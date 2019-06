Тръмп заплаши да заличи Иран

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последните дни конфликтът между САЩ и Иран опасно се изостри. В Туитър Доналд Тръмп заплаши Иран със заличаване. Техеран не отстъпва и подгрява напрежението.

В Туитър американският президент Доналд Тръмп отправи крайно остро предупреждение към иранското правителство: "Всяка атака на Иран срещу нещо американско ще бъде посрещната с огромна и съкрушителна сила. Съкрушителна сила в някои области ще означава заличаване.". Във въпросния туит Тръмп обвинява иранското ръководство, че е изгубило представа за реалността.

....The wonderful Iranian people are suffering, and for no reason at all. Their leadership spends all of its money on Terror, and little on anything else. The U.S. has not forgotten Iran’s use of IED’s & EFP’s (bombs), which killed 2000 Americans, and wounded many more...