ризи и протести, от конспирации как "мафията" и хотелското лоби едва ли не пак задкулисно са наклонили везните към морския ни град. Т.е. за мен като рационалист ключовият въпрос не е "защо Бургас", а "защо не София".

Обратната връзка от EBU, които взимат окончателното решение в Женева според презентациите на градовете, би била ключова, но се опасявам, че те не ни я дължат по никакъв начин.

Оттам нататък сме ние в София с евентуалните поуки защо пропуснахме ползи за милиони. Най-невъздържаните, пък и по политически причини, обвиняват лично кмета Терзиев. Той вероятно може да е някаква част от проблема, но далеч не го изчерпва, защото от соцмрежите е лесно да се крещи "София е кочина", но когато почти половин България се е нанесла или идва да работи тук, е почти невъзможно да се оправиш в джунглата от интереси и проблеми, при това спазвайки законовата рамка.

Да, при милиардния бюджет на София тези пропуснати ползи изглеждат като капка в морето (с извинение към морето и Бургас). Но отвъд това стои въпросът дали София наистина би могла да се поучи от този случай - без обида и емоции, а с порив евентуалните недостатъци да бъдат поправени според възможностите и градските политики. Иначе аз отдавна съм за децентрализацията, която зависи от централната власт, но в момента ми се струва, че Евровизия в Бургас ще си остане единственото по този въпрос.

Като паднал от небето шанс

Предлагам да спрем с хейта по южния морски агломерат (защото Бургас отдавна е такъв, с прилежащите курорти и на север, и на юг) и да се радваме за него, защото все пак става въпрос за общобългарската икономика.

Защото Евровизия, ако не стане някакъв епичен провал, окончателно ще постави Бургас на вътрешната ни карта като "икономически противовес" на столицата, а "Бранд България" ще стигне и до места, където единствената разпознаваемост е "Стоичков".

Това наистина е като паднал от небето шанс, дано не го пропуснат.

А ние в София да се върнем на чертожната дъска, да си извадим поуките и да престанем да саботираме опитите за добри решения. И да не забравяме, че и при нас, ако ни бяха избрали, щеше да се възцари неудържима алчност и една Airbnb стая щеше да е десетки хиляди.

Така че - трезва самооценка при нас и go Burgas (даже има рима).

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Право там

    4 0 Отговор
    Ами вижте столицата обективно на какво прилича
    като не си мислете че при ГЕРБ и Фандъкова беше приказка но пък при тези е тотален разпад на всичко.
    На Терзиев му остава май към година да края на мандата
    та той още не е избрал фирма за подмяна на уредите за отопление по европрограма...
    Как си представяте нещата за нещо по-грандйозно?

    Коментиран от #15, #21

    06:20 20.08.2026

  • 2 Епа то

    10 1 Отговор
    лятото си отиде един тротоар не е оправен, една дупка не е запълнена, да не говорим за боклука... София е опикана клоака

    06:25 20.08.2026

  • 3 В едно…

    5 1 Отговор
    …изречение кратко точно и ясно ще ви обясня -> софиянци дори не могат да се организират и да си изхвърлят боклукът, и плъхове и паразити плъзнаха навсякъде! Кой искате да привлечете с тази мръсотия и болести, плъзнали по столицата?! М?!

    Коментиран от #17

    06:25 20.08.2026

  • 4 Факт

    7 0 Отговор
    Досега Евровизия се е провеждала само 3 пъти в столицата на спечелилата държава.Не мога да разбера драмата и учудването.

    Коментиран от #7

    06:29 20.08.2026

  • 5 Терзийка бате

    6 0 Отговор
    тебе кефи ли те като се разхождаш по центъра и се спъваш по разбитите тротоарни плочки

    06:29 20.08.2026

  • 6 Гьонсурат

    3 2 Отговор
    Град Бургас беше избран за Евровизия в опит бг политиците да съживят българският летен туризъм.Този избор ще има отрицателен ефект,но ще го разберете след 2027 година.

    Коментиран от #9

    06:40 20.08.2026

  • 7 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    драмата и учудването е, че софиенци да свикнали всичко да се случва под прозорците им и искат така да си остане. Не ги кефи някакви провинциалисти да са пред тях в нещо. Отделно жълт-оп-аветните розово-алтернативни тротинеткаджиЙ искайа с евровизия да загреят за "празненствата" юни месец.

    06:40 20.08.2026

  • 8 Барабанга бубуранга

    3 0 Отговор
    Да де, туй е най-важният въпрос. Номер едно цел сме в списъка на Иран, обаче давайте. Говорете си за барабангата. Ясно беше, че ни готвят за нещо и барабангите са за отвличане на вниманието. Демек, абе всичко е наред, не мислете как правителството ви лъже, всичко е ток и жица, всичко е барабанга. До догодина обаче я камилата я камиларя. Дет има един лаф

    06:43 20.08.2026

  • 9 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гьонсурат":

    ще го съживят туризма догодина... за около 10 дена :Д:Д:Д:Д

    Коментиран от #12

    06:45 20.08.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да се радваме, че се провежда в България, а дали София, Варна или Бургас, е все едно.

    Достатъчно сме разделени, за да се караме и за това.

    Ако направим добра реклама на страната, и в София ще дойдат достатъчно туристи, за да дръпне икономиката.

    06:47 20.08.2026

  • 11 в София е пълно само със ЗОМБИ

    1 0 Отговор
    В квартал Слатина ремонтират единия от булевардите без НИТО ЕДИН знак за ремонт. Както си се движиш и изведнъж пред тебе валяк. С трима зомби с лопати около него. За капак гасят лампите значително време преди да започне да изсветлява. Отврат. Най-пропадналия квартал на София.

    06:47 20.08.2026

  • 12 Джангаманга

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даааа":

    Една ракетка да падне на територията и туризма изпада в будна кома за следващите 10 години

    06:48 20.08.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Че София е КОЧИНА и цари безхаберие - не вярвам да има повече от едно мнение.
    ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР. :
    Може би вече месец има от както рейс на градският транспорт от едното платно, късайки мантинелите акустира в другото платно на естакадата на 4-ти км. Бяха сложени 2 знака със стрелка в двете платна. Единият отдавна бе съборен и "спи" на земята. Другият - все още стой на пост. Шарените лентички поставени на мястото на липсващите мантинели вятъра още след катастрофата започна да ги развява като знаменца на безхаберието. Скоро съвсем ще ги отнесе, че да може друг автобус да се промуши. Това е в съседство със зала Арена.
    Явно за комунистическия ДС кмет на София това е някаква трохичка в огромните проблеми на столицата, които той създаде.
    Но Цариградско е една от ВИЗИИТЕ на София, а безхаберието крещи.

    06:51 20.08.2026

  • 14 Защото

    4 1 Отговор
    на кмета му прилягат далаверите , натрупа стотици милиони , но потрива ръце за още ! На агент Буда на времето "даде" негови четири съученички от гимназията за министри - верни и алчни ! Едната беше казала "Да не разбират в Брюксел , че ще ни спрат парите "........

    06:52 20.08.2026

  • 15 Много просто

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Право там":

    Бургас "спечели", защото собственикът на Арена София не иска да губи цяла година заради 5 дена.

    06:54 20.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "В едно…":

    А в Бургас организацията на сметосъбирането е толкова добра, че хора постоянно ровят и намират храна в казаните. Стари компоти, половин хляб, остатъци от пловдив и зеленчуци, др.

    06:57 20.08.2026

  • 18 Горката Мария

    0 0 Отговор
    Нойзи-то пак цяла нощ е бил потънал в размисли и страсти с чаша в ръка..

    07:00 20.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хо хо

    0 0 Отговор
    Чунким София нещо е спечелила от Терзията и Клуб 6%. Първо бяха едни изпочупени клони и дървета които стояха година по улиците, после ни заринаха с бо-клу-ци и летящи козили. Петроханска ко-чи-на на неможачите на които Евровизия е голяма лъжица за словоскверните им устенца.

    07:07 20.08.2026

  • 21 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Право там":

    Много му дреме на Васко....Той е милионер от дете.Сега работи за тези,които го качиха на този пост.

    07:09 20.08.2026